TORREVIEJA
Joaquín Lescases presenta "De La Mata y otros Paisajes" en el Centro Cultural de Torrevieja
Los entornos de Torrevieja y La Mata han sido un lugar de inspiración y aprendizaje para las obras del autor que se podrán visitar hasta el viernes 30 de enero
El Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” informa que la exposición de pintura ‘De La Mata y otros paisajes’, del artista oriolano Joaquín Lescases, se inaugura este viernes, 16 de enero, a las 20:00 horas, en la sala de exposiciones del Centro Cultural "Virgen del Carmen".
Los entornos de Torrevieja y La Mata han sido para Lescases un lugar de inspiración y aprendizaje. Sus formas, luz y colores han dado lugar a una parte importante de sus trabajos, y le han abierto camino para explorar otros paisajes y otras formas pictóricas.
Visita
La muestra se podrá visitar hasta el viernes, 30 de enero, de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 19:30 horas, en la sala de exposiciones del Centro Cultural ‘Virgen del Carmen’ de Torrevieja.
