TORREVIEJA

Así ha quedado un todoterreno a punto de caer al mar en las calas de Torrevieja

El barro atascó las ruedas delanteras del vehículo y lo frenó cuando se dirigía directo al agua

El coche estaba ocupado por una pareja en estado de embriaguez

Así quedó el coche al borde del acantilado junto a la cala de La Higuera de Torrevieja

Así quedó el coche al borde del acantilado junto a la cala de La Higuera de Torrevieja / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

Eran las siete de la mañana de este domingo. Faltaba más de una hora para que despuntara el alba cuando el 112 recibía una llamada sobre la peripecia de un vehículo todoterreno que estaba a punto de caer al mar frente a la cala de la Higuera, una zona de acantilado del litoral norte de Torrevieja.

Un vehículo del parque de bomberos del Consorcio de Torrevieja acudió a la zona y se encontró con el coche al borde de la cala, a punto de caer al mar. Solo el barro acumulado en las últimas semanas pudo frenar la caída. Las ruedas delanteras se quedaron encalladas justo cuando el morro del coche ya apuntaba directamente al vacío. En el interior del coche no se encontraba ninguna persona. Los bomberos liquidaron el servicio: ubicaron a modo de advertencia un precinto para que a nadie se le ocurriera acercarse al coche hasta que fuera retirado.

El vehículo a punto de caer al mar cerca de la cala de la Higuera

El vehículo a punto de caer al mar cerca de la cala de la Higuera / INFORMACIÓN

Poco después llegó a la zona una patrulla de la Policía Local. En ese momento sí encontró en las inmediaciones, cerca de uno de los locales de restauración de la zona, a una pareja que presentaba un estado de embriaguez evidente y que, por los datos que pudieron aportar, eran los ocupantes del coche. Los protagonistas de esta extravagante excursión de madrugada a las calas.

El hombre, supuestamente el conductor del coche, accedió a realizarse la prueba de alcoholemia. Dio positivo con una tasa muy elevada de alcohol en sangre, según pudo confirmar INFORMACIÓN. Pero difícilmente se le podrá imputar un delito contra la seguridad del tráfico porque no hay pruebas de que realmente hubiera estado conduciendo el coche hasta el límite del acantilado. Nadie lo vio conducir hasta ese punto.

Vehículo todoterreno accidentado junto a la cala de La Higuera de Torrevieja

Vehículo todoterreno accidentado junto a la cala de La Higuera de Torrevieja / INFORMACIÓN

La pareja, de origen colombiano, fue acompañada por una patrulla a sus domicilios porque no se encontraban en condiciones de llegar por sus propios medios.

Así ha quedado un todoterreno a punto de caer al mar en las calas de Torrevieja

Así ha quedado un todoterreno a punto de caer al mar en las calas de Torrevieja

