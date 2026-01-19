La UTE Prezero-Cívica escoge Torremendo como ubicación de la planta comarcal de basuras sin vertedero

La UTE Vega Baja Sostenible, formada por las mercantiles Prezero y Cívica Medio Ambiente, ha presentado oficialmente al Consorcio Vega Baja Sostenible un estudio de alternativas para el emplazamiento de la futura planta de tratamiento mecánico-biológico (PTMB) de basuras comarcal. Según señala en un comunicado el Consorcio este lunes, tras una exhaustiva evaluación realizada mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y una serie de criterios técnicos, ambientales y socioculturales, ha resultado como ubicación más idónea para la implantación de la planta de tratamiento el paraje de Fuente Amarga, en Torremendo.

Afectación ambiental

Entre los criterios aplicados, el equipo técnico ha destacado que el paraje de Fuente Amarga se encuentra a más de 8 kilómetros del núcleo de población más cercana en la Comunidad Valenciana, en referencia a la pedanía de Torremendo -no así de la Región de Murcia, con varias pedanías de Beniel mucho más próximas-, que no existen acuíferos ni está próxima a infraestructuras hidráulicas, que la instalación no afectaría "directamente" a zonas forestales y que se encuentra, según el Consorcio, "en terreno urbanizable". Aunque Fuente Amarga es un paraje situado en suelo rústico con bancales de almendros, "será urbanizable", a través de la aplicación del plan de residuos, si la propuesta sale adelante, según ha matizado poco después la entidad, a preguntas de INFORMACIÓN.

Zona aproximada de la ubicación propuesta por Prezero-Cívica de la planta comarcal de basuras junto a la Sierra del Cristo / tony sevilla

Una consultora

Los técnicos de la consultora IDOM, "una reconocida firma internacional independiente de servicios de ingeniería y consultoría", han analizado un total de nueve emplazamientos, así como los informes, propuestas y alegaciones presentadas por los ayuntamientos que conforman el Consorcio.

También la ingeniería especializada Vielca ha participado en los estudios que ha presentado la UTE al Consorcio. Se ha estudiado, especialmente, que la nueva PTMB no afecte a las poblaciones cercanas, como por ejemplo estudiando el tráfico de vehículos, "mediante un análisis exhaustivo del tránsito actual para que no interfiera en la movilidad". También se han descartado aquellos terrenos inundables o con zonas protegidas por motivos ambientales.

Oposición

El emplazamiento se va a encontrar con el rechazo frontal de la población de Torremendo. Los vecinos, como avanzó INFORMACIÓN, ya anticiparon a los responsables de la gestión de residuos de la Generalitat, Raúl Mérida y Jorge Blanco, que acudieron a la pedanía oriolana a una reunión que pelearían en contra de la instalación que consideran que se ubica sobre un suelo sobre el que recaen varias figuras de protección como la del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del futuro parque natural de Sierra Escalona, el actual Paisaje Protegido o Zona de Especial Protección para las AVES. La población de Torremendo, con 1.800 vecinos lleva más de treinta años oponiéndose a la ubicación de instalaciones de gestión de residuos y por la vía judicial -y con movilizaciones en la calle- ha tumbado varios de los proyectos propuestos en las últimas décadas. Amigos de Sierra Escalona, la Asociación de Vecinos de San Miguel "Arcángel" de San Miguel y la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante también han expresado ya su rechazo.

El alcalde de Orihuea, Pepe Vegara, aseguró hace ahora más de dos años que el municipio que dirige "nunca" otorgaría licencia municipal a una instalación de tratamiento de residuos en Torremendo. Y con ese objetivo propuso otro emplazamiento junto a Jacarilla, en La Estafeta-Vistabella, que ha sido descartado oficiosamente, no solo por la oposición de los municipios de Jacarilla, Benejúzar y Bigastro. Sobre todo porque choca directamente con los intereses de varias de las principales empresas urbanizadoras de vivienda turística de la comarca que tienen previsto levantar miles de viviendas a escasos cientos de metros de la misma zona, en función de unas previsiones de suelo urbanizable -que en este caso sí está aprobado desde la década de los 2000-.

En el informe del Ayuntamiento de Orihuela, que solicitó el propio Consorcio, el Ayuntamiento oriolano rechazaba el emplazamiento que ahora escoge Prezero-Cívica por sus importantes afecciones ambientales.

Obligación

El Consorcio Vega Baja Sostenible, por su parte, insiste en que la legislación vigente le obliga a disponer de infraestructuras propias de tratamiento de residuos -algo a lo que le obliga la legislación autonómica desde 2003-. A fecha de hoy, es el único consorcio de residuos alicantino que no dispone de planta propia, lo que provoca que los residuos se traten en zonas muy alejadas de la comarca, aumentando el coste económico del tratamiento y la huella de carbono asociada a los residuos. En estos momentos la comarca deriva la eliminación sin tratamiento de 202.000 toneladas de basuras a 12 plantas de eliminación: en Alicante Fontacalent, Elche, Villena y Xixona, En València Guadassuar y las plantas del área metropolitana de la ciudad de València. En Murcia en Cañada Hermosa. También en una planta de residuos de Pulpí, Almería. Y por último ha tenido que llegar a un acuerdo con la planta de eliminación de residuos privadas de Almoacid del Marquesado, en Cuenca.

Ya es hora

“Ya es hora de que los responsables públicos de nuestros 27 municipios, apoyemos la construcción de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico, muy industrializada, nada molesta, y que resolverá los graves problemas en la gestión de residuos de la Vega Baja,” ha explicado el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano.

El objeto del proyecto es la implantación de una instalación industrial "innovadora" que, mediante tratamiento mecánico-biológico, clasifica, procesa y prepara los residuos domésticos para su reciclaje, reduciendo el impacto ambiental que éstos generan. La futura PTMB también incluirá instalaciones para el tratamiento de los residuos orgánicos de la recogida separada (procedentes del contenedor marrón o modelos puerta a puerta), para los restos verdes de poda y los residuos voluminosos. Siempre según el Consorcio no se contempla ni vertedero ni instalación de valorización energética (incineradora) pese a que en el proyecto inicial de Prezero-Cívica, que a diferencia del resto de emplazamientos propuestos, es propietaria del suelo desde 2008, sí figuraba una instalación de valorización para 24.000 toneladas.

“Es inviable -señala Cano- que nos tengamos que plantear cada semana, dónde y cómo vamos a poder gestionar nuestros residuos porque no tenemos una planta propia, lo que nos ocasiona graves perjuicios económicos y ecológicos a los Ayuntamientos y a los ciudadanos,” ha añadido Cano.