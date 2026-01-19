Nuevos accesos al Hospital Vega Baja y cambios en la circulación

El Hospital Universitario Vega Baja ha informado de que a partir de este martes día 20 se implantarán modificaciones en la circulación y en los accesos dentro del recinto hospitalario como consecuencia del avance de las obras que se están llevando a cabo.

Desde esa fecha, no estará permitido el aparcamiento dentro del recinto del hospital. El acceso se realizará únicamente por la rampa habilitada o por la nueva puerta principal, con el objetivo de facilitar la llegada de pacientes con movilidad reducida, personas mayores y mujeres embarazadas.

Asimismo, los pacientes con movilidad reducida que precisen estacionamiento podrán acceder a la zona de aparcamiento situada en el sótano del nuevo edificio.

La nueva puerta principal del hospital quedará abierta desde este martes, produciéndose el cierre de la actual entrada al centro sanitario.

En relación con la atención al usuario, la sala de espera para el acceso al Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) y al área de analíticas de sangre seguirá siendo la misma que hasta la fecha, si bien el acceso a esta sala se realizará a partir de ahora por la nueva puerta principal.

En cuanto a los servicios de emergencia, las ambulancias deberán estacionar en las zonas habilitadas en el bulevar y en el área de Rehabilitación. La parada de taxis se ubicará de forma provisional en el aparcamiento subterráneo.

Desde la dirección del Hospital Universitario Vega Baja se solicita la colaboración de la ciudadanía y de los profesionales, así como el respeto a la señalización de circulación, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios y el correcto desarrollo de las obras.

Obras

El Consell autorizó en febrero inyectar 8 millones de euros en la ampliación para adaptarla a las nuevas normas de edificación que regula las estructuras de hormigón y acero, que se suman a los 62 millones de euros de unas obras que se adjudicaron en los últimos meses de la anterior legislatura.

El hospital comarcal, que se construyó a finales de los años 80, se había quedado pequeño para atender a una población protegida de más de 180.000 personas con Orihuela como principal población, además de Almoradí , Callosa de Segura , Bigastro , Benferri, Cox , Redován , Granja de Rocamora, Jacarilla, Catral , San Isidro, Albatera , Dolores, Algorfa y Rafal.

Una vez que se ejecuten las obras, que comenzaron en marzo de 2023 con un plazo de 30 meses -que se cumplió en agosto-, sumará 14.696 metros cuadrados a los 36.300 existentes hasta alcanzar más de 50.000 de superficie construida, un 40% más, con un área de consultas externas que ofrecerá los servicios de varias especialidades médicas (Neurología, Reumatología, Endocrinología, Medicina Interna, Respuesta rápida, Enfermedades infecciosas, Cardiología, Neumología, Dermatología, Ginecología, Urología, Suelo Pélvico, Traumatología, Dolor crónico, Oftalmología, Otorrinolaringología y Pediatría).

También se va a incrementar la capacidad asistencial, ya que contará con hasta 372 camas de hospitalización -42 más- gracias a la construcción de dos nuevos edificios anexos que van a permitir liberar espacio en el actual, así como nuevos quirófanos

Al módulo norte se suma uno similar en el extremo sur de las actuales instalaciones para albergar las unidades de cirugía mayor y menor ambulatoria, áreas de endoscopias y de hemodiálisis, así como un bloque quirúrgico, UCMA y UCI.

El proyecto se adjudicó a la UTE Rover-Germania y se vio retrasado por circunstancias extraordinarias. La ampliación comenzó a fraguarse en 2018, cuando la entonces consellera Ana Barceló anunciaba la propuesta como algo inminente en un departamento de salud con un aumento sostenido en los últimos años de la población del interior de la comarca.

Todos los responsables de distintas áreas sanitarias del entorno coincidían en la necesidad de ampliar espacios y camas de hospitalización desde hace años, pero cuando el proyecto básico y de ejecución estaba ultimado y poco antes de licitar las obras llegó la dana de septiembre de 2019, volviéndolo a retrasar.

Después, llegó la pandemia. Sobre todo la tercera ola afectó mucho a la vega Baja, con más de 200 pacientes ingresados en el hospital.