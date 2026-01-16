Dolores reduce en menos de dos años 600 toneladas de basuras a vertedero con el puerta a puerta

El Ayuntamiento de Dolores ha presentado los datos de 2025 del sistema de recogida de residuos sólidos urbanos puerta a puerta, que confirman una mejora muy significativa en la separación de residuos, el reciclaje y la reducción de costes ambientales y económicos para el municipio.

El técnico en Educación Ambiental del Consistorio, Yoel Torregrosa, ha sido el encargado de detallar los resultados técnicos, destacando que la implantación del modelo responde a un objetivo claro: mejorar la gestión, reducir la generación de residuos e implicar a la ciudadanía en una mayor concienciación ambiental.

Uno de los indicadores más relevantes es la reducción de la fracción resto -la basura mezclada que acaba en vertedero- en más de 150 toneladas. O lo que es lo mismo: más de 150.000 kilos de residuos no han terminado en vertedero.

Desde la implantación completa del sistema a mediados de 2024, la reducción acumulada supera los 600.000 kilos de fracción resto, lo que se traduce en menores costes de transporte y tratamiento y en una gestión más eficiente de los residuos municipales.

En cuanto a las fracciones selectivas, Torregrosa ha subrayado un aumento del 21 % en la recogida de papel y cartón, con más de 15.000 kilos adicionales reciclados, y otro 21 % de incremento en envases ligeros, con más de 25.000 kilos más con respecto al año anterior.

"Estos datos confirman una tendencia clara: en Dolores se separa y se recicla mejor", ha afirmado.

El educador ambiental ha puesto especial énfasis en la fracción orgánica, que representa aproximadamente el 40 % de los residuos domésticos. En 2024, primer año de implantación del sistema, se recogieron más de 200 toneladas de orgánico, mientras que en 2025 la cifra ha ascendido a más de 315 toneladas, lo que supone un incremento del 50 %.

En total, en menos de dos años, el municipio ha separado correctamente más de 522 toneladas de fracción orgánica, destinadas principalmente a compostaje, evitando así su traslado a vertedero.

Asimismo, la recogida gratuita de enseres ha aumentado un 10 %, contribuyendo a reducir los vertidos incontrolados y a mejorar la limpieza y la gestión de los residuos en el municipio.

El alcalde del municipio, Joaquín Hernández, ha destacado que, según los datos del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, Dolores es el municipio que más recicla de la comarca, generando más del 60 % de toda la fracción orgánica recogida en la Vega Baja.

Sistema puerta a puerta Desde la implantación del sistema puerta a puerta, el municipio ha registrado las siguientes cifras acumuladas: 147.980 kg de papel y cartón 247.600 kg de envases 522.200 kg de fracción orgánica 636.544 kg menos de fracción resto 10.175 kg de textil recuperado 2.585 kg de aceite usado

Separación en origen

La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados obliga a que el coste real del servicio de residuos no sea deficitario y repercuta en quienes generan los residuos. "El Ayuntamiento por ley no puede asumir el coste de los gastos del servicio, así como tampoco puede girar la misma tasa a los vecinos que no separan en origen que los que sí lo hacen, y que gracias a estos es tan positivo el resultado, y hace que la tasa no se incrementa como ocurre en el resto de pueblos", ha manifestado el regidor, que ha añadido que con el puerta a puerta el Consistorio tiene los datos diarios de quienes utilizan el servicio y quienes no; es decir, "los que separan y los que no, y una cosa está clara: estos magníficos datos del servicio se deben a quienes lo están haciendo".

Ahorro económico y futuro de la tasa de residuos

El traslado de la fracción resto a vertederos situados fuera de la provincia, como Cuenca o Vélez-Albox, supone costes de hasta 258,80 euros por tonelada, prácticamente cada contenedor gris, lo que refuerza la necesidad de reducir al máximo esta fracción.

En este sentido, Hernández ha avanzado que la Generalitat Valenciana destinará subvenciones a los municipios por la fracción orgánica que generen, lo que beneficiará especialmente a Dolores. Estas ayudas estarán destinadas a bonificar la tasa a los vecinos que separan correctamente, como indicó el propio director general de Calidad y Educación Ambiental Jorge Blanco Coll, en aplicación del principio de "quien contamina, paga".

Así, con la identificación total de las viviendas del municipio y la puesta en marcha de áreas de aportación para edificios, el Ayuntamiento podrá aplicar en 2027 una tasa más justa, premiando a quienes cumplen con la separación en origen.

Comparativa de costes con otros municipios

El alcalde ha subrayado que municipios con una población similar a la de Dolores asumirán en 2026 un coste muy superior en la gestión de los residuos, poniendo como ejemplo el municipio de Catral. Mientras que para Dolores el Consorcio de Residuos de la Vega Baja ha estimado un gasto de 384.730,40 euros para este año, en el caso de Catral la previsión asciende a 706.442,72 euros, lo que supone 321.712,32 euros más.

Una diferencia que, según Hernández, está directamente relacionada con la retirada del sistema de recogida puerta a puerta en este municipio, y que supondrá una importante subida en la tasa de esa población.

"No sería justo que los vecinos que separan correctamente sus residuos en origen soporten el mismo coste que quienes no lo hacen", ha insistido, al tiempo que ha puesto en valor "el comportamiento ejemplar de la ciudadanía de Dolores", con el que se ha conseguido "reducir de forma significativa la fracción resto que se envía a vertedero, lo que repercute directamente en una menor carga económica para el municipio y para los propios vecinos".

"El sistema puerta a puerta funciona, reduce costes, protege el medio ambiente y permite bajar el recibo de la basura a los vecinos responsables", ha concluido el alcalde, que ha defendido el modelo como un ejemplo de economía circular, justicia fiscal y sostenibilidad, situando a Dolores como referente a nivel comarcal y nacional.