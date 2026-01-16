Estas son las propuestas culturales programadas por el Ayuntamiento de Torrevieja para este fin de semana

Este fin de semana, Torrevieja ofrece una programación cultural variada con tres propuestas destacadas: el concierto Toon Story de la Film Symphony Orchestra en el Auditorio Internacional (viernes, 20:00 h), el monólogo Fuego Salvaje de Wilbur en el Teatro Municipal (viernes, 20:30 h), el concierto íntimo Inolvidables de Lucía España y Pedro Contreras (sábado, 20:00 h) y la XXVI Gala del Deporte de Torrevieja (domingo, 18:00 h), que reconocerá los logros deportivos locales de 2025.

Cartel anunciador de la actuación de Lucía España y Pedro Contreras / INFORMACIÓN

Así, este viernes, 16 de enero, el Auditorio Internacional de Torrevieja acoge Toon Story, un concierto de la Film Symphony Orchestra dedicado a las bandas sonoras del cine de animación. Dirigido por Constantino Martínez-Orts, el espectáculo reúne a más de 70 artistas en escena e incluye música de películas como El Rey León, Toy Story, La Bella y la Bestia, Aladdín, Shrek, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda y La princesa Mononoke. La cita comienza a las 20:00 horas.

Fuego Salvaje

A las 20:30 horas, en el Teatro Municipal, se estrena Fuego Salvaje, un monólogo del actor madrileño Wilbur, conocido por su participación en el programa Grand Prix y por su presencia en redes sociales. El espectáculo aborda el humor desde la vulnerabilidad y la autenticidad, explorando lo imperfecto y lo humano.

Lucía España y Pedro Contreras

El sábado 17 de enero, a las 20:00 horas, también en el Teatro Municipal, Lucía España y Pedro Contreras ofrecen el concierto Inolvidables. Con arreglos acústicos y un formato íntimo, los artistas interpretan un repertorio centrado en la cercanía y la expresión vocal.

Cartel anunciador del espectáculo TOON STORY / INFORMACIÓN

Gala del Deporte

El domingo 18 de enero, a las 18:00 horas, el Auditorio Internacional albergará la XXVI Gala del Deporte de Torrevieja. En esta edición se reconocerán los logros deportivos de 2025, con 116 deportistas nominados, 13 equipos, dos menciones honoríficas y tres menciones especiales. Entre las categorías destacan Mejor Deportista Absoluto, Mejor Deportista con Diversidad Funcional, Mejor Técnico, Mejor Equipo, Mejor Club o Asociación Deportiva, Deportista Promesa del Año y Deportistas Máster.

Cartel anunciador de la Gala del Deporte de Torrevieja / INFORMACIÓN

Las entradas para los espectáculos están disponibles en la taquilla del Teatro Municipal y en la web www.culturatorrevieja.com.