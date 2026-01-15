Orihuela Costa le pisa los talones a la ciudad con solo 3.000 habitantes menos

Orihuela se enfrenta al reto de equilibrar el crecimiento entre la Costa, la ciudad y las pedanías. El municipio ha cerrado 2025 con una población cercana a los 89.000 habitantes, consolidando una tendencia de incremento demográfico sostenido. Los datos del padrón municipal del Ayuntamiento reflejan que el municipio no solo continúa creciendo, sino que lo hace a un ritmo cada vez mayor.

Según la Concejalía de Estadística, que dirige María del Carmen Portugal, durante el año pasado se registró un aumento del 3,7 % con respecto a 2024, lo que supone 3.245 nuevos habitantes.

Al igual que en el ejercicio anterior, el crecimiento poblacional ha estado impulsado principalmente por el aumento registrado en Orihuela Costa, que ha experimentado una subida del 7,7 %, 2,7 puntos más que en 2024, cuando experimentó un crecimiento de un 5 %.

Este dato afianza las reclamaciones vecinales que abogan por más inversión en función de la población real y su aportación a las arcas municipales, en una zona en la que asociaciones y el Partido para la Independencia de Orihuela Costa (PIOC) abogan por promover el voto útil de cara a las elecciones municipales de 2027, además de hacer campaña para que los residentes se empadronen y puedan votar, porque se estima que en realidad más de 60.000 personas residen de manera habitual en el litoral. El PIOC, que en la junta de distrito X logró a cinco de los seis representantes , en los pasados comicios se quedó con 1.382 votos, a 100 papeletas de lograr un concejal. El objetivo es que la Costa tenga representación en la Corporación municipal.

Aunque la población se concentra de forma muy clara en dos grandes núcleos -Orihuela ciudad y Orihuela Costa-, hay que destacar que, al margen del notable crecimiento del litoral, el casco urbano ha sido uno de los núcleos con menor incremento porcentual, con un 1,1 %, alcanzando una población de 33.260 habitantes.

No obstante, la ciudad sigue siendo el principal núcleo residencial del municipio, ya que Orihuela Costa cuenta con 30.171 habitantes. Ambos núcleos concentran el 71 % de la población total del municipio.

La edil María del Carmen Portugal, en la presentación de las estadísticas / Información

Evolución en las pedanías

Asimismo, varias pedanías han superado el 5 % de crecimiento, entre ellas Barbarroja, Corrientes Bajas, Corrientes Medias, Los Huertos, Media Legua, Molino de la Ciudad y Torremendo. La Murada continúa como líder, con un total de 3.382 habitantes y un crecimiento del 1,6 %, seguida de La Aparecida, que alcanza los 2.298 habitantes y registra un incremento del 2,9 %. La única pedanía que ha sufrido un descenso de población durante 2025 ha sido Camino Viejo de Callosa.

Datos del padrón de habitantes de Orihuela a enero de 2026 🌊 Población total 88.970 habitantes Crecimiento interanual (2024-2025) +3,7% (+3.245 hab.) Orihuela ciudad 33.260 hab. (+1,1%) Orihuela Costa 30.171 hab. (+7,7%) Población en núcleos principales 71% del total Pedanía más poblada La Murada (3.382 hab.) Nacionalidad mayoritaria municipal Española (60,4%) Mayoría extranjera en Torremendo Británica (41%) Pedanías con crecimiento >5% 7 núcleos destacados 📈 Única pedanía con descenso Camino Viejo de Callosa Fuente: Ayuntamiento de Orihuela

Diversidad de nacionalidades

En cuanto a las nacionalidades, en Orihuela Costa la población mayoritaria continúa siendo la de origen británico, seguida de la española y la ucraniana. En el núcleo urbano, tras la nacionalidad española, destacan la marroquí y la colombiana.

En líneas generales, la nacionalidad española es la mayoritaria en el conjunto del municipio, representando el 60,4 % de la población total. No obstante, resulta especialmente significativo el caso de la pedanía de Torremendo, donde los británicos son mayoría, con un 41 % del total, frente al 31 % de población española.