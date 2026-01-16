La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en "vuelcos" de droga en Alicante y Murcia

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de "vuelcos" de droga en el marco de una operación desarrollada en la Región de Murcia y la provincia de Alicante, procediendo a la detención de sus diez integrantes a quienes se les imputa la comisión de delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

La investigación se inició en el pasado mes de septiembre tras una llamada recibida en la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional, alertando de una violenta agresión ocurrida en el garaje de un edificio de la pedanía murciana de Santo Ángel, donde varios individuos armados sustrajeron a una persona una bolsa que contenía sustancia estupefaciente tras agredir a la víctima e intimidarla con un arma de fuego.

Los agentes lograron averiguar que el modus operandi de este grupo criminal consistía en concertar una reunión con la víctima para realizar supuestas transacciones de droga, y en el momento que la otra persona mostraba la sustancia estupefaciente se la sustraían violentamente empleando armas de fuego.

Ingresan en prisión cuatro de los diez detenidos / Policía Nacional

Tras el análisis de cámaras de videovigilancia y dispositivos de vigilancia continuados, los agentes lograron identificar a todos los integrantes del grupo criminal averiguando además que mantenían contactos con terceras personas que se dedicaban al tráfico de sustancias estupefacientes y que preparaban nuevos asaltos de similares características.

Registros

En los ocho registros domiciliarios practicados en las localidades de Murcia, Caravaca de la Cruz, Mula, Lorquí, Alhama de Murcia y Pilar de la Horadada se intervino un arma de fuego semiautomática calibre 9 mm, más de 400 cartuchos de arma corta y escopeta, sustancia estupefaciente, casi 75.000 euros en efectivo y seis vehículos utilizados por el grupo criminal.

Los agentes intervienen más de 400 cartuchos de arma corta y escopeta / Policía Nacional

El operativo contó con la participación de distintas unidades pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, Brigada de Policía Judicial, Guías Caninos, Policía Científica, Unidad de Medios Aéreos, Grupo de Apoyo Operativo, Unidad de Prevención y Reacción, Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo Operativo de Respuesta, además de la colaboración de la Unidad Canina de la Policía Local de Mula.

El dispositivo desplegado por los agentes de la Policía Nacional permitió la detención de los diez miembros del grupo criminal, ingresando en prisión provisional los cuatro principales investigados.