Desalojan un edificio con 20 residentes en Rojales al colapsar una viga en las obras de remodelación

El colapso de una viga ha provocado el desalojo de un edificio de cuatro alturas con varios locales comerciales en el bajo, situado en el número 1 de la calle Almoradí, en su confluencia con la calle Cortes Valencianas, en el casco urbano de Rojales. El edificio, con diez viviendas, se encuentra en estos días en los primeros trabajos de una actuación de rehabilitación, obras contratadas por la comunidad de vecinos del inmueble.

Aspecto del edificio desalojado / INFORMACIÓN

Sobre las 12.30 de la mañana de este lunes los operarios de la empresa que trabajaban en la reforma del bloque han presenciado cómo una viga de la fachada colapsaba y entraba en carga, una situación que se produce cuando parte de una estructura soporta más peso del que le corresponde.

Inmediatamente después se ha dado la orden de desalojo, realizada rápidamente por los agentes de la Policía Local de Rojales, cuyo retén principal se encuentra anexo al propio edificio afectado.

La propiedad tiene una antigüedad aproximada de 45 años. En el catastro figura 1980 como fecha de construcción.

Supervisión

La empresa de rehabilitación, la dirección facultativa de la obra y los ingenieros y arquitectos municipales, han estado estudiando la situación y valorando los daños mientras a lo largo de la tarde se ha procedido a apuntalar toda la estructura del inmueble, según ha explicado a INFORMACIÓN el alcalde de Rojales, Antonio Pérez.

Aspecto del edificio apuntalado. A la izquierda, el retén de la Policía Local / AYUNTAMIENTO DE ROJALES

Afectados

Los vecinos afectados, que han permanecido durante buena parte de la tarde frente al inmueble. Se han ido realojando en casas de familiares o amigos. El Ayuntamiento de Rojales ha puesto a disposición de quienes no contaban con esta alternativa dos hoteles del casco urbano de la población como alojamiento improvisado.

El regidor Pérez no ha concretado hasta qué momento el edificio estará desalojado y si las medidas adoptadas permitirán que los residentes vuelvan a sus viviendas pronto, pero sí ha explicado que la empresa y los técnicos municipales han trabajado durante toda la jornada para que sea cuanto antes.