Torrevieja atrasa la apertura del colegio número 16 en prefabricadas mientras escolariza a otros 200 alumnos sobrevenidos

La apertura en aulas prefabricadas del nuevo colegio de Infantil y Primaria de Torrevieja prevista para después de las vacaciones de Navidad se retrasa. La empresa contratada por la Generalitat para levantar ex novo el centro en barracones no lo ha entregado todavía formalmente.

El Ayuntamiento tampoco ha iniciado las obras de adecuación de la parcela, actuación que asumen a través de un contrato las arcas municipales, además, habrán de licitar otro servicio de incorporación de mobiliario. El concejal de Educación, Ricardo Recuero, señaló este jueves que la fecha más probable de puesta en marcha del centro, que ya cuenta con un equipo directivo designado "en la sombra", será dentro de mes y medio, a finales de febrero.

Instalaciones del nuevo centro prefabricadas a mediados del pasado mes de diciembre de 2025 / D. Pamies

La empresa adjudicataria del montaje y alquiler del nuevo colegio público número 16 de Torrevieja comenzó a levantar el centro en noviembre en el barrio Mar Azul, al sur del término municipal, a escasos metros del litoral y del palmeral de Ferris. En este emplazamiento privilegiado se ha levantado una mole con dos bloques de barracones distribuidos en planta baja y una altura, unidos cada uno por un largo pasillo central.

Demanda

La demanda de plazas escolares provocará que de las 650 con las que se va a dotar este centro, 350 se cubran de inmediato cuando se produzca su apertura. Hasta el momento, los alumnos que recibirá se encuentran distribuidos entre los colegios número 14 "Maestro Ricardo Lafuente" y número 15 -todavía sin nombre-, ubicados en la avenida Nenúfares, que también se han levantado en módulos provisionales en los últimos tres cursos escolares. Las familias de estos alumnos conocen, ya que sus hijos e hijas serán reasignados pronto a las nuevas instalaciones educativas, situadas a más de cinco kilómetros de sus centros actuales. Pasarán de unas aulas provisionales a otras.

Sobrevenidos

El concejal Recuero, que es además director de un centro educativo público de Torrevieja, señaló que la llegada de nuevos alumnos sobrevenidos, fuera del periodo de matriculación ordinaria, no cesa. Este mismo jueves una comisión de escolarización debía decidir la asignación de plazas de otros cien alumnos de Infantil y Primaria y de otro centenar en secundaria. Esas plazas se cubren con las vacantes que se producen en todos los centros, con la prioridad de los que estén más cerca de sus domicilios, pero mayoritariamente terminan en los espacios comunes de los centros 14 y 15, y serán derivados a su vez al número 16.

El nuevo colegio 16 es, según la información pública sobre contratos de instalaciones provisionales, el colegio de Infantil y Primaria en instalaciones prefabricadas más grande de la provincia de Alicante , solo comparable en dimensiones en la Comunidad Valenciana a un centro de secundaria que la Generalitat ha tenido que habilitar en una zona afectada por la DANA al sur de València.

Envergadura

Un centro de tres líneas -tres aulas por nivel educativo-, con planta baja y una altura, que se levantará con instalaciones prefabricadas sobre cuatro mil metros cuadrados. El coste por su alquiler, montaje y desmontaje supera los 2,2 millones de euros (IVA incluido). Su puesta en marcha, aunque todavía sin nombre más allá de la numeración, se inicia con vocación de permanencia: tres cursos académicos hasta 2028, con posibilidad de prórroga.

La parcela municipal, que debería ser una zona verde desde hace más de cuatro décadas según el Plan General, cuenta con otros 2.500 metros cuadrados donde se ubicará el patio con dos pistas deportivas heredadas del colegio Amanecer, que permaneció funcionando exclusivamente en aulas prefabricadas en este mismo emplazamiento, durante 17 cursos.

Plano del nuevo centro educativo en barracones / INFORMACIÓN

De las dimensiones del colegio 16 da cuenta que el alquiler mensual supera los 43.000 euros. Se han instalado un total de 67 módulos prefabricados para aulas, biblioteca, sala de profesores, asociación de padres y otras dependencias, más otros 65 para adecuar casi mil metros cuadrados de las zonas comunes cubiertas para porches, pasillos y escaleras. Además, se han ubicado diez aulas de 15 metros cuadrados cada una de lavabos para Primaria, cinco para Infantil y cuatro para el profesorado.

El Ayuntamiento adjudicó a la empresa Nerco Infraestructuras el contrato de adaptación de la parcela a finales del pasado diciembre por 146.000 euros, pero el contrató se formalizó el pasado 9 de enero. El Consistorio asegura que las obras para instalaciones de servicios básicos como el eléctrico, abastecimiento de agua, evacuación de pluviales, saneamiento y un nuevo vallado estarán listas para finales de febrero pese, si bien este contrato especifica que tales actuaciones requieren tres meses de obras.

Improvisar

Que estas instalaciones provisionales sean las de mayor envergadura posible para no tener que recurrir a otro colegio más en prefabricadas el próximo curso, ha sido la mejor opción improvisada por Generalitat y Ayuntamiento -más allá de acelerar los centros de nueva planta-, para asumir la avalancha de matriculaciones en periodo ordinario y extraordinario que gestiona el municipio. Será el cuarto centro educativo que funcionará exclusivamente en aulas prefabricadas en la ciudad.

Colegio de Infantil y Primaria Número 16 ubicado en planta baja y una altura de casi 70 aulas prefabricadas / D. Pamies

La Generalitat ha tenido que autorizar desde 2023 dos colegios, el 14 y el 15, y el Instituto de Secundaria Eras de la Sal Número 7, en aulas prefabricadas. Este último ha duplicado su capacidad este mismo curso con ocho aulas más. En total la población escolar ubicada en este tipo de instalaciones provisionales supera ahora los 1.600 alumnos y se acercará a los 2.000 a finales de febrero. En cifras globales, Torrevieja arrancó el curso escolar en septiembre con 17.000 alumnos y 1.500 docentes.

Servicio esencial

Para cubrir un servicio esencial como la obtención de una plaza que garantice el derecho de escolarización, la Generalitat Valenciana cuenta con una herramienta especial que acorta los plazos de ejecución: Un acuerdo marco por el que los contratos para instalaciones provisionales se pueden adjudicar a un grupo de empresas preseleccionadas.

El vigente, valorado en 60 millones de euros, fue formalizado por el anterior Consell del Botànic días antes de las elecciones autonómicas de 2023. Fue uno de los últimos grandes contratos adjudicados por aquel Gobierno.