Los trabajadores de las basuras de Orihuela están en pie de guerra: amenazan con una huelga

Los trabajadores de las basuras de Orihuela están al límite hasta el punto de que han convocado una asamblea general el próximo lunes en la campa de RSU del polígono industrial Puente Alto para someter a votación las acciones legales y reivindicativas a llevar a cabo, como denunciar ante Inspección de Trabajo la vulneración de seguridad en Prevención de Riesgos Laborales y el incumplimiento salarial con la posibilidad de ir a una huelga si no se obtienen soluciones.

Los tres sindicatos mayoritarios y con representación en el comité de empresa de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos -CCOO, UGT y Csif- han criticado que "el servicio está cada vez más deteriorado e ingestionable", habiendo solicitado una reunión con la concejala Rocío Ortuño sin obtener respuesta tras varios meses.

Las quejas de los empleados se centran en que no se está aplicando la subida salarial y el pago de las horas extras está pendiente desde hace meses. Igualmente, se está aplicando un convenio sin negociar que está denunciado, obsoleto y esperando más de seis meses la negociación colectiva.

Recursos

Asimismo, hacen hincapié en la falta de personal. Después de la época estival, se han cesado a más de 40 efectivos sin haber sido reemplazados, por lo que la plantilla tiene que cubrir esta carencia alargando las jornadas.

Además, los vehículos de recogida de basura y de todo el servicio son antiguos y se rompen con asiduidad, dejando en la práctica manchas y malos olores en las calles. La gran mayoría no se reparan porque los talleres no cobran las facturas y no quieren hacerse cargo, según han indicado los sindicatos.

Basura acumulada en una calle de Orihuela Costa, en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Tampoco se han realizado durante 2025 los reconocimientos médicos obligatorios a los trabajadores y la póliza de seguros de este departamento está sin renovar desde el año 2023, mientras que se sigue incumpliendo la normativa en prevención de riesgos laborales, cargando enseres de gran peso sin las herramientas y personal necesario y camiones de carga trasera en ocasiones con un solo operario, etc.

El contrato de limpieza de los centros de trabajo ha caducado, lo que se está traduciendo en aseos sin limpiar desde hace semanas.

Este departamento es, además, el único de todo el Ayuntamiento que se ha dejado fuera "sin explicación alguna" de la carrera profesional de la reciente RPT.

Todo ello repercute en el servicio que se está prestando y que acumula quejas vecinales, siendo uno de los principales problemas según el barómetro de opinión del propio Consistorio.