Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocean Race 2027 AlicanteEmpate Hércules CFMercado fichajes Hércules CFDesfeta AlcoyMóviles asesor Mazón danaRetraso tren AlicanteSubsuelo "inusual" Monóvar
instagramlinkedin

Un San Antón en miniatura en el colegio Jesús-María San Isidro de Orihuela

El centro educativo celebra desde hace 39 años la popular bendición de animales y el nombramiento de las Damas y Caballeros, además de contar con los tradicionales puestos de venta

Bendición de animales en el colegio

Bendición de animales en el colegio / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La popular fiesta de San Antón cuenta con una amplia tradición en Orihuela, tal y como atestigua el colegio Jesús-María de San Isidro, que realiza su particular celebración desde hace 39 años, con una amplia participación de familias del centro, antiguos alumnos y vecinos del barrio.

Un fraile franciscano ha bendecido los animales y hasta se ha realizado el nombramiento de las Damas y Caballeros de San Antón, que recae sobre miembros de la comunidad educativa. Este año han sido reconocidos un antiguo alumno, dos administrativos, una mamá, un alumno y un profesor, a los que se les ha hecho un pequeño reconocimiento y se les ha entregado una insignia, que es un cerdito de fieltro.

Después, el alumnado ha disfrutado en el patio del colegio de diferentes puestos de venta de golosinas, tómbola, juegos, caballitos... y hasta se ha realizado la rifa de un jamón. 

Celebración de San Antón en el colegio

Celebración de San Antón en el colegio / Información

Con esta celebración, el centro educativo busca inculcar en el alumnado el respeto por los valores que la tradición y el folclore local aportan, mejorando así la inclusión y la convivencia no solo entre todos los miembros de la comunidad educativa, sino entre todas las personas que conforman la sociedad oriolana. "La fiesta es un motivo para profundizar en las tradiciones de nuestra ciudad, trabajando en los niños el sentido de pertenencia a la comunidad y el reconocimiento de la identidad que nos une", manifiestan desde el centro.

El municipio ha celebrado este domingo una misa y la bendición de animales, así como su peculiar Concurso Nacional de Charlatanes, el sorteo de la Cerda y el mercado con dulces típicos y artesanía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia Nacional exime al Estado de indemnizar a una familia por la pérdida de su casa en la dana de 2019 al calificarla de episodio 'excepcional
  2. Orihuela exige a los operadores que retiren el enjambre de cables que reina en las fachadas del casco histórico
  3. Los regantes del Vinalopó se ven obligados a cerrar el trasvase del Júcar ante la imposibilidad de usar el embalse estatal averiado de San Diego
  4. La plaza de Capdepont del centro de Torrevieja tiene las horas contadas
  5. Hallan a un hombre fallecido en el patio municipal del antiguo parvulario de las monjas de Torrevieja
  6. La Generalitat licita la reforma del antiguo asilo de Orihuela que compró hace tres años
  7. Orihuela Costa le pisa los talones a la ciudad con solo 3.000 habitantes menos
  8. Las arcas municipales ingresarán el doble con el Mercado Medieval de Orihuela

Un San Antón en miniatura en el colegio Jesús-María San Isidro de Orihuela

Un San Antón en miniatura en el colegio Jesús-María San Isidro de Orihuela

El Ecce Homo y los Azotes protagonizan la Semana Santa de Orihuela

El Ecce Homo y los Azotes protagonizan la Semana Santa de Orihuela

El tiempo en Alicante este domingo: el frío se intensifica y la provincia afronta una semana pasada por agua

El tiempo en Alicante este domingo: el frío se intensifica y la provincia afronta una semana pasada por agua

El Museo del Cáñamo: cuarenta años de memoria y compromiso

El Museo del Cáñamo: cuarenta años de memoria y compromiso

Antifraude investiga el uso del PSOE de San Isidro de un edificio municipal como sede del partido local sin autorización

Antifraude investiga el uso del PSOE de San Isidro de un edificio municipal como sede del partido local sin autorización

Educación inicia un plan director para combatir el frío y el calor en los centros de Alicante

Mas de cinco millones: lo que tienen que pagar entre cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela

Mas de cinco millones: lo que tienen que pagar entre cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela

El 42 % del agua del grifo abastecida por el Taibilla este año será desalada

Tracking Pixel Contents