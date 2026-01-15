Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PILAR DE LA HORADADA

Pilar de la Horadada invertirá 1,2 millones en asfaltar 12 kilómetros de viales

Las actuaciones en 43 calles, avenidas y caminos se centrarán en la Cañada de Praes, Torre de la Horadada y algunas zonas del casco urbano pilareño

Pilar de la Horadada en una imagen aérea

Pilar de la Horadada en una imagen aérea / Tony Sevilla

D. Pamies

D. Pamies

PILAR DE LA HORADADA

El concejal de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Rufino Lancharro, ha anunciado que ya está en marcha la licitación por la que se invertirán 1.263.653 euros (IVA incluido) en el reasfaltado de 43 calles del término municipal. 

Calle céntrica del casco urbano de Pilar de la Horadada

Calle céntrica del casco urbano de Pilar de la Horadada / TONY SEVILLA

Mal estado y baches

En concreto, en calzadas de las zonas de Torre de la Horadada, Cañada de Praes y el casco urbano de Pilar de la Horadada que los técnicos municipales han identificado “que se encuentran en muy mal estado porque existen gran cantidad de baches y agrietamientos en la capa de rodadura que producen problemas y molestias a la circulación rodada y en consecuencia al buen funcionamiento de la red viaria”. También señalan en los informes que la señalización horizontal de esos viales está borrada e "incluso llega a ser inexistente". La señalización vertical se encuentra "en mal estado también".

En rojo las zonas de la Cañada de Praes (a la izquierda), casco urbano (centro de la imagen) y Torre del Pilar (derecha) sobre las que se va a actuar

En rojo las zonas de la Cañada de Praes (a la izquierda), casco urbano (centro de la imagen) y Torre del Pilar (derecha) sobre las que se va a actuar / información

Viales, caminos y calles

La actuación que se pretende ejecutar, consiste en la ejecución de las obras necesarias para el acondicionamiento y mejora de las vías en mal estado, que son estas:

- 30 de Julio

- Avenida Camilo José Cela

- Avenida de Lo Monte

- Avda. Felipe VI

- Alfaz del Pi

- Alfonso X el Sabio

- Altea

- Bailén

- Benidorm

- Benisa

- Carretera Iryda (Margarita Salas-Celucosta)

- Carretera Yrida Bº La Cañada (reparaciones puntuales)

- Carmen

- Clara Campoamor

- Comerciantes

- Covadonga

- Dunas

- Escultor Ribera Girona

- Gabriel Miró

- General Perón

- Herreros

- Isla (Bailén-Jiménez D.)

- Jiménez Díaz (Escultor R. - Isla)

- José Viudas

- Liberación

- Margarita Salas

- María Auxiliadora

- Maravillas

- Matamoros

- Melitonas

- Miguel Servet

- Olivar

- Ramón de Tabuenca

- Río Segura

- Ronda Alfonso X el Sabio

- Sagrada Familia

- Salvador Seguí

- San José Obrero

- Talleres

- Teulada

- Villajoyosa

Una vez que el procedimiento de licitación haya concluido y el contrato se haya adjudicado y formalizado el plazo de ejecución es de cuatro meses.

