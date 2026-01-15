Lo que tienes que saber para tener silla en la Semana Santa de Orihuela

La Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela asume este año la gestión de las sillas para los próximos desfiles procesionales.

Los abonos, tanto de primera como de segunda fila, deberán retirarse a partir del día 20 de enero y hasta el 19 de febrero, los martes, miércoles y jueves en horario de 17 a 20:30 horas en el museo de Semana Santa (entrada por el pasaje de la Semana Santa), para lo que deberá presentarse el abono del año anterior o el DNI del titular. De lo contrario, se pondrán a la venta para toda la ciudadanía.

Así, desde el 24 de febrero y hasta el 12 de marzo se podrán adquirir -en el mismo lugar y horario- las sillas de venta libre para las procesiones de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes santo, con el límite de un máximo de diez por persona.

Las sillas que queden libres al finalizar el plazo podrán comprarse a pie de calle antes de los desfiles procesionales al personal autorizado para ello. Asimismo, se mantiene el precio de abonos y sillas de venta libre establecido en 2025, y su pago se efectuará preferentemente a través de tarjeta bancaria.

Venta de sillas / Información

La Junta Mayor también ha informado de que para los días Lunes y Martes Santo se realizará un solo recibo para las dos procesiones, como cualquier otro día. Precisamente, el año pasado la empresa que hasta ahora se encargaba de la gestión de las sillas cobró dos desfiles por separado, algo que causó controversia y uno de los motivos para no continuar con sus servicios, además de otras desavenencias, según ha explicado a este periódico su presidente, Pepe Sáez Sironi.

Con todo, para realizar tanto la venta como la gestión de abonos y sillas de venta libre se han contratado los servicios de la plataforma profesional Odoo, con el compromiso de que el próximo año se modernice el programa informático para que la compra pueda hacerse también por Internet y con la posibilidad de domiciliación bancaria.

Cartel

La vista ya está puesta en la próxima Semana Santa, con la presentación del cartel prevista para este sábado en el auditorio de La Lonja a las 19 horas. En esta ocasión, a diferencia de ediciones anteriores en las que se ha elegido una fotografía, se ha optado por un óleo, algo que no sucedía desde hace casi una década, cuando lo protagonizó La Samaritana en 2017 por su 75 aniversario desde su fundación en 1942.

Su autor es José Roberto Ferrández Gil, profesor del IES Gabriel Miró, con una consolidada carrera pictórica con reconocimientos como el reciente primer premio en el certamen convocado por el Puy de Fou, con una obra de temática histórica.

Fitur

El cartel anunciador también se presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el día 22. La Convocatoria desfilará, tanto en la plaza de Ifema como en Callao, dos días después (el 24) para promocionar unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional.

Ayuda

La Junta Mayor ya ha cobrado el 80% de la ayuda directa de 130.000 euros que el Ayuntamiento le concedió en 2025, quedando pendiente de la cuantía para esta anualidad, que dependerá de los nuevos presupuestos. Sobre la mesa está la propuesta de aumento hasta 165.000 euros, una moción de Vox que generó controversia con su socio de gobierno -el PP- y que salió adelante en el pleno de abril con el apoyo del PSOE.

Cargos

La Junta Mayor también ha reconocido la trayectoria, el compromiso y la contribución a la Semana Santa y a la vida cultural y religiosa de la localidad de las personas y entidades designadas con los cargos honoríficos de la Semana Santa de 2026: glosador del Pregón, José Antonio Moya Grau; abanderado de la Procesión General del Viernes Santo, Antonino Fabregat de Rojas, y Nazareno de Orihuela 2026, Acamdo (Asociación Cultural Amigos de la Música y la Danza de Orihuela).

José Antonio Moya Grau, glosador del Pregón / Información

Moya Grau es natural de Bigastro, donde nació el 17 de septiembre de 1944. Ingresó en el Seminario de Orihuela en 1956 y fue ordenado sacerdote el 13 de junio de 1968. A lo largo de más de cinco décadas de ministerio sacerdotal, ha desarrollado una intensa labor pastoral en distintos puntos de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

Su primer destino fue en Alicante, donde participó en la creación de una nueva parroquia. Posteriormente, fue coadjutor en la Parroquia de Santa Ana de Elda y consiliario diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y del Apostolado Gitano. Como párroco en Benejúzar impulsó la creación de un santuario dedicado a la Virgen del Pilar y, durante su etapa en Torrevieja puso en marcha una nueva parroquia, la de San Roque y Santa Ana, en el barrio del Acequión. También fue el promotor, creador y primer párroco del centro Ecuménico de la Parroquia Cristo Resucitado en Orihuela-Costa.

Fue nombrado arcipreste de Torrevieja en 1996 y canónigo en 2017. En 2018 celebró sus bodas de oro sacerdotales, y desde 202, con motivo de su jubilación a los 79 años, fue nombrado adscrito a la Parroquia del Salvador, en la seo oriolana. Actualmente es capellán de las monjas Clarisas de la ciudad.

Antonino Fabregat de Rojas, abanderado de la Procesión General / Información

Fabregat de Rojas nació en Orihuela el 2 de febrero de 1967. Cursó estudios en el Colegio Diocesano Santo Domingo y es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad Empresa, por la Universidad de Murcia.

En el ámbito profesional, en 1994 fundó en Orihuela la empresa Central Hisúmer, líder en Europa en la importación de destilados premium, de la que es director general. En 2025 amplió su actividad internacional con la creación de Hisumer Whisky&Co en Lisboa, la mayor importadora de whiskys y destilados premium de Portugal.

Su vinculación con la Semana Santa oriolana se remonta a 1975, cuando ingresó en la Real Archicofradía y Mayordomía de Nuestra Señora del Pilar y en la Real Cofradía de El Lavatorio. Posteriormente, se integró en la Hermandad de El Silencio y de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el paso de El Prendimiento, donde fue nombrado Portaguión en 2018, coincidiendo con el 75 aniversario de la hermandad. Actualmente forma parte de su junta directiva y también pertenece a la Sociedad Compañía de Armados y Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús.

Asociación Cultural Amigos de la Música y la Danza de Orihuela, Nazareno 2026 / Información

Acamdo cuenta con 11 años de trayectoria y una destacada labor cultural, educativa y patrimonial en la ciudad. Desarrolla una intensa actividad de investigación, recuperación, restauración, digitalización y difusión del patrimonio musical oriolano, con especial atención a compositores locales, música cofrade y archivos históricos. Entre sus proyectos más destacados se encuentran Música y Músicos de Orihuela y los trabajos en curso sobre la música de cofradías y los archivos de la catedral.

La asociación mantiene una actividad cultural continua durante todo el año y cuenta con una Escuela de Música y Danza oficialmente registrada, con 14 profesores y alrededor de 175 alumnos, fomentando la educación artística, la estabilidad laboral y el compromiso social. Además, organiza diversas agrupaciones vocales e instrumentales que participan habitualmente en conciertos y actos culturales.