Presa de Tabala contra inundaciones en la Vega Baja: casi 4 millones en expropiaciones

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de la presa de Tabala, con el objetivo de que los interesados y afectados puedan examinar la documentación y formular las alegaciones que estimen oportunas.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el anuncio, abriéndose así un plazo de 30 días. El proyecto contempla la construcción de una infraestructura de defensa frente a inundaciones en la rambla de Tabala, en el marco de las actuaciones de reducción del riesgo de avenidas en la cuenca del Segura, una actuación estratégica para la protección con beneficios tanto para la Vega Media de Murcia como para la Vega Baja de Alicante.

Así, se define una presa con capacidad para laminar avenidas en episodios de lluvias torrenciales, lo que incrementará la seguridad de personas, bienes e infraestructuras situadas aguas abajo. La actuación se integra en la planificación hidrológica y en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) del Segura, como medida estructural para minimizar los efectos de episodios extremos. Junto a la laminación de los caudales de la rambla de Abanilla-río Chícamo, es una de las infraestructuras de referencia en los próximos años.

El periodo de información pública favorece la participación de administraciones, colectivos, propietarios y ciudadanos que pudieran verse afectados por su ejecución. La CHS ha informado de que las alegaciones que se presenten serán analizadas en el marco del procedimiento administrativo y ambiental correspondiente.

El proyecto junto con la relación de los bienes y derechos afectados estará expuesto durante las horas de atención al público en las oficinas de la CHS, en la plaza Fontes de Murcia, y en la web a través de dos enlaces.

Obras

Después de años de espera, incluyendo estudios, informes técnicos y valoraciones ambientales, la presa de Tabala, la primera gran obra contra inundaciones que se construya tras la dana de 2019 , se licitará en 2027, una vez se culmine este proceso que se ha iniciado ahora de información pública del proyecto con la relación a los servicios y bienes afectados y el Estudio de Impacto Ambiental.

El presupuesto asciende a 73 millones de euros -aunque en un principio se contemplaron 45 millones- con financiación exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una partida que está sobre la mesa desde las lluvias torrenciales de la dana de 2019, cuando se hizo evidente la necesidad de una infraestructura que reduzca las avenidas de agua en la Vega Baja. El diseño está pensado para que los caudales circulantes sin presa de 400 metros cúbicos por segundo se reduzcan a 25.

El plazo de ejecución de las obras es de 48 meses para construir una presa de materiales sueltos de 17 metros de altura en la Boquera de Tabala, así como su posterior encauzamiento hasta un parque fluvial inundable.

Plano de situación de Tabala / Información

El objetivo es la protección frente a avenidas de la Rambla Salada y la Rambla de los Romos, ya que la presa permitirá una disminución y un retraso temporal de las puntas de la avenida, beneficiando a las poblaciones de Beniel y Zeneta en la Región de Murcia y a las poblaciones ribereñas de la Vega Baja del Segura.

En concreto, la memoria se decanta por una presa de materiales sueltos para la laminación de las avenidas, con un encauzamiento desde la cerrada hasta el punto de vertido a cauce (aguas arriba del viaducto de la RM-1), zona a renaturalizar del cauce ya existente y parque fluvial inundable. La línea de acometida eléctrica a la presa discurrirá en conducción enterrada bajo calzada y bajo acera hasta su conexión con transformador existente.

El objetivo de la presa no es almacenar de forma permanente las aportaciones de la rambla con vistas a su aprovechamiento, sino retener durante horas o días la avenida de modo que los caudales salientes se mantengan en niveles que garanticen la seguridad de personas y bienes aguas abajo.

Expropiaciones

La propia memoria expuesta incide en que el impacto global sobre el medio socioeconómico y la población afectada se considera positivo, si bien las expropiaciones suponen un impacto negativo. Con todo, se hace hincapié en que la mayor parte de los terrenos expropiados se corresponden con parcelas agrícolas, siendo una de las causas principales de las escorrentías y transporte de sedimentos que se producen aguas abajo del cauce.

Así, el proyecto identifica cinco tipos de afección al derecho de la propiedad: expropiación por embalse, presa y obras auxiliares, con un coste de 2.403.093 euros; servidumbre por inundación (644.574); servidumbre por préstamos (45.261); ocupaciones temporales (32.024) e inmuebles a expropiar (575.360). En total, 3,7 millones de euros.

Impacto ambiental

El estudio de impacto considera que la actuación es ambientalmente compatible con los valores del medio en los que se enmarca, aunque establece medidas correctoras y minimizadoras, así como la implementación de un Programa de Vigilancia Ambiental que recoja los condicionantes.

Afecta al criptohumedal Saladar de la Boquera, de 45 hectáreas, incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas, que quedará parcialmente anegado por la lámina de agua permanente (embalse muerto) asociado a la presa. Este impacto se verá compensado por las plantaciones proyectadas en el parque fluvial inundable y en la zona a renaturalizar, así como la restauración de superficies por debajo del embalse.

Las alteraciones que se puedan producir en este saladar, ya sean temporales o permanentes, afectan significativamente a la fauna, como al aguilucho cenizo y aguilucho lagunero, ambas especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre de la Región de Murcia, y al resto de especies que utilizan este espacio para reproducirse y alimentarse, como algunas aves acuáticas, también catalogadas como amenazadas en la Región de Murcia (garza real, tarro blanco) o la cigüeñuela. Muy cerca nidifica el búho real.

En este sentido, el estudio de impacto ambiental contempla una serie de medidas protectoras.

En cuanto a la afección al paisaje, el proyecto considera que el impacto paisajístico producido por la construcción de la presa es inevitable, aunque en el diseño se ha priorizado la máxima integración posible en el entorno.

La infraestructura es amplia y largamente demandada por los vecinos, al sentirse en peligro cada vez que llueve con intensidad mientras la presa no esté construida. Incluso se constituyó la plataforma cívica Rambla de Tabala tras las inundaciones de diciembre de 2016 -otra gota fría-.

De hecho, la presa aparece como una prioridad frente al riesgo de inundación en la cuenca del Segura desde el plan de defensa contra avenidas elaborado tras la riada de 1987. Hace más de un año, en noviembre de 2024, docenas de vecinos de pedanías murcianas y oriolanas de la margen derecha del río afectadas por las históricas riadas provocadas por la rambla de Tabala se concentraron para reclamar a la CHS que acelerara la construcción de la presa que permitirá laminar las avenidas de este barranco que nace en las estribaciones de las Sierras del Cristo, Pujálvarez y Escalona, a caballo entre la Región de Murcia y Alicante y a unos 30 kilómetros del casco urbano de Orihuela.

En 1992 se realizó un anteproyecto y se llegaron a expropiar los terrenos afectados, como obra complementaria al encauzamiento nuevo del Segura que sí se llevó a cabo. Durante décadas el proyecto no avanzó. Tras la dana de septiembre de 2019, la Confederación volvió a mover el proyecto, adjudicando su redacción a principios de 2023, con un presupuesto de 785.918 euros y un plazo de elaboración de 24 meses. En 2024, la entidad de cuenca aseguró a colectivos de la Vega Baja como Segura Transparente que estaba a punto de ser aprobado para proceder a su licitación. El paso del tiempo ha hecho que la inversión inicial de 45 millones pase a ser de 73.