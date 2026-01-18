El Ecce Homo y los Azotes protagonizan la Semana Santa de Orihuela

Orihuela empieza a vivir su Semana Santa. La presentación del cartel anunciador, protagonizado por la Cofradía del Ecce Homo, y de la portada de la guía de Semana Santa oriolana, que este año representa a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación, Los Azotes, marcan el inicio del camino hacia una de las tradiciones más importantes y arraigadas de la ciudad.

La Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías celebró este sábado un acto en el auditorio de La Lonja, con una amplia y diversa representación de la sociedad oriolana. Durante su intervención, el presidente de la Junta Mayor, José Sáez Sironi, manifestó que "la Semana Santa vuelve a presentar el cartel y la portada de la guía para anunciar la importancia de este acontecimiento religioso a toda la sociedad", además de ser "una invitación a participar", añadió, felicitando a ambas cofradías por su labor y compromiso.

Sus presidentes, a su vez, pusieron en valor la importancia de ser los encargados de llevar la Semana Santa a todos los rincones de Orihuela, destacando su papel como transmisores de una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

Portada de la guía de Semana Santa oriolana, que este año representa a Los Azotes / Información

Sáez Sironi es el autor de la imagen de la guía. Aficionado a la fotografía, lleva años retratando las procesiones, cuyas imágenes han protagonizado siete carteles oficiales. Tienes unas 10.000 fotografías en dispositiva antes de la llegada de las cámaras digitales. Desde 2004 es, además, el encargado de editar el libro de la Semana Santa.

Cartel

Para el cartel oficial en esta ocasión, a diferencia de ediciones anteriores en las que se ha elegido una foto, se ha optado por un óleo, algo que no sucedía desde hace casi una década, cuando lo protagonizó La Samaritana en 2017 por su 75 aniversario desde su fundación en 1942.

Cartel oficial de la Semana Santa de Orihuela 2026 / Información

Su autor es José Roberto Ferrández Gil, profesor del IES Gabriel Miró, con una consolidada carrera pictórica con reconocimientos como el reciente primer premio en el certamen convocado por el Puy de Fou, con una obra de temática histórica, y es Premio Nacional de Pintura Histórica.

Así, quiso utilizar como base la imagen original de Salzillo de 1777. El objetivo, según explicó, era crear una imagen donde se apreciaran claramente los símbolos de la Pasión: la espalda azotada, las manos atadas, la vara, la baranda y la corona de espinas.

Por ello, buscó potenciar el aspecto escultórico de la imagen, aportando más realismo y una capacidad formal más rotunda. En este sentido, quiso pensar que "era un día de primavera soleado cuando Jesús salió al balcón; bajo esa luz, la sangre estaría ya seca y oscura", añadió. Por este motivo, "he acentuado este detalle más que en la talla original, buscando esa veracidad histórica y visual".

También aplicó colores complementarios: el azul del cielo frente al naranja de la piel. De este modo, Cristo se refleja en el cielo y viceversa: "El cielo representa lo etéreo, lo no revelado y lo intangible (la morada de Dios), mientras que en el Cristo los tonos anaranjados simbolizan la vida".

Todo ello bajo una simbología etimológica. Sobre las palabras "vara" y "baranda" (antiguamente escrita con b) ambas comparten raíz etimológica y significan "lo que sobresale". De esta forma, "sobresale la baranda y sobresale el Rey de la mansedumbre, pues el Rey es quien porta la vara", continuó.

Por último, señalo que Estudios Norman realizó la fotografía de la obra pictórica y diseñó la tipografía, siendo un homenaje a las revistas retro de la Semana Santa oriolana, donde el uso del paspartú lila (símbolo del color religioso) acentúa la mirada hacia el rostro de Jesús.

La nota musical y artística del acto de presentación corrió a cargo del Grupo de la Pasión de la Iglesia de Santiago, la Escolanía de la Catedral de Orihuela y el Colegio Diocesano de Santo Domingo, aportando solemnidad y emoción a una velada cargada de simbolismo.

El acto fue clausurado por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, mostrando el respaldo institucional a una de las celebraciones más significativas del calendario religioso y cultural oriolano: "La Semana Santa de Orihuela es unión, fe y tradición. Un patrimonio que debemos cuidar entre todos y que nos representa en todos los rincones del mundo".

Fitur

El cartel se presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el día 22, llevando así la Semana Santa de Orihuela a un escaparate de proyección nacional e internacional. La Convocatoria desfilará, tanto en la plaza Mayor de Fitur como en Callao, dos días después (el sábado 24) para promocionar unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional.

Al finalizar el acto, se distribuyeron 200 carteles entre los asistentes y se anunció la impresión de alrededor de 2.000 ejemplares, que serán repartidos por distintos puntos de la ciudad.