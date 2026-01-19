Se desploma una rama de gran tamaño en una calle de Orihuela Costa

Una rama de gran envergadura se ha desplomado sobre la calle Goleta de Punta Prima, en Orihuela Costa, sin que haya habido que lamentar daños personales ni materiales, aunque se mantiene cerrado el paso para vehículos y viandantes, que tiene que dar un ligero rodeo.

En concreto, el incidente se ha producido en la intersección con la calle Los Pinos, cuyo nombre se debe precisamente a los ejemplares que hay en la zona y especialmente en esa vía en la que el Ayuntamiento comenzó a finales de octubre las obras de acerado y asfaltado, una actuación que llevaba décadas siendo una reclamación histórica de los vecinos de esta urbanización del litoral.

Durante años, la presencia de pinos en la vía hacía imposible el tránsito peatonal en condiciones de seguridad. Sus raíces causaban múltiples daños en el asfaltado y también en los chalés colindantes. La intervención contemplaba una solución definitiva, según el Consistorio: reducción de la calzada a un único sentido, ensanche de la acera con 1,5 metros de anchura y la conversión en parterre de la acera afectada por las raíces. En total, se colocaron cerca de 100 metros lineales de bordillo y alrededor de 190 metros cuadrados de baldosa. Tras la ejecución de la acera, se procedió al fresado y asfaltado de la calzada para eliminar las irregularidades causadas por los árboles.

Obras en la calle Los Pinos de Punta Prima / Información

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, explicó entonces que la actuación respondía a "una reclamación histórica de los vecinos". Aunque sabemos que no es suficiente para todo lo que necesita la costa", añadió, "es una muestra del compromiso de este equipo de gobierno, no solo con el litoral sino con todo el municipio".

La intervención se hizo, según el edil, gracias a la gestión administrativa realizada en este año y medio, con presupuestos y partidas específicas, en este caso a través de la empresa municipal SGM -bajo el sello Ecoplan-.

También el concejal de Costa, Manuel Mestre, destacó que entre Ecoplan y la empresa concesionaria de jardinería Ildo, alrededor de 100 personas estaban trabajando en Orihuela Costa en mantenimiento de viales, jardinería, electricidad y otras áreas.

El propio el alcalde Pepe Vegara subrayó el esfuerzo realizado en los últimos meses por la empresa pública SGM-Ecoplan, que se encarga del mantenimiento de los viales en la Costa, que en apenas cuatro meses ha resuelto más de 235 incidencias de un total de 308 registradas, entre las que destacan la reparación de socavones en Campoamor, Playa Flamenca, Villamartín y La Zenia; rebajes de pasos de peatones, arreglo de aceras en mal estado y ejecución de tramos completos como el de Los Pinos; reposición de señales, ordenación de sentidos únicos y repintado de pasos de peatones en zonas escolares; recolocación de pasarelas, pérgolas y lavapiés y reparaciones tras los temporales y retirada de escombros, limpieza de arrastres, reparación de barandillas y farolas caídas.

Así, Vegara concluía que "Orihuela Costa cuenta por fin con un servicio estable de mantenimiento que responde con eficacia a los problemas de los vecinos y que está devolviendo dignidad a las calles y espacios públicos".

Revisión de arbolado

Vecinos de Orihuela Costa pidieron en septiembre de 2024 una revisión urgente de todo el arbolado tras la caída de varios ejemplares, solo días después de que uno de aquellos desplomes pusieran en marcha un plan de emergencia para podar las palmeras en Cabo Roig.

Así, el Ayuntamiento iniciaba la poda y tala selectiva de palmeras en Cabo Roig. La intervención se inició tras una inspección visual realizada por un ingeniero técnico especialista, quien revisó las palmeras de la especie Phoenix dactylifera. Así, se identificaron y marcaron varios ejemplares gravemente dañados por el Rhynchophorus ferrugineus, comúnmente conocido como picudo rojo, que representaban un grave riesgo de caída por lo que se procedió a la tala.

Todo ello insuficiente, a junio de Unidos por la Costa, que reclamaba una intervención sobre todo el arbolado, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto municipal contemplaba en 2024 una partida de un millón de euros para reposición de palmeras y arbolado en Orihuela Costa.

Poda de palmeras

Mientras, el contrato para la poda de las palmeras en el municipio ha caducado y se tiene que trabajar en uno nuevo, según manifestó el concejal Víctor Valverde en el pleno de diciembre ante una pregunta del PSOE. La portavoz socialista, Carolina Gracia , pidió al Ayuntamiento un plan de inspección y mantenimiento de todos los ejemplares del municipio, advirtiendo la necesidad de contar con una gestión rigurosa, preventiva y continuada.

En este sentido, la edil recordó el reciente y trágico accidente ocurrido en el municipio vecino de Torrevieja , donde la caída de una palmera provocó el fallecimiento de un joven . Tras este suceso, el Consistorio de esta localidad, agregó, realizó una inspección exhaustiva del arbolado, concluyendo con la retirada de 30 ejemplares , "lo que pone de manifiesto la importancia de revisar protocolos y actuar con anticipación", insistió.

"En Orihuela no podemos esperar a que ocurra una desgracia similar para tomar medidas", señaló Gracia, al mismo tiempo que rememoró que hacía apenas una semana los días de viento que no alcanzaron nivel de alerta provocaron la intervención de Protección Civil en la plaza Santa Lucía ante el riesgo generado por una palmera, lo que evidenciaba, a su juicio, deficiencias en el mantenimiento, la poda y el cuidado de algunos ejemplares.