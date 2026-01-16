FITUR 2026: Albatera llevará las fiestas de Moros y Cristianos a la Plaza de Callao en Madrid

Albatera volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebrará del 22 al 25 de enero en Madrid, con una "apuesta clara por la promoción y puesta en valor de sus fiestas patronales de Moros y Cristianos en honor a Santiago Apóstol", según ha comunicado en nota de prensa su Ayuntamiento.

Importante cita

Así lo ha anunciado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Albatera, Juan Manuel Cánovas García, en la presentación de la participación del municipio, de lo que a juicio del equipo de gobierno, es "esta importante cita turística internacional", acompañado por la concejala de Fiestas, Cristina Nieto, y por el presidente de la Federación de Moros y Cristianos Santiago Apóstol, Pedro Rael.

La presencia de Albatera en FITUR el pasado año 2025 estuvo centrada en la promoción de la Semana Santa, un trabajo que, unido al esfuerzo realizado durante años por las distintas entidades implicadas -entre ellas la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades-, culminó con la declaración de la Semana Santa de Albatera como Fiesta de Interés Turístico Provincial. “Ese reconocimiento demuestra que la estrategia de promoción turística funciona y que vamos por el buen camino”, aseguró el concejal.

Nueva edición y Tapa Sound

En esta nueva edición, la Concejalía de Turismo continúa trabajando, como viene haciéndolo desde hace varios años, con el objetivo de lograr la declaración de Interés Turístico Provincial para las fiestas de Moros y Cristianos de Albatera. Para ello, el municipio acudirá a FITUR con un vídeo y un spot promocional dedicados a estas fiestas patronales, poniendo el foco especialmente en uno de sus eventos más multitudinarios: el Medio Año Festero, que incluye el popular Tapa Sound.

Este evento marca el inicio de las fiestas y congrega durante dos días a miles de vecinos y visitantes tanto de Albatera como de localidades cercanas. El concejal ha destacado especialmente la jornada del sábado, que este año se celebrará el 28 de febrero, cuando las calles del municipio se llenan de ambiente festero y convivencia, culminando en el Parque de la Huerta con un festival de música con DJs, que se convierte en el auténtico pistoletazo de salida de las fiestas.

Plaza de Callao

Además, Albatera tendrá presencia en el centro de Madrid el sábado 24 por la mañana, dentro del espacio habilitado por el Patronato de Turismo Costa Blanca en la Plaza de Callao. Allí, filás de Moros y Cristianos, acompañadas por la Asociación Musical Santiago Apóstol, realizarán un desfile con el objetivo de promocionar y poner "en valor estas fiestas tan arraigadas en la localidad".

Un momento de la presentación de la presencia de Albatera en Fitur 2026 / INFORMACIÓN

La concejala de Fiestas, Cristina Nieto, destacó lo que, en su opinión, supone “la gran oportunidad que supone para Albatera estar presente en FITUR mostrando una de nuestras tradiciones más queridas, que combina historia, cultura, música y sentimiento festero”. Además, ha agradecido “el trabajo conjunto entre concejalías y entidades festeras para hacer realidad este escaparate tan importante para nuestro municipio”.

Federación de Moros y Cristianos

Por su parte, el presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Pedro Rael, ha agradecido al Ayuntamiento su implicación y apoyo, así como “la magnífica respuesta por parte de los festeros, que han demostrado una vez más su compromiso y entusiasmo, participando en el desplazamiento a Madrid para representar con orgullo nuestras fiestas”.

Cánovas ha subrayado que "todo este trabajo" se realiza desde la Concejalía de Turismo en colaboración con otras áreas del Ayuntamiento y con asociaciones locales, especialmente con la Federación de Moros y Cristianos Santiago Apóstol, con un objetivo común: “poner en valor Albatera y situarla en el mapa turístico, aprovechando un escaparate internacional tan importante como es la Feria Internacional de Turismo de Madrid”.

El concejal aseguró que la participación en FITUR es una oportunidad clave para seguir proyectando la identidad, la cultura y las tradiciones de Albatera, atrayendo visitantes y reforzando el turismo como un motor de desarrollo para el municipio. El Ayuntamiento no ha concretado cuál es el coste de la presencia de Albatera en la feria internacional.