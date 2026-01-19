Correos mejora el servicio de paquetería en Orihuela Costa

Correos acaba de estrenar una nueva taquilla para prestar el servicio de Citypaq en Orihuela Costa, en la oficina de la calle Orquídeas, en Playa Flamenca. Esta taquilla facilita el acceso a los envíos con disponibilidad 24/7 al situarse en un espacio público accesible de forma permanente. El principal objetivo es facilitar la recogida, envío y devolución de las compras de forma segura, sencilla y ágil, en cualquier momento.

Este Citypyaq consta de tres módulos con un total de 18 huecos de diferentes capacidades para adaptarse al tamaño y formato de los paquetes, contando con todos los requisitos de seguridad. Las taquillas inteligentes para la recogida y envío de paquetes, incluidas devoluciones, complementan los servicios de las oficinas de Correos y van consolidándose mes tras mes como una opción para la gestión de paquetes procedentes del comercio electrónico.

En auge

De hecho, la red de más de un centenar dispositivos Citypaq de Correos en la provincia de Alicante gestionó durante 2024 hasta 126.576 paquetes, lo que representó un crecimiento del 59,3% sobre la cifra del año anterior. Estos equipos automatizados complementan los servicios ofrecidos por la red de 88 oficinas de Correos en la provincia durante su horario de atención al público.

El servicio Citypaq permite a los usuarios elegir este tipo de dispositivos, que facilita realizar envíos sin tener que acceder a una ventanilla. También posibilita el envío de paquetes entre particulares y, gracias a la concentración de las entregas en un único punto, reduce desplazamientos de vehículos de reparto y, por tanto, de emisiones de gases.

Además, los usuarios de Citypaq disponen de un plazo de cinco días para recoger sus paquetes. Sin embargo, este periodo no se suele agotar ya que los compradores acuden a por sus compras en un plazo medio inferior de 18 horas desde que se realiza el depósito del paquete, momento en el que llega un mensaje al destinatario. En el caso de que el envío no se recoja en ese periodo, se comunica al destinatario que su paquete está disponible durante 15 días adicionales en la oficina.