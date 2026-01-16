El oriolano Fran Gas acaricia el Goya

La banda sonora de El Talento, compuesta por Carla F. Benedicto, que ha sido nominada a la categoría de "Mejor Música Original" de los Premios Goya 2026, cuenta con la colaboración del músico oriolano Lavenzza. Esta es la única nominación obtenida por el largometraje, lo que refuerza el valor artístico y creativo del trabajo musical realizado.

Lavenzza, pseudónimo de Fran Gas (Orihuela, 1984), conocido también por su trabajo como director y realizador, ha sido el responsable de la producción musical electrónica y sintetizadores.

Dirigida por Polo Menárguez y producida por Reposado SL y The Mediapro Studio, El Talento es una adaptación de La señorita Else (1924), la célebre obra de Arthur Schnitzler que también inspiró Eyes Wide Shut. El guion está firmado por el propio Menárguez junto a Fernando León de Aranoa, que además participa como productor.

La película "El Talento", nominada a un Goya / Información

La película sigue a Elsa (interpretada por Ester Expósito), una joven y brillante estudiante de violonchelo que, durante una fiesta de la alta sociedad, recibe una llamada de su madre que la enfrenta a un dilema moral extremo: elegir entre el futuro económico de su familia o su propia dignidad. Un conflicto que pone en cuestión el valor del cuerpo femenino frente al privilegio y la moral social.

La propuesta musical sitúa el violonchelo como eje narrativo y emocional, representando el progresivo descenso psicológico de la protagonista. Para desarrollar este enfoque experimental, la compositora ha contado nuevamente con la colaboración de Lavenzza, con quien ya trabajó en títulos como Últimas voluntades (2023) o Papeles (2025).

Un viaje de investigación sonora

Bajo la dirección artística de F. Benedicto, Lavenzza ha desarrollado y ejecutado una arquitectura sonora electrónica y experimental mediante el uso de sintetizadores modulares, una herramienta que permite "esculpir el sonido desde cero y dotar al film de un carácter sonoro único", afirma el oriolano. El resultado es un paisaje sonoro donde el violonchelo y las cuerdas que le acompañan se deforman, se fragmentan y conviven con atmósferas oscuras y tensas, acompañando el viaje emocional de Elsa y reforzando el suspense del relato.

Ambos coinciden en definir el proceso como un viaje de investigación sonora, orientado a encontrar texturas únicas al servicio de la narración cinematográfica. "Carla es una compositora fascinante, sin miedo a arriesgar, trabajar con ella supone siempre una oportunidad para explorar nuevos territorios sonoros. Sin duda, merece ganar el Goya", apunta Gas.

De cara a 2026, Lavenzza afronta además un nuevo hito en su trayectoria con el estreno de La eterna noche de Jana Goldman, ópera prima de Darío Paso-Jardiel, donde el creador oriolano debuta como compositor de la banda sonora de un largometraje.