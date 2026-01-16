¡Alto ahí!: la Policía Local de Orihuela frustra un robo de patinetes en La Zenia Boulevard

Dos jóvenes son cazados intentando robar los patinetes aparcados en el centro comercial Zenia Boulevard en Orihuela Costa. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos individuos, unos mellizos de 19 años, estaban forzando con unas herramientas los candados de los vehículos.

Pero la rápida respuesta de los agentes de la Policía Local frustró el robo. Tras ser detectados, salieron corriendo iniciándose una persecución a pie por el centro comercial, uno de los más grandes de la provincia, que acabó con su detención.

Seguridad

Los datos del Observatorio de Opinión Pública han revelado en su último barómetro que la preocupación por la seguridad ciudadana se ha duplicado en el municipio -pasando del 11% al 21,9% de respuestas- con respecto al estudio de opinión de otoño, desplazándose hasta el primer puesto. Le siguen la limpieza (18%) y la vivienda (13,8%). Tras las infraestructuras (7,2%), repunta la preocupación por los servicios sociales (5,9%), que en la anterior encuesta aparecían como un problema marginal. El empleo, el medioambiente y la contaminación, así como la movilidad, también siguen apareciendo entre los problemas más relevantes.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, ha alertado recientemente sobre el incremento de incidentes graves de inseguridad registrados en el litoral oriolano , en alusión al homicidio que se produjo el pasado 21 de diciembre y un tiroteo previo en el que resultó herido grave de bala un vecino irlandés . Sucesos avanzados por INFORMACIÓN relacionados con un ajuste cuentas entre bandas. Pastor reconoció que las fuerzas de seguridad "se ven desbordadas" y puso sobre la mesa la posibilidad de que el Ayuntamiento oriolano ceda suelo para construir un cuartel en el litoral.

Además, denunció la insuficiencia de efectivos de la Guardia Civil en la zona, pese a los compromisos adquiridos por la Delegación del Gobierno a la hora de reforzar la presencia de Guardia Civil en Orihuela Costa. En el extenso término municipal de Orihuela Costa las competencias de seguridad están repartidas entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. La primera dispone de una comisaría en el casco urbano oriolano y solo actúa en ese casco urbano, mientras que distintos cuarteles de la Guardia Civil se ocupan de pedanías y el litoral. En el caso de Orihuela Costa son los agentes destinados en Torre del Pilar de la Horadada los que cubren más de quince kilómetros y docenas de urbanizaciones de la costa oriolana. De forma puntual reciben refuerzos de la Compañía de Torrevieja .

El Ayuntamiento ha pedido a la Delegación del Gobierno que se dote de forma real y operativa al dispositivo de seguridad en la Costa. La propuesta más relevante, presentada ya en la última Junta Local de Seguridad, es la construcción de un retén permanente de la Guardia Civil.