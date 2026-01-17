RECURSOS HÍDRICOS
El 42 % del agua del grifo abastecida por el Taibilla este año será desalada
La dependencia de caudales desalados del mar para el consumo humano de las principales ciudades de la provincia se impone por un incremento de la demanda que no puede asumir el trasvase del Tajo
El agua desalada supondrá el 42,1% del total de la que reciban este año 2026 los municipios del centro y sur de la provincia cuyo abastecimiento depende de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT). Entre ellos se encuentran Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Crevillent, Santa Pola, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Rojales, Almoradí o Callosa de Segura hasta completar más de 30 poblaciones. Desde hace más de dos décadas el peso de la desalación frente a las aguas trasvasadas del Tajo y los recursos propios de la cuenca del Segura ha ganado protagonismo.
Previsiones
En los últimos ejercicios los recursos desalados se habían colocado a la par que los envíos del acueducto Tajo-Segura. Pero los informes de la Mancomunidad situaron la producción del agua del mar como la principal ya en 2024 y desde entonces la distancia en el porcentaje total entre esta fuente de recursos hídricos y la que se recibe procedente del trasvase se va haciendo cada vez mayor a favor de la primera.
La tendencia se hace más acusada en las previsiones de la MCT para 2026, y la dependencia de este recurso, ilimitado pero que requiere de un coste energético muy importante también. Y no es que el caudal del trasvase destinado al agua de «boca» haya disminuido. Siempre se ha situado estable entre los 90 y los 100 hectómetros anuales en los últimos ejercicios. Lo que ha cambiado es la demanda, que se asume generando más agua desalada.
Año hidrológico
Así, de cara a este año hidrológico 2025-2026, la MCT prevé una producción total para todos los municipios a los que abastece -que además de la treintena alicantinos, comprende cuarenta de la Región de Murcia y tres más de la provincia de Albacete-, ligeramente superior de 231 hm³.
Con esa estimación de la demanda la producción de agua desalada, según el último informe del consejo de administración de la MCT, cumplirá un papel estratégico, por lo que representará el 42,1% del total de recursos con 97,89 hm³ combinados (64,65 hm³ producidos en las desaladoras de la MCT en San Pedro del Pinatar y las plantas de Agua Amarga en Alicante, y los 33,24 hm³ de Acuamed de Torrevieja y Mutxamel). La apuesta por la desalación supone un incremento del 3,1% respecto al año actual y refleja la importancia creciente de esta tecnología en la gestión hídrica de Alicante.
Mientras las aportaciones del río Taibilla se mantendrán estables en 42,49 hm³ -el 18% del abastecimiento-, y las del trasvase Tajo-Segura experimentarán una ligera reducción hasta 91,18 hm³ -el 39 % del total-, la desalación emerge como el recurso más fiable y predecible ante un escenario de cambio climático que incrementa la variabilidad de las precipitaciones tradicionales.
Balance 2025
Los datos de recursos hídricos del año hidrológico 2024-2025 presentados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla reflejan una producción acumulada de 229,67 hm³, un 3,32% superior al ejercicio anterior. Un incremento posible gracias a las abundantes precipitaciones registradas, con 383,5 l/m² frente a los 187,4 l/m² del año hidrológico precedente.
En 2025 se consolidaba esa tendencia del agua desalada como el principal recurso hídrico para la MCT, representando el 41,3% del total con 94,80 hm³ producidos, seguido por el trasvase Tajo-Segura (40,3%) con 92,65 hm³ y el río Taibilla (18,3%) con 41,97 hm³. Las desaladoras gestionadas directamente por la MCT aportaron 65,45 hm³, mientras que las de Acuamed contribuyeron con 29,35 hm³.
En virtud de las cifras, esta entidad ha intensificado sus esfuerzos en infraestructuras desaladoras, con importantes avances en la desaladora de Alicante, donde se está construyendo una planta solar y se proyecta otra, y San Pedro del Pinatar. Esta estrategia forma parte de su compromiso con un modelo hídrico sostenible que garantice el abastecimiento a más de 3 millones de habitantes en las próximas décadas.
Un crecimiento sostenido de la demanda que solo puede suplir la desalación, según la MCT
El Taibilla prevé un crecimiento sostenido de la demanda de agua en su ámbito de actuación, con consumos que podrían situarse entre 242 y 251 hectómetros cúbicos (hm³) para 2033, y entre 260 y 276 hm³ para 2039. Estas cifras suponen una tasa media anual de incremento del 1,5 %, frente al 3 % registrado en los últimos años. En ese horizonte, el sistema hidráulico alcanzaría un déficit de 28 hm³, incluso, advierten los técnicos, en escenarios óptimos de disponibilidad de recursos.
La configuración actual del sistema limita la distribución eficiente del agua desalada, especialmente en zonas interiores, y su producción continua no se ajusta a la estacionalidad de la demanda, lo que eleva costes y exigencia energética. Por lo que el Taibilla considera imprescindible ampliar la capacidad de desalación en al menos 40 hm³ adicionales con la ampliación de la desaladora de San Pedro del Pinatar (+12 hm³) y la construcción de una nueva planta en Mazarrón, con una capacidad inicial de 35 a 70 hm³, todas en Murcia pero interconectadas a las instalaciones de Alicante.
Paralelamente, el organismo impulsa un plan de eficiencia energética, ya que sus instalaciones consumieron en 2023 más de 300 GWh, principalmente en las desaladoras de Alicante y San Pedro. En 2025 se iniciaron las obras de una planta solar de 4,5 MWp en Alicante y se redactó el proyecto de otra de 35 MWp en la misma ubicación, además de comenzar la licitación del proyecto solar de 50 MWp en San Pedro.
