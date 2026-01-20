El alcalde de Orihuela busca una alianza con Torrevieja y Pilar de la Horadada para tumbar la planta de basuras en Torremendo

Un visto bueno del Ayuntamiento de Orihuela a la planta de basura propuesta por la UTE Prezero-Cívica en la pedanía oriolana de Torremendo sería como pegarse un tiro en el pie desde el punto de vista electoral. Así, al menos, parece haberlo interpretado el alcalde que preside la coalición de PP y Vox. Y el lunes por la mañana, a primera hora, minutos después de que el Consorcio Vega Baja Sostenible hiciera pública una nota de prensa con las conclusiones de un informe de la UTE en el que la planta de residuos sin vertedero en esta población es la opción a debatir que se someterá a votación en el pleno de la entidad pública de gestión de las basuras en la comarca, el alcalde oriolano, Pepe Vegara, acompañado de la concejala Rocío Ortuño, tiró de coche oficial.

Tour exprés

No perdió el tiempo el regidor oriolano y en la misma mañana se reunió con el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, el de Pilar de la Horadada, José María Pérez Sánchez, y el presidente del Consorcio y alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano. Acudió a los tres municipios con reuniones improvisadas. A los dos primeros les reclamó su apoyo en el Consorcio para votar en contra de la propuesta de emplazamiento sobre 20 hectáreas del paraje de La Pistola-Fuente Amarga, que validan los informes técnicos ad hoc encargados por la propia empresa concesionaria, propietaria del suelo desde 2008. Al tercero, al presidente Cano, le comunicó que Orihuela, al contrario de lo que ha hecho la Generalitat, no ha cambiado de opinión: Sigue rechazando la planta en Torremendo y peleará para evitarla, utilizando también unos informes técnicos municipales que indican que los terrenos escogidos están blindados por varias figuras de protección, lo que hace inviable su ubicación.

Proyecto de Prezero-Cívica en los terrenos de Fuente Amarga-La Pistola. En rojo figura la planta de valorización (incineración) de 24.000 toneladas de residuos vegetales que el Consorcio asegura que se elliminaría en la propuesta actual / INFORMACIÓN

El gesto inédito de acudir a una reunión no agendada y hacerlo de forma presencial en Torrevieja y Pilar de la Horadada, da cuenta de la preocupación del Partido Popular oriolano por el impacto que la decisión puede tener en Torremendo, cuyos dirigentes vecinales, junto a los de Zeneta (pedanía de Beniel especialmente afectada también por la ubicación), ya anticipan que pelearán hasta el final, como lo han hecho en las últimas tres décadas, para evitar el emplazamiento de la planta de basura en su territorio.

Voto y porcentaje

Es cuestión de aritmética. Los 27 municipios de la Vega Baja se reparten el 60 % del voto en el Consorcio, mientras que la Diputación y la Generalitat se distribuyen el 40 % restante. Pero el voto de esos 27 es ponderado. Los municipios que más tonelaje de basura generan son los que más voto ponderado manejan. Y Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada, por ese orden, producen en torno a 150.000 de las 202.000 toneladas de residuos de toda la comarca. En caso de un hipotético apoyo de Torrevieja y Pilar de la Horadada -los alcaldes de ambos municipios con mayoría absoluta no están por plantarle cara al Consell-, lograrían un buen porcentaje de voto en el Consorcio, aunque un poco justo para superar el 40 % de la Diputación y la Generalitat. Vegara todavía necesitaría convencer a algún municipio grande o a varios pequeños más si quiere ganar la votación.

Esta postura se enfrentaría a la de los alcaldes de Jacarilla, Benejúzar y Bigastro, también del Partido Popular, que darán por anticipado el sí a Torremendo, aliviados por una propuesta que aleja la alternativa ofrecida por Orihuela de ubicar la planta, también en suelo oriolano, pero en la Estafeta-Vistabella, una zona que queda muy cerca de sus términos municipales.

D. Pamies

No está claro qué harían otros municipios del PP como Almoradí y Albatera. Una pista la da que la alcaldesa y diputada provincial de Albatera, Ana Serna, y la regidora y diputada autonómica, María Gómez, acompañaron el pasado verano a los alcaldes de Jacarilla, Benejúzar y Bigastro a una reunión con la Generalitat en la que la administración autonómica, la que realmente tiene todas las competencias en materia de residuos, entonó el "donde dije digo, digo Diego" y cambió de opinión.

Lo que meses antes era una inmejorable propuesta de Orihuela en la Estafeta-Vistabella, ya no lo era. ¿Por qué? La presión vecinal de los municipios afectados, de las empresas agrícolas y, sobre todo, de dos poderosas empresas inmobiliarias -una de ellas oriolana-, que tienen pendiente la construcción de miles de viviendas a escasos cientos de metros de Vistabella en los proyectos Las Vegas y Asomadas, con cientos de hectáreas de suelo urbanizable desde antes de la crisis del ladrillo, en los años 2000, hicieron dar marcha atrás al Consell. Decir promociones inmobiliarias en la Vega Baja son siempre palabras mayores.

PSOE

Por su parte, en el bloque de municipios grandes y medianos gobernados por el PSOE, entre los que se encuentran Guardamar, Rojales, Callosa de Segura o Dolores, la tendencia clara es resolver el problema de la recogida de basura cuanto antes, sea cual sea el emplazamiento, porque en el transporte y eliminación entre diez emplazamientos distintos de Alicante, Valencia, Murcia, Almería y Cuenca, se están "escapando" de las arcas municipales millones de euros -una media 150 euros la tonelada transportada y eliminada-. Aunque no ven nada claro que endosarle la solución a Torremendo, 30 años después, sea ni "justo ni rápido".

Reunión de Raúl Mérida, Jorge Blanco, cargos del Consell, y los alcaldes de Benejúzar y Jacarilla, además de la diputada provincial y diputada autonómica, Ana Serna y María Gómez el pasado verano en València en la que se trasladó que la ubicación ya no sería junto a Jacarilla / INFORMACIÓN

La salida

En caso de que fracase en sus alianzas de última hora, todavía podría tirar Vegara de un improbable plan B: amenazar o incluso formalizar su salida del Consorcio. Lo que tiene un encaje jurídico -y económico- complicado, aunque no imposible, y dejaría tocado al Consorcio.

El alcalde ha reiterado en las últimas horas su compromiso, expresado hace un año y también este mismo mes de noviembre, de mantener su postura: "Si el pueblo de Torremendo no quiere la planta, el Ayuntamiento de Orihuela tampoco". Y la Asociación de Vecinos de Torremendo ha recordado que en la visita que realizaron los altos cargos del Consell, el entonces secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida -ahora comisionado para la DANA de València-, y Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental, el primero aseguró que la Generalitat no actuaría "como un rodillo" para imponer la planta. Le han tomado la palabra.

Por cierto, en caso de que se apruebe finalmente en la planta en Torremendo -a ocho kilómetros de la pedanía y, siempre según el Consorcio, sin vertedero ni incineradora que figuraban en el primer proyecto-, la firma del documento vendría de la mano de la oriolana secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti Galindo Benito.