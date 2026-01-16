Orihuela enfila sus Moros y Cristianos con un Medio Año Festero enfocado en los jóvenes

El Medio Año Festero marcará, un año más, el inicio simbólico del calendario de los Moros y Cristianos de Orihuela, con una programación que se desarrollará del 20 al 25 de enero y que combina actividades culturales, educativas y festivas. Una edición que llega con importantes novedades y con la mirada puesta en seguir acercando la fiesta a toda la ciudadanía, en especial a la juventud.

Así, destaca la organización, por primera vez, de rutas guiadas dirigidas a centros escolares, que se desarrollarán del 20 al 23 de enero por la mañana. Estas visitas permitirán al alumnado conocer de primera mano el patrimonio histórico ligado a la Reconquista y a los Moros y Cristianos, recorriendo espacios emblemáticos de la ciudad y acercando la historia festera a las nuevas generaciones.

El presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, Enrique Riquelme, ha subrayado que lo que se pretende desde la junta central es que "la Fiesta no se limite solo a quienes ya forman parte de ella, por lo que, en el caso de los y las jóvenes, queremos que conozcan nuestra historia, entiendan la fiesta como la seña de identidad y se sientan parte de ella".

La Sala de Exposiciones del Museo de la Reconquista acoge durante toda esta semana una muestra de carteles festeros del archivo de la asociación, enmarcada en la Semana Cultural 2026, portadas de revistas y programas de fiestas del año 1986 al año 2002. Todo el material ha sido recopilado y coordinado por Fernando López López.

Fernando López López recopila carteles festeros del archivo de la asociación para la exposición / Información

La programación cultural se completará con actividades dedicadas al público infantil en La Lonja durante la mañana del viernes 23, donde se celebrarán representaciones teatrales vinculadas a la Leyenda de la Armengola, exposiciones, talleres infantiles y familiares, así como el fallo del concurso de dibujo escolar, configurando una Semana Cultural que refuerza el carácter divulgativo del Medio Año.

Así ha sido el desfile de la Retreta de los Moros y Cristianos de Orihuela / Áxel Álvarez

Acto institucional

El acto institucional del Medio Año Festero tendrá lugar el sábado 24 en el Teatro Circo a las 19:45 horas. Allí se entregarán los premios a cabos y filas galardonados en los desfiles del pasado mes de julio, además de presentar de manera oficial a los embajadores moro y cristiano: Eduardo Aparicio Nortes, de la comparsa Caballeros del Rey Fernando por parte del bando de la Cruz, y Francisco Sánchez Mateos, de Moros Abdelazíes, en el de la Media Luna. El broche final lo pondrá la tradicional Fiesta del Medio Año.

Desfile

En la mañana del domingo 25 se celebrará el desfile del Medio Año Festero, que recorrerá el centro de la ciudad a partir de mediodía. Previamente, se repetirá por segundo año el homenaje a cargos festeros y músicos, que en esta ocasión se celebrará en la plaza Ramón Sijé, un acto que se consolida y con el que se quiere reconocer a quienes sostienen la fiesta con su trabajo y dedicación. Riquelme ha destacado que "es una forma de rendir homenaje público y agradecer el compromiso a personas que son pilar fundamental de los Moros y Cristianos, en el caso de los cargos festeros 2025, en su último acto como tales".

Manuel José Mira, brigada músico militar y de la comparsa Contrabandistas, dirigirá a los 320 músicos que participarán en este acto. Mira ha estado destinado en las bandas sinfónicas militares de Infantería de Marina de Cartagena, Legión de Ceuta, Inmemorial del Rey (Madrid) y actualmente en la banda sinfónica de Infantería de Marina de Madrid.

Con esta programación, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, el Medio Año Festero 2026 se consolida como una cita clave que reactiva la actividad festera con el comienzo del año natural y, además, refuerza el vínculo entre fiesta, cultura, educación y ciudad, marcando el camino hacia las celebraciones del mes de julio.