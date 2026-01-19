La reservas en la cabecera del Tajo garantizan el trasvase de 162 hectómetros hasta junio si no cambian las reglas de explotación

Las reservas de agua en los embalses de cabecera del río Tajo de Entrepeñas y Buendía, que alimentan el acueducto, garantizan un trasvase mensual de 27 hectómetros (hm3) a Alicante, Murcia y Almería hasta el mes de junio. Lo que supone 162 en durante todo el semestre. Es lo que ha resuelto la comisión de explotación del trasvase, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, en función de las informes de los técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), ha constatado la situación de "normalidad hidrológica", el denominado nivel 2, que permite esos trasvases mensuales.

Semestre

Según las proyecciones del Cedex el sistema se encontrará en nivel 2 durante todo el semestre (enero-junio). El sistema finalizaría el semestre con unas reservas de 1.034,9 hm3, incluso sin aportaciones extraordinarias de lluvia durante esos seis meses. Será así siempre y cuando el Gobierno no dé el paso de aprobar las nuevas reglas de explotación derivadas de la aprobación del nuevo ciclo del Plan Hidrológico del Tajo en enero de 2023, que contemplan un recorte global de las aportaciones del 50 % en función del aumento de los caudales ecológicos que ya se están aplicando desde 2026. Esa nueva normativa indica que con esos incrementos los recursos disponibles para el trasvase se reducirían a la mitad para el caso del abastecimiento de riego.

25 %

De todos los trasvases autorizados del Tajo al Segura la provincia recibe en torno al 25 % del total. Con lo que se riegan aproximadamente a 55.000 hectáreas agrícolas con dotación autorizada del acueducto, fundamentalmente del Camp d'Elx y la Vega Baja que antes de la llegada del agua se dotaban con los excedentes del río Segura a través de Riegos de Levante Margen Izquierda y Riegos de Levante Margen Derecha. Además, parte de las comunidades de regantes que forman parte de las usuarias del trasvase cuentan con concesiones de agua desalada. La provincia recibe también dentro de ese mismo volumen de recursos hídricos trasvasados la aportación necesaria para el abastecimiento urbano de un millón de habitantes de municipios alicantinos.

La mayor parte del trasvase tiene como destino la Región de Murcia, y una pequeña la recibe el norte de Almería. Además, otra de las aportaciones anuales se destina a garantizar el abastecimiento de una treintena de pequeños municipios de Castilla La Mancha, a través de la llamada "tubería de La Mancha", y mantener el nivel hídrico del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Actuales reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura / CEDEX

De ejercicios anteriores

Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica apuntan a que el trasvase comienza a vivir ya de las rentas, por decirlo de forma coloquial, porque las aportaciones pluviométricas en la cabecera del río, en las provincias de Cuenca y Guadalajara, en el arranque del año hidrológico de octubre, noviembre y diciembre han estado por debajo de la media de los últimos 45 años.

Pero los ejercicios hidrológicos de 2023/2024 y sobre todo 2024/2025, esas reservas se situaron muy por encima de la media de esas cuatro décadas de explotación del trasvase debido a un ciclo de precipitaciones extraordinarias. Lo que permitió incluso que durante seis meses se diera la situación excepcional de "nivel 1", que dio paso a autorizaciones de 60 hectómetros mensuales con destino al sureste.

La decisión de mantener estas aportaciones mensuales se derivan de un el volumen embalsado es de 1.238,7 hm3 y el volumen autorizado a trasvasar pendiente de enviar es 78,7 hm3 , por lo que el "volumen de embalse efectivo", la referencia necesaria para resolver cuánto se trasvase, es de 1.160 hm3 .

Sifón del postrasvase Tajo-Segura -los tubos del trasvase- al sur de la huerta tradicional de Orihuela / TONY SEVILLA

Volumen autorizado

El volumen autorizado en el año hidrológico 2024/25 fue de 489,0 hm3 (480,9 para el Segura y 8,1 para el Guadiana) en un año histórico para el trasvase. Y el pendiente de trasvasar al finalizar el año hidrológico 2024/25 en septiembre pasado fue de 167,5 hm3 . La infraestructura ha sido capaz de finalizar todo este trasvase pendiente a 1 de enero correspondiente al año hidrológico 2024/25 funcionando al máximo de su capacidad durante tres meses.

Embalse regulador de La Pedrera, que almacena las aportaciones del trasvase del Tajo y el agua desalada para riego de Torrevieja / TONY SEVILLA

Al final, todo trasvasado

Durante el año hidrológico 2024/25, como recogió INFORMACIÓN no fue posible trasvasar todo el volumen de agua autorizado a lo largo del año. En la reunión de explotación celebrada el pasado 30 de septiembre de 2025, de la que el Ministerio para la Transición Ecológica no llegó a informar públicamente, la consulta jurídica realizada confirmó que las reglas de explotación contempla la posibilidad de seguir trasvasando los volúmenes autorizados correspondientes a los niveles 1 y 2 más allá del año hidrológico, "si no hay cambio de nivel", como así ha sido. De acuerdo con ello, el trasvase de los volúmenes autorizados pendientes se llevó a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Cuenca: Segura Concepto Valor Porcentaje Agua embalsada (12-01-2026) 303 hm³ 26,58% Variación semana anterior 3 hm³ 0,26% Capacidad 1.140 hm³ Misma Semana (2025) 240 hm³ 21,05% Misma Semana (Media 10 Años) 327 hm³ 28,75%

Déficit crónico

Una situación muy diferente presentan las reservas de la propia cuenca del Segura, con déficit hídrico estructural, y que suman algo más de 300 hectómetros cúbicos. Se están acercando a la media almacenada en la misma semana de los últimos diez años y se encuntran al 26 % de su capacidad. Es la única cuenca hidrográfica de España por debajo del 45 % de su capacidad de almacenamiento. Y en el aumento sostenido de reservas de los dos últimos meses las lluvias han tenido influencia -dos episodios de dana- pero sobre todo las aportaciones extraordinarias pendientes del trasvase -que se reservan en embalses de la propia cuenca, en especial en los del Talave, La Pedrera, Camarillas y Crevillent.