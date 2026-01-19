La Vega Baja, un escenario de película

La Vega Baja se ha vuelto a convertir en un escenario de película para rendir homenaje a un poeta y un territorio con un paisaje periférico, marginal, a veces desolado, otras fervoroso, con un protagonismo especial de la ciudad de Orihuela.

A salto de mata, que adapta al cine el libro homónimo del escritor y poeta oriolano José Luis Zerón, se estrenará el domingo 25 a las 19 horas en el auditorio de La Lonja de la capital de la comarca, con entrada libre hasta completar aforo y con un coloquio posterior con el público asistente, para viajar próximamente a Torrevieja, Valencia y Madrid entre otras ciudades.

Dirigido por Carlos Escolano y protagonizado por el propio Zerón, el filme es una adaptación libre de los diarios A salto de mata. Fragmentos de un diario 2008-2016), finalista del Premio de la Crítica Valenciana el año pasado y la primera obra en prosa de un autor conectado con la naturaleza, sobre todo con el paisaje de Orihuela, donde nació y reside, y de la Vega Baja, en especial con esas zonas periféricas y fronterizas que tanto le gustan entre la ciudad y la huerta.

Una de las escenas del filme / Información

Así, entre el pasado mes de marzo y julio un grupo reducido de amigos se propuso explorar un territorio cercano. "(Re)conocer lugares que hemos transitado, pero ahora lo haríamos con una mirada más atenta y extraña", rememora el director oriolano. Un coche, un teléfono móvil, una grabadora de sonido y un diario eran lo justo y necesario para iniciar la aventura.

Las páginas del libro de diarios se convirtieron en el mapa que los iba guiando por la poética telúrica de Zerón, presente en la película además como actor, "con una presencia crepuscular y For(d)midable", describe Escolano.

Escolano y Zerón durante el rodaje / Información

Rodaje

Por eso, la película se rodó en la comarca, el paisaje que ha sido germen de inspiración poética para Zerón, con localizaciones que serán fácilmente reconocibles por los espectadores, con zonas transitadas y cotidianas, pero grabadas de forma insólita y con un estilo casi onírico: el casco histórico de Orihuela -con escenarios como la calle Mayor, el Museo de Arte Sacro o el Puente Nuevo- y el Palmeral, la pedanía de Hurchillo, la laguna rosada de Torrevieja, las urbanizaciones de La Siesta y Los Balcones de la ciudad salinera, el campo de concentración de Albatera, Jacarilla, el embalse de la Pedrera y la huerta oriolana.

Escena de la película en la laguna salada de Torrevieja / Información

La cinta, a lo largo de 68 minutos, plantea un diálogo honesto entre cine y literatura, huyendo del cliché y formatos preestablecidos, "ofreciendo al espectador una película realizada no sobre un libro, sino desde un libro", prosigue Escolano, que añade que es "un acercamiento conceptual a la poesía telúrica e incandescente de Zerón", con una fuerte intensidad rítmica y sonora, sobre todo con el uso de anáforas, aliteraciones, redundancias, letanías… y otros recursos literarios como la imagen, la elipsis, la paradoja, la antítesis, el oxímoron, el símil…

Siempre con la convivencia de dos estilos, uno simbolista y abstracto y otro discursivo y atento a la actualidad, el sosiego y la escucha con el arrebato y la convulsión, con los sentidos alerta para transitar por un mundo cada vez más acelerado.

Una de las localizaciones elegidas para la película / Información

Largas caminatas, al raso y a cielo descubierto, que inspiran su trabajo y unos diarios que recogen reflexiones, vivencias, reseñas, ensayos y análisis que ahora se traducen en la pantalla con una película que explora el paisaje metafísico de la Vega Baja como germen de la creación poética. A través de la errancia durante el día y la noche, la palabra se materializa y da forma a una exploración interior del universo del poeta.

Improvisación

Responde, subraya Escolano, a la necesidad primigenia de rodar con lo que hay, sin esperar a tener medios, permisos o dineros: "El deseo de la creación aflora impaciente y febril", porque "cuando la poesía me sobresaltó, no encontré alivio", cuenta.

El cine como detonante, catalizador de experiencias, artefacto para ver cosas que de otro modo no podríamos ver ni vivir. En suma, incide, "cine y vida solapados del mismo modo como lo hacen el espacio-tiempo, aligerando todo lo que tiene de pesada e invasiva la maquinaria del cine".

Zerón comparte espacio con Normando S. Javaloyes, así como con su pareja, hijos y hermano. Un equipo -con fotografía y producción de Olga Parra y música de Begoña Olavide y Twangero- que decidió "vivir rodando, en nuestros ratos libres, sin expectativas pero con deseo e intuición, sin medios pero con rigor, sin guion pero estando porosos al acontecer", explica el director. "A salto de mata ya no era solo un libro o una película, sino nuestra metodología, nuestra manera de estar en el mundo y concebir la creación".

Así, desordenadamente, sin plan y aprovechando las ocasiones que depara la casualidad. A salto de mata.