Torrevieja gastará 1,4 millones de euros más al año para que Acciona asuma la recogida de basura en La Hoya

La junta de gobierno extraordinaria del Ayuntamiento de Torrevieja convocada el pasado miércoles permitió aprobar modificación al alza del contrato que mantiene el municipio de Torrevieja y la empresa de recogida de basura y limpieza viaria Acciona. Con lo que ha resuelto el problema de falta de retirada de residuos que se estaba produciendo desde hace semanas y que afectaba a los primeros residentes de la urbanización.

La empresa verá incrementado su canon anual, que se sitúa en 25,4 millones de euros (IVA incluido) en 1.415.000 euros más, al asumir la limpieza y retirada de residuos de la primera fase del macrorresidencial La Hoya. Lo que supondrá un desembolso anual para las arcas municipales con destino a sufragar el servicio esencial de más de 26 millones de euros. Sigue siendo el contrato de prestación servicios municipales más importante de la comarca y uno de los de mayor cuantía de la provincia. Aunque esa modificación se irá aplicando de forma gradual en función de la ocupación de viviendas y la autorización de licencias de primera ocupación.

Limpieza viaria

La limpieza viaria si se asumirá al completo de una sola vez con un coste de 396.727 euros, aunque apenas se han completado las manzanas de viviendas, porque los viales sí están abiertos al tráfico, mientras que la recogida de residuos se limitará a una partida inicial de 105.000 euros porque, de momento, la urbanización solo cuenta con unas ciento cincuenta viviendas entregadas -de las más de 7.400 que podrá llegar al albergar en el total de sus fases- y tres islas con 19 contenedores.

Modificación

Esta modificación del contrato estaba prevista en el pliego de condiciones dado que el desarrollo urbanístico estaba aprobado desde hacía casi una década, aunque fue aprobado definitivamente en 2021 y el inicio de las obras de urbanización era inminente cuando se estaba tramitando la adjudicación del servicio.

Con este acuerdo se ha resuelto el problema de recogida diaria que se estaba produciendo en las primeras zonas habitadas, donde la basura desbordaba a diario desde hace semanas. Parte de las papeleras situadas junto a esas primeras manzanas de viviendas, que se han comercializado como apartamento de lujo para residentes de poder adquisitivo medio alto estaban también repletas de basura desde hacía semanas.

Papeleras

Ese abandono se hacía especialmente evidente porque las islas de contenedores se ubican en las nuevas avenidas que se están empleando por miles de conductores atajar y evitar entrar al casco urbano de Torrevieja en sus desplazamientos entre la CV-905 y la zona del litoral norte del término municipal. La misma jornada del jueves, horas después del acuerdo en la junta de gobierno, los camiones de recogida vaciaron los contenedores.

Cuando la construcción de viviendas se complete sobre el terreno habrá desplegadas islas con un total de 160 contenedores, según explicó el secretario de la junta de gobierno, Federico Alarcón.

De hecho la urbanización sigue creciendo a demanda. En la junta de gobierno celebrada este viernes el Ayuntamiento dio el visto bueno a la construcción de 172 nuevas viviendas solicitadas por Moorstyle España, además de 11 locales, 29 oficinas, gimnasio, spa, zona deportiva, piscinas y sótanos por parte de una mercantil ligada a TM, que solicitó hace unos meses una modificación del planeamiento para dotar a la zona residencial de un área comercial y comercios de proximidad. Ambas empresas son representantes de las principales urbanizadoras del sector.

Actualización

La actualización del contrato es distinta a la que reclamó la multinacional para el conjunto del todo el contrato de limpieza, recogida de residuos y limpieza de playas que asumió el nuevo servicio de las basuras por más de 400 millones de euros por un periodo de 15 años a finales de julio de 2022.

Esta última, como ha avanzado esta semana INFORMACIÓN fue denegada por el Ayuntamiento, cuyos técnicos consideran que la causa que justificaba la petición, el aumento de tonelaje de los residuos no está suficientemente justificado.