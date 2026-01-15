De Café Quijano a "El Cascanueces": La programación de invierno 2026 del Teatro Circo de Orihuela y su exposición "Colores del mundo"
Con una temporada invernal que se extenderá entre enero y mayo de 2026, el Teatro Circo de Orihuela ofrece una completa agenda con espectáculos para todos los públicos, incluyendo danza, comedia, musicales y conciertos
El Teatro Circo de Orihuelacomienza el año 2026 con una de las programaciones culturales más completas y ambiciosas de los últimos años, consolidándose como referente cultural de la provincia de Alicante.
Una temporada de invierno marcada por la excelencia artística, la diversidad de géneros y la vocación de servicio público, impulsada por el Ayuntamiento de Orihuela, la Concejalía de Cultura y Orihuela Cultural.
Una programación para todos los públicos
Teatro, música, ballet, magia, humor, ópera y grandes producciones familiares conforman una propuesta pensada por y para la ciudadanía, con espectáculos dirigidos a todas las edades, que refuerzan el papel del Teatro Circo como espacio cultural de referencia en la Vega Baja.
El Cascanueces: uno de los grandes acontecimientos culturales del inicio de 2026
Entre las citas más esperadas destaca el ballet “El Cascanueces”, que se representará el 21 de febrero.
Esta obra maestra del repertorio universal, con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, llegará a Orihuela de la mano del prestigioso Ballet de Barcelona, una compañía de reconocimiento internacional. La historia de Clara y su viaje a un mundo mágico poblado de personajes inolvidables convierte a El Cascanueces en una experiencia escénica única, capaz de emocionar a públicos de todas las edades.
La cuidada puesta en escena, la excelencia técnica de la compañía y el carácter atemporal de la obra la convierten en uno de los grandes hitos culturales del arranque del año en Orihuela.
¡Últimas entradas disponibles!
Programación completa del Teatro Circo de Orihuela – Temporada Invierno 2026
La temporada se desarrollará entre enero y mayo de 2026, con una programación diversa y de calidad, que combina grandes nombres del panorama nacional con espectáculos familiares y producciones de gran formato.
Agenda:
- Imagilusión – 18 de enero
- Musical infantil y familiar inspirado en los grandes éxitos de Disney, accesible e inclusivo.
- Yo siempre seré yo a pesar de ti – 6 de febrero
- Comedia contemporánea sobre el amor, la amistad y las relaciones en la era digital.
- Campeones – 14 de febrero
- Obra teatral protagonizada por El Langui, cargada de emoción y reflexión.
- Café Quijano – 15 de febrero
- El gran concierto de la temporada con la gira Miami 1990 de una de las bandas más emblemáticas del pop español.
- El Cascanueces – 21 de febrero
- Ballet clásico interpretado por el Ballet de Barcelona.
- Pensionistas – 7 de marzo
- Comedia protagonizada por Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, una historia vitalista y actual.
- Opera Locos – 14 de marzo
- Ópera cómica de la compañía Yllana, una propuesta fresca y sorprendente para todos los públicos.
- Coco – 15 de marzo
- Musical infantil lleno de emoción, música y color.
- La magia de Jorge Blass – 24 de abril
- Espectáculo de ilusionismo con el reconocido mago Jorge Blass.
- Viaje a Oz – 26 de abril
- Musical familiar cargado de fantasía, imaginación y aventura.
- Miguel Lago – LAGO Comedy Club – 8 de mayo
- Stand-up directo y sin artificios del gran humorista Miguel Lago.
Entradas disponibles en la taquilla del Teatro Circo de Orihuela y en Bacantix.com.
“Colores del mundo”: gran exposición con la Fundación ”la Caixa”
A la programación escénica se suma una destacada apuesta expositiva con la muestra “Colores del mundo”, fruto de la colaboración con la Fundación ”la Caixa”.
La exposición propone un recorrido visual por diferentes culturas del planeta a través del color, poniendo en valor la diversidad cultural y el poder del arte como lenguaje universal.
Se trata de una exposición divulgativa y educativa, accesible a todos los públicos, que amplía y complementa la oferta cultural del municipio.
Reserva de visitas guiadas, aquí.
Orihuela refuerza su liderazgo cultural en 2026
Con esta programación del Teatro Circo y la incorporación de grandes exposiciones, Orihuela inicia 2026 reafirmando su compromiso con la cultura como eje fundamental de la vida social, educativa y turística de la ciudad.
Una apuesta sólida y sostenida por una cultura de calidad, cercana y diversa, al servicio de la ciudadanía.
