La Generalitat licita la reforma del antiguo asilo de Orihuela que compró hace tres años

La Generalitat Valenciana ha licitado por fin las obras de rehabilitación y adecuación del antiguo asilo de Orihuela para albergar la residencia Oriol, lo que sitúa el proyecto en una fase definitiva de tramitación, tras el trabajo desarrollado de forma coordinada con el Ayuntamiento.

El contrato, de 5.949.814 euros, se hace por la vía de urgencia por la necesidad de crear plazas de personas con discapacidad para alojar a los usuarios que fueron evacuados del Centro Oriol y reubicados en Torrevieja, hasta en tanto no se construya un nuevo centro en su ciudad natal, que les dé cobertura, según justifica la propia licitación, que se ha publicado este viernes, 24 días después de que la concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, avanzara en el pleno de diciembre que "era inminente".

"Un anuncio que hoy se ve respaldado por hechos", ha indicado la edil, que ha añadido que este proceso "desbloquea definitivamente una infraestructura largamente esperada por Orihuela y por los usuarios y familias afectadas". Una vez más, ha insistido, "se ha cumplido con el objetivo marcado, que no era otro que la rehabilitación del asilo", porque "siempre ha sido una prioridad para ambas administraciones a pesar de que algunas personas se empeñen en negar los avances".

La actuación permitirá rehabilitar un edificio histórico adquirido por la Generalitat para albergar la futura residencia Oriol y diversos servicios sociosanitarios de ámbito comarcal, dando respuesta a una demanda que se arrastra desde hace años y que se vio agravada tras la dana de 2019.

El proceso

Este edificio es propiedad de la Generalitat desde que hace tres años, durante la anterior legislatura, el Consell lo comprara por 4 millones de euros para albergar la futura residencia Oriol y servicios sociosanitarios para toda la comarca .

Hace dos años el entonces secretario autonómico del Sistema Sociosanitario visitó el inmueble junto a un equipo técnico de la Conselleria de Servicios Sociales para elaborar el presupuesto del coste para rehabilitarlo , que finalmente se determinó por más de 2 millones de euros, incrementando el coste de 1,8 millones de la última valoración que se había hecho tras la compra. Lo que hallaron en el interior fueron numerosos desperfectos en las estancias. Lo que permanecía mejor conservado eran sus espectaculares vidrieras.

En aquella ocasión, el Consell no dio fechas, pero sí un compromiso "firme" de darle prioridad y "celeridad" para iniciar "de manera inmediata" las actuaciones. Ahora, otros dos años después su estado de abandono se acrecienta, provocando incluso quejas vecinales .

La Generalitat se comprometió en mayo de 2024 a que el proceso de licitación empezaría este pasado mes de enero . Además, estaba previsto un traslado provisional adelantado a finales de este año para que los "desplazados forzosos" en unas instalaciones provisionales -desde la dana de 2019- y precarias en Torrevieja , con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad y con unas obras en curso, según han denunciado en múltiples ocasiones desde el AMPA Oriol, volvieran a casa y recuperaran la normalidad perdida cuando las lluvias torrenciales de hace seis años anegaron las instalaciones del centro ocupacional Oriol en el Palmeral, dando comienzo a un tortuoso y largo periplo para los 70 usuarios con diversidad funcional y necesidades especiales y sus familias .

Retrasos

Sin embargo, la tramitación se ha ido retrasando por problemas técnicos-jurídicos, postergando la licitación, según el Consell, con una duración estimada, hasta la adjudicación definitiva, de entre seis y ocho meses, lo que alcanzaría el próximo verano, más otros dos años para la ejecución de las obras, por lo que el regreso no se produciría hasta finales de 2028 , seis años después de la adquisición del inmueble y nueve desde la dana.

El Ayuntamiento ha recordado que mientras se culmina este proceso administrativo, el Consistorio ha seguido trabajando para mejorar la atención a las personas con diversidad funcional. En este sentido, los usuarios del centro ocupacional Oriol ya están siendo atendidos en las instalaciones del Palmeral, recientemente rehabilitadas por la Administración local.

Rodríguez ha destacado que el proyecto de la residencia Oriol es una de las principales actuaciones sociales que se van a realizar en Orihuela, insistiendo en que la colaboración entre el Ayuntamiento y la Generalitat ha sido clave para que el expediente haya podido avanzar hasta esta fase.

La concejala ha reiterado que continuará en contacto permanente con la Generalitat durante el proceso de adjudicación y ejecución de las obras, con el objetivo de que la residencia Oriol pueda convertirse cuanto antes en una realidad para los usuarios y sus familias.

Reclamos

El AMPA Oriol se reunió este mismo miércoles con el Síndic de Greuges ante "los incumplimientos" y "el retraso incalificable y vergonzoso de las obras del antiguo asilo, que nos tiene sumidos en otra decepción y más desconcierto".

Reunión entre el AMPA Oriol y el Síndic de Greuges / Información

Así, las familias pidieron a la institución que solicite explicaciones y que se concrete "una fecha real y cierta del inicio de las obras", a lo que el Síndic se comprometió para recabar todo el expediente. Con todo, el AMPA prepara nuevas acciones: pedir una reunión presencial con el presidente de la Generalitat, llevar el asunto al Parlamento Europeo y mociones, preguntas y PNL en las Cortes valencianas.