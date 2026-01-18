Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan en helicóptero a un escalador en Callosa de Segura

El herido está en estado grave y ha sido trasladado al Hospital General de Alicante

Así ha sido el rescate en helicóptero de un escalador en Callosa de Segura

INFORMACIÓN

Paula Lizcano

Un escalador ha resultado gravemente herido este domingo tras sufrir una caída de unos diez metros en Callosa de Segura. El aviso al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se recibió a las 14:36 horas, activándose de inmediato un operativo de rescate en el que participaron el helicóptero Alpha 01 y el Grupo Especial de Rescate (GER).

Según fuentes oficiales, el accidentado se desancló de forma accidental y no pudo mantenerse sujeto, precipitándose al vacío. Como consecuencia del impacto, sufrió rotura de pelvis, lesiones en una pierna con afectación del fémur, fracturas costales, neumotórax y diversos politraumatismos, presentando un estado grave. Tras ser estabilizado en el lugar, fue evacuado en helicóptero directamente al Hospital General de Alicante. La intervención finalizó a las 16:19 horas.

En el vídeo difundido por los servicios de emergencia se puede observar parte del complejo rescate aéreo. Las labores del Consorcio Provincial de Bomberos se ha iniciado con uno de los rescatadores que ha permanecido junto al herido, ya inmovilizado en una camilla, para acompañarlo durante la maniobra de izado con grúa hasta el helicóptero, mientras que un segundo rescatador ha ascendido previamente a la aeronave para coordinar y asistir la operación desde el aire.

