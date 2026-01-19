Sanidad elimina las citas médicas telefónicas e impone el triaje a enfermeros en el Departamento de Salud de Orihuela

UGT ha señalado que hay un gran malestar entre los pacientes por la eliminación de las citas médicas telefónicas en el Departamento de Salud de Orihuela, que permitían el acceso del ciudadano con su médico o enfermero y evitaba la necesidad de desplazarse a los centros sanitarios.

Las propias asociaciones de pacientes, ha subrayado el sindicato, están llamando a los centros de salud para protestar por esta medida impuesta por la Conselleria de Sanidad, que tiene en pie de guerra a usuarios y profesionales y que además "repercute negativamente en el trabajo diario del equipo de Atención Primaria", ha añadido.

Por ello, UGT ha solicitado a la dirección del departamento la eliminación de todas las instrucciones que están provocando malestar y disminuyendo la accesibilidad al sistema, así como "el colapso de las agendas de los profesionales".

Según el sindicato, las medidas para paliar la falta de personal en este departamento coincide con la oferta de programas para "atender al paciente a bajo precio", lo que "origina que no sean cubiertos los puestos de trabajo, perpetuando el déficit de personal en Atención Primaria, y un deterioro severo de la asistencia".

El nuevo sistema consiste en "agendas médicas interminables y encorsetadas que limitan la atención domiciliaria de los pacientes y borra de un plumazo la planificación de la atención a la comunidad", ha insistido la organización sindical, afectando a los programas de prevención y promoción de la salud que el equipo ofrecía a la población.

También desaparecen las horas de formación, sesiones clínicas, etc. que en Atención Primaria son muy importantes para mantener la calidad de la atención sanitaria al ciudadano.

Además, el nuevo sistema implanta un triaje que provoca confusión en los pacientes y que obliga a los usuarios a una doble cita y a una doble espera para ser atendidos.

Colapso

En este sentido, el sindicato SATSE Alicante ha denunciado "el colapso asistencial" en Orihuela que ha provocado el modelo de triaje de la Conselleria de Sanidad. Con su implantación, han advertido, "se están impulsando dinámicas que precarizan al personal y comprometen la calidad de la atención programada".

Así, la organización ha presentado un informe sobre el impacto de la medida en el Departamento de Salud de Orihuela que demuestra "una crisis de sostenibilidad que compromete la salud física y mental de los profesionales de enfermería y la seguridad de los usuarios".

Los datos estadísticos reflejan "una realidad insostenible para los profesionales". El 84,4% afirma que la agenda no permite atender adecuadamente a pacientes crónicos y el 71,1% reporta un empeoramiento en la calidad del registro clínico.

Asimismo, el 62,2% asegura que la seguridad para el paciente está comprometida, y solo un 6,6% siente que puede garantizarla con las ratios actuales.

El 95,5% de los trabajadores sufre sobrecarga mental, el 88,8% agotamiento emocional y un 97,7% se ve obligado a omitir sus descansos reglamentarios.

SATSE también sostiene que el nuevo modelo castiga económicamente a los profesionales, ya que los objetivos de productividad se basan en la atención comunitaria y seguimiento de crónicos, pero al obligar a las enfermeras a cubrir el triaje y la demanda urgente, la propia conselleria hace técnicamente imposible cumplir los indicadores para cobrar la productividad variable.

En la práctica

El documento pone de manifiesto fallos en la implementación: la conselleria está atribuyendo a los profesionales de enfermería la asunción de determinadas cargas asistenciales que el colectivo médico tiende a no incorporar dentro de su ámbito de responsabilidad, existiendo, según el sindicato, una clara discriminación en el estatus y remuneración de los coordinadores de enfermería frente a los médicos.

De esta forma, se ha ordenado que todo pase por enfermería, incluyendo patologías médicas claras como dolores abdominales o lumbalgias.

Provoca, además, carga burocrática, ya que se derivan trámites como la renovación de recetas a la consulta de triaje.

Sobrecarga

Asimismo, la medida ha detraído recursos de los profesionales de enfermería familiar y comunitaria para cubrir el triaje. Una sola enfermera debe atender la consulta a demanda de pacientes derivados del triaje, su propia agenda, avisos a domicilio y cubrir a compañeros de guardia.

Todo ello sin la formación preceptiva (curso EVES) ni el respaldo informático adecuado (programa MANCHSTER), con la presión para no derivar al facultativo y asumiendo una responsabilidad legal que genera indefensión.

Por eso, SATSE ha solicitado la suspensión urgente del modelo hasta que se asegure una dotación adecuada de profesionales de enfermería, una formación específica y los recursos materiales imprescindibles para garantizar una atención segura y de calidad.