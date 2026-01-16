Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Estas son las propuestas culturales programadas por el Ayuntamiento de Torrevieja para este fin de semana

La film Toon Story Orchestra, el monólogo de Wilbur, Lucía España y Pedro Contreras y la Gala del Deporte marcan la programación cultural municipal de la ciudad este fin de semana

WILBUR

WILBUR / información

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

Este fin de semana, Torrevieja ofrece una programación cultural variada con tres propuestas destacadas: el concierto Toon Story de la Film Symphony Orchestra en el Auditorio Internacional (viernes, 20:00 h), el monólogo Fuego Salvaje de Wilbur en el Teatro Municipal (viernes, 20:30 h), el concierto íntimo Inolvidables de Lucía España y Pedro Contreras (sábado, 20:00 h) y la XXVI Gala del Deporte de Torrevieja (domingo, 18:00 h), que reconocerá los logros deportivos locales de 2025.

Cartel anunciador de la actuación de Lucía España y Pedro Contreras

Cartel anunciador de la actuación de Lucía España y Pedro Contreras / INFORMACIÓN

Así, este viernes, 16 de enero, el Auditorio Internacional de Torrevieja acoge Toon Story, un concierto de la Film Symphony Orchestra dedicado a las bandas sonoras del cine de animación. Dirigido por Constantino Martínez-Orts, el espectáculo reúne a más de 70 artistas en escena e incluye música de películas como El Rey León, Toy Story, La Bella y la Bestia, Aladdín, Shrek, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda y La princesa Mononoke. La cita comienza a las 20:00 horas.

Fuego Salvaje

A las 20:30 horas, en el Teatro Municipal, se estrena Fuego Salvaje, un monólogo del actor madrileño Wilbur, conocido por su participación en el programa Grand Prix y por su presencia en redes sociales. El espectáculo aborda el humor desde la vulnerabilidad y la autenticidad, explorando lo imperfecto y lo humano.

Lucía España y Pedro Contreras

El sábado 17 de enero, a las 20:00 horas, también en el Teatro Municipal, Lucía España y Pedro Contreras ofrecen el concierto Inolvidables. Con arreglos acústicos y un formato íntimo, los artistas interpretan un repertorio centrado en la cercanía y la expresión vocal.

Cartel anunciador del espectáculo TOON STORY

Cartel anunciador del espectáculo TOON STORY / INFORMACIÓN

Gala del Deporte

El domingo 18 de enero, a las 18:00 horas, el Auditorio Internacional albergará la XXVI Gala del Deporte de Torrevieja. En esta edición se reconocerán los logros deportivos de 2025, con 116 deportistas nominados, 13 equipos, dos menciones honoríficas y tres menciones especiales. Entre las categorías destacan Mejor Deportista Absoluto, Mejor Deportista con Diversidad Funcional, Mejor Técnico, Mejor Equipo, Mejor Club o Asociación Deportiva, Deportista Promesa del Año y Deportistas Máster.

Cartel anunciador de la Gala del Deporte de Torrevieja

Cartel anunciador de la Gala del Deporte de Torrevieja / INFORMACIÓN

Las entradas para los espectáculos están disponibles en la taquilla del Teatro Municipal y en la web www.culturatorrevieja.com.

