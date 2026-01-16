Ayuntamiento y salinera firmarán en Fitur el convenio para crear una zona de baños y talasoterapia en la laguna rosa de Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja y la Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja (NCAST), que explota la industria de la sal torrevejense, firmarán en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) un convenio por el que la administración local podrá desarrollar la primera fase del proyecto para habilitar una zona de baños y talasoterapia en la laguna salinera de Torrevieja, también conocida como la laguna rosa.

La NCAST, una filial del grupo francés Salins, subarrendará una parte de su concesión, que a su vez mantiene de la mano del Estado, propietario de las salinas. El acuerdo requiere de esta tercera pata, fundamental, Patrimonio del Estado, al que se le remitirá la propuesta una vez esté registrada por ambas partes, ya que la Administración central no acude a ese acto de Fitur.

Recreación de la zona de baños realizada por un estudio de arquitectos / INFORMACIÓN

El equipo de gobierno del PP lleva más de cinco años anunciando este ambicioso proyecto. Paralizó su gestión administrativa en 2023, cuando ya existía un documento convenio entre salinera y municipio muy avanzado, al comprobar que necesitaría de una negociación previa con el Estado para asegurar su viabilidad. Ahora mantiene que la ha podido reimpulsar, en este año preelectoral, tras mantener durante todo 2025 negociaciones con Patrimonio del Estado al objeto de concretar las condiciones en las que se desarrollará el subarriendo.

Uno de los antiguos talleres de madera de la laguna de Torrevieja en una imagen en la que la laguna presentaba un nivel hídrico elevado / Tony Sevilla

Al mismo tiempo, el municipio ha encargado estudios sobre la viabilidad económica del proyecto que en conjunto y para todas sus fases necesita de una inversión pública de (al menos) diez millones de euros. Según explicó este viernes el alcalde Eduardo Dolón en la presentación de la programación de Torrevieja en Fitur, el convenio que se ha llevado a cabo ahora se limita al desarrollo de la primera fase, la construcción de la zona de baño en las antiguas balsas al aire libre, que se localizan al norte de los inmuebles principales. El coste de esta primera fase, que se estima menor, debe precisarse en un proyecto posterior. El secretario de la junta de gobierno, Federico Alarcón, detallaba poco antes, al dar lectura a una parte del convenio, que no se desarrollarían más fases hasta que no se agote el periodo concesionario de la NCAST, en 2032.

Imagen aérea de la "cosechadora" o máquina volvedora que extrae la sal del fondo de la laguna de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

Abandono

La iniciativa pretende explotar turísticamente las bondades del agua de las salinas de Torrevieja y las propiedades de sus lodos en el entorno de la antigua industria química. Un complejo industrial con instalaciones singulares desde el punto de vista patrimonial y que funcionó entre mediados de los años cincuenta y principios de los setenta del pasado siglo, que ahora se encuentran abandonadas. Durante estos cinco últimos años la salinera y el Ayuntamiento han dejado que ese mismo espacio que aseguran que pretenden rehabilitar se vaya deteriorando.

Los edificios de la química desde la zona de las balsas, en una imagen de archivo. / D. Pamies

Fotos de Instagram y baños prohibidos

Las propiedades del agua saturada en salmueras y los lodos de la laguna son muy populares. Ahora quienes quieren disfrutar de esta zona, también para obtener una de las preciadas imágenes en redes sociales de la tonalidad rosa del agua en contraste con el blanco de la sal de las orillas, lo hacen de forma irregular. Hay cartelería que advierte de la prohibición de estas actividades relacionadas con el ocio en las orillas de la laguna, zonas de alto valor ambiental que, además, no están preparadas para ese uso, principalmente al sureste de la laguna, junto a la urbanización Las Torretas y Baños de Europa. El acceso a las orillas, sin limpieza ni zonas habilitadas para el baño se convierte, sin embargo, en multitudinario en verano al caer la tarde.

Recreación de la zona de baños elaborada como propuesta, por un estudio de arquitectos / INFORMACIÓN

Negociación

El alcalde aseguró que Patrimonio del Estado ha garantizado que firmará el convenio, de ahí la negociación previa durante meses que Dolón señaló que había sido excesivamente lenta. Y que una vez que el Ministerio de Hacienda validara el documento podría iniciarse la fase de redacción de proyecto definitivo de la primera fase y la licitación de obras.

Terapia en la laguna rosa / Tony Sevilla

En la comparecencia, en la que se ofreció un detalle muy genérico sobre el contenido del convenio, no se citó la intervención necesaria en el propio proyecto y su evaluación ambiental por parte de la Generalitat Valenciana, puesto que la actuación se llevaría a cabo, además, en un espacio protegido como Parque Natural.

El convenio solo desarrolla la primera fase de la propuesta de zona de baños en las antiguas balsas al aire libre sin la rehabilitación de los principales edificios

El regidor señaló que tras la rúbrica, el Ayuntamiento trasladará el acuerdo a la comisión de seguimiento del proyecto que una vez creada solo se ha reunido en una ocasión.

Un momento de la presentación del programa de Torrevieja en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) / INFORMACIÓN

Turismo

La empresa que desarrolla la industria salinera descubrió en 2018 las grandes posibilidades de la explotación turística de las salinas y desde entonces, tras un acuerdo negociado con Patrimonio del Estado en el que medió la coalición de izquierdas que gobernaba entonces el municipio, recibe más de 40.000 visitantes en los espacios habilitados al efecto en la periferia lagunar. Los turistas de la sal llegan sobre todo en tren turístico, pero también es posible la visita a pie o en bicicleta. La empresa, que cuenta en su organigrama con personal técnico en turismo, explota una tienda de venta de sal y souvenirs.

Su negocio principal, con mucha diferencia, continúa siendo la extracción del orden de medio millón de toneladas de sal anuales con destino al mercado nacional e internacional -vía marítima-. Tanto en el caso de la zona de baños, como en la posterior fase de utilización de las antiguas instalaciones industriales conocidas por el nombre de "la química", la empresa salinera no participaría directamente en su explotación, solo percibiría un canon por el subarriendo.