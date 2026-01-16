El PP cuestiona que el alcalde de Guardamar prefiera "defender a Sánchez" que a sus agricultores

El Partido Popular de Guardamar ha criticado la postura mantenida por el alcalde socialista del municipio, José Luis Sáez Pastor, durante la Mesa Provincial del Agua celebrada el pasado 13 de enero en la Diputación de Alicante, al considerar que “no estuvo a la altura de lo que esperan los agricultores de Guardamar y de toda la Vega Baja”.

Desde el PP de Guardamar lamentan que el alcalde centrara su intervención en justificar las inversiones del Gobierno de España en infraestructuras hídricas en Marruecos, mientras “los agricultores de nuestra comarca - a juicio de los populares guardamarencos- siguen sufriendo recortes de agua derivados de las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez”.

Pérez Llorca preside la Mesa del Agua en la Diputación Provincial de Alicante / Jose Navarro

Productivas

Los populares recuerdan que la Vega Baja es una de las comarcas más productivas y eficientes en el uso del agua de toda Europa, y consideran “injustificable” que se prioricen inversiones en terceros países, competidores directos de nuestro sector agrícola, mientras se pone en riesgo el futuro del campo alicantino.

“El agua es una cuestión estratégica para la provincia de Alicante y para la Comunitat Valenciana. Esperábamos del alcalde una defensa clara y sin matices del trasvase Tajo-Segura y de los intereses de nuestros regantes”, han señalado desde el Partido Popular.

Compromiso

El PP de Guardamar ha reiterado su compromiso con una política hídrica solidaria, equilibrada y basada en criterios técnicos, que garantice agua para quienes la necesitan y la utilizan de forma responsable, y piden al alcalde que “se sume a la defensa común de la Vega Baja en lugar de justificar decisiones que perjudican a nuestra tierra”.

Firmeza

“Guardamar necesita representantes que defiendan con firmeza a sus agricultores y al conjunto de la comarca, especialmente en un momento clave para el futuro del agua. Lo que no puede ni debe aceptar es tener representantes que prefieran ser portavoces del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez antes que defensores de los ciudadanos de Guardamar, del campo y de los intereses de la Vega Baja”, han concluido.

El alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Sáez fue la única voz discordante de las que intervinieron en ese foro de asesoramiento sobre materia hídrica en el que se rechazó en bloque el acuerdo de financiación del estado español a Marruecos para que empresas españolas construyan infraestructuras hídricas en Marruecos, entre ellas desaladoras y trasvases entre cuencas.

Los regantes y los reponsables políticos del PP en esa mesa cuestionaron con dureza, además de la financiación -dejando entrever que eran subvenciones a fondo perdido cuando son préstamos- sobre todo que esa aportación servirá para realizar obras en Marruecos que el Gobierno de España ha dejado de apoyar con recortes en España por el cambio climático. Los regantes -Riegos de Levante Margen Derecha y Margen Izquierda- sobre todo subrayaron que se alienta, dijeron, el crecimiento de una agricultura que hace "competencia desleal a la alicantina".

El primer edil guardamarenco, que es también juez de Aguas del municipio, dijo que el proyecto es para prestar financiación a Marruecos y para que empresas españolas sean las que realicen esas obras.