El 42 % del agua del grifo abastecida por el Taibilla este año será desalada

El agua desalada supondrá el 42,1% del total de la que reciban este año 2026 los municipios del centro y sur de la provincia cuyo abastecimiento depende de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT). Entre ellos se encuentran Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Crevillent, Santa Pola, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Rojales, Almoradí o Callosa de Segura hasta completar más de 30 poblaciones. Desde hace más de dos décadas el peso de la desalación frente a las aguas trasvasadas del Tajo y los recursos propios de la cuenca del Segura ha ganado protagonismo.

Previsiones

En los últimos ejercicios los recursos desalados se habían colocado a la par que los envíos del acueducto Tajo-Segura. Pero los informes de la Mancomunidad situaron la producción del agua del mar como la principal ya en 2024 y desde entonces la distancia en el porcentaje total entre esta fuente de recursos hídricos y la que se recibe procedente del trasvase se va haciendo cada vez mayor a favor de la primera.

La tendencia se hace más acusada en las previsiones de la MCT para 2026, y la dependencia de este recurso, ilimitado pero que requiere de un coste energético muy importante también. Y no es que el caudal del trasvase destinado al agua de «boca» haya disminuido. Siempre se ha situado estable entre los 90 y los 100 hectómetros anuales en los últimos ejercicios. Lo que ha cambiado es la demanda, que se asume generando más agua desalada.

Año hidrológico

Así, de cara a este año hidrológico 2025-2026, la MCT prevé una producción total para todos los municipios a los que abastece -que además de la treintena alicantinos, comprende cuarenta de la Región de Murcia y tres más de la provincia de Albacete-, ligeramente superior de 231 hm³.

Con esa estimación de la demanda la producción de agua desalada, según el último informe del consejo de administración de la MCT, cumplirá un papel estratégico, por lo que representará el 42,1% del total de recursos con 97,89 hm³ combinados (64,65 hm³ producidos en las desaladoras de la MCT en San Pedro del Pinatar y las plantas de Agua Amarga en Alicante, y los 33,24 hm³ de Acuamed de Torrevieja y Mutxamel). La apuesta por la desalación supone un incremento del 3,1% respecto al año actual y refleja la importancia creciente de esta tecnología en la gestión hídrica de Alicante.

Mientras las aportaciones del río Taibilla se mantendrán estables en 42,49 hm³ -el 18% del abastecimiento-, y las del trasvase Tajo-Segura experimentarán una ligera reducción hasta 91,18 hm³ -el 39 % del total-, la desalación emerge como el recurso más fiable y predecible ante un escenario de cambio climático que incrementa la variabilidad de las precipitaciones tradicionales.

Balance 2025

Los datos de recursos hídricos del año hidrológico 2024-2025 presentados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla reflejan una producción acumulada de 229,67 hm³, un 3,32% superior al ejercicio anterior. Un incremento posible gracias a las abundantes precipitaciones registradas, con 383,5 l/m² frente a los 187,4 l/m² del año hidrológico precedente.

En 2025 se consolidaba esa tendencia del agua desalada como el principal recurso hídrico para la MCT, representando el 41,3% del total con 94,80 hm³ producidos, seguido por el trasvase Tajo-Segura (40,3%) con 92,65 hm³ y el río Taibilla (18,3%) con 41,97 hm³. Las desaladoras gestionadas directamente por la MCT aportaron 65,45 hm³, mientras que las de Acuamed contribuyeron con 29,35 hm³.

En virtud de las cifras, esta entidad ha intensificado sus esfuerzos en infraestructuras desaladoras, con importantes avances en la desaladora de Alicante, donde se está construyendo una planta solar y se proyecta otra, y San Pedro del Pinatar. Esta estrategia forma parte de su compromiso con un modelo hídrico sostenible que garantice el abastecimiento a más de 3 millones de habitantes en las próximas décadas.

Municipios abastecidos por el Taibilla en Alicante MUNICIPIO POBLACIÓN Alicante 366.221 Elche 245.557 Torrevieja 98.533 Orihuela 84.560 San Vicente del Raspeig 60.247 Santa Pola 39.709 Crevillente 30.921 Pilar de la Horadada 24.316 Almoradí 22.965 Aspe 22.397 Callosa de Segura 19.988 Guardamar del Segura 18.564 Rojales 17.652 Albatera 13.566 San Fulgencio 9.769 Catral 9.600 Dolores 8.326 Redován 8.283 Cox 7.722 Bigastro 7.537 San Miguel de Salinas 7.177 Benejúzar 5.811 Los Montesinos 5.786 Formentera del Segura 4.868 Rafal 4.849 Algorfa 3.788 Benijófar 3.679 Hondón de las Nieves 2.738 Granja de Rocamora 2.728 San Isidro 2.337 Jacarilla 2.176 Benferri 2.099 Daya Nueva 1.885 Hondón de los Frailes 1.334 Daya Vieja 698 Fuente: Datos oficiales 2025 - Archivo proporcionado