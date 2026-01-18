Un San Antón en miniatura en el colegio Jesús-María San Isidro de Orihuela
El centro educativo celebra desde hace 39 años la popular bendición de animales y el nombramiento de las Damas y Caballeros, además de contar con los tradicionales puestos de venta
La popular fiesta de San Antón cuenta con una amplia tradición en Orihuela, tal y como atestigua el colegio Jesús-María de San Isidro, que realiza su particular celebración desde hace 39 años, con una amplia participación de familias del centro, antiguos alumnos y vecinos del barrio.
Un fraile franciscano ha bendecido los animales y hasta se ha realizado el nombramiento de las Damas y Caballeros de San Antón, que recae sobre miembros de la comunidad educativa. Este año han sido reconocidos un antiguo alumno, dos administrativos, una mamá, un alumno y un profesor, a los que se les ha hecho un pequeño reconocimiento y se les ha entregado una insignia, que es un cerdito de fieltro.
Después, el alumnado ha disfrutado en el patio del colegio de diferentes puestos de venta de golosinas, tómbola, juegos, caballitos... y hasta se ha realizado la rifa de un jamón.
Con esta celebración, el centro educativo busca inculcar en el alumnado el respeto por los valores que la tradición y el folclore local aportan, mejorando así la inclusión y la convivencia no solo entre todos los miembros de la comunidad educativa, sino entre todas las personas que conforman la sociedad oriolana. "La fiesta es un motivo para profundizar en las tradiciones de nuestra ciudad, trabajando en los niños el sentido de pertenencia a la comunidad y el reconocimiento de la identidad que nos une", manifiestan desde el centro.
El municipio ha celebrado este domingo una misa y la bendición de animales, así como su peculiar Concurso Nacional de Charlatanes, el sorteo de la Cerda y el mercado con dulces típicos y artesanía.
