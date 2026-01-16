Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Joaquín Lescases presenta "De La Mata y otros Paisajes" en el Centro Cultural de Torrevieja

Los entornos de Torrevieja y La Mata han sido un lugar de inspiración y aprendizaje para las obras del autor que se podrán visitar hasta el viernes 30 de enero

EXPOSICIÓN DE JOAQUÍN LESCASES

EXPOSICIÓN DE JOAQUÍN LESCASES / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

El Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” informa que la exposición de pintura  ‘De La Mata y otros paisajes’, del artista oriolano Joaquín Lescases, se inaugura este viernes, 16 de enero, a las 20:00 horas, en la sala de exposiciones del Centro Cultural "Virgen del Carmen".

Cartel anunciador de la exposición

Cartel anunciador de la exposición / INFORMACIÓN

Los entornos de Torrevieja y La Mata han sido para Lescases un lugar de inspiración y aprendizaje. Sus formas, luz y colores han dado lugar a una parte importante de sus trabajos, y le han abierto camino para explorar otros paisajes y otras formas pictóricas.

Visita

La muestra se podrá visitar hasta el viernes, 30 de enero, de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 19:30 horas, en la sala de exposiciones del Centro Cultural ‘Virgen del Carmen’ de Torrevieja.

Tracking Pixel Contents