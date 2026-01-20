Benejúzar se convierte en un municipio videovigilado: 25 cámaras blindan su perímetro

Benejúzar instala más cámaras de seguridad inteligentes para reforzar la seguridad ciudadana. El alcalde del municipio y responsable de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Vicente Cases, ha presentado el nuevo sistema integral de videovigilancia mediante cámaras CCTV de última generación instaladas en la localidad, dotadas de lectura automática de matrículas y analítica de vídeo, conectadas y controladas directamente por los agentes de la Policía Local.

El municipio, de unos 5.800 habitantes, cuenta con 25 cámaras de videovigilancia. Las once de ahora, con un presupuesto de 16.285 euros, se suman a las ya instaladas en 2024 en distintos edificios municipales, consolidando "un sistema moderno y eficaz al servicio de la seguridad pública", ha comunicado el Ayuntamiento.

El sistema se ha desplegado en todos los puntos de entrada y salida del municipio, creando un perímetro de protección que abarca zonas urbanas, industriales y rurales. En concreto, ha informado Cases, se han instalado cámaras en la avenida del Segura, la calle Virgen del Pilar, los accesos desde la Sierra de Benejúzar, las entradas a las instalaciones deportivas, el entorno del IES Benejúzar y en la avenida Adolfo Suárez, sumándose a las ya instaladas en la avenida Gutiérrez Mellado, el polígono industrial La Cerámica y la avenida de Jacarilla, en el polígono industrial Las Palmeras.

Las cámaras instaladas incorporan analítica de vídeo inteligente, capaz de distinguir diferentes tipos de vehículos como turismos, camiones o motocicletas, así como peatones, identificar colores, marcas, sentido de circulación y matrículas, además de generar alertas automáticas ante situaciones previamente configuradas. Además, el sistema permite buscar vehículos o personas por apariencia y gestionar listas de avisos por motivos de seguridad.

En una última fase, el sistema se ha reforzado con un grabador de última generación con Inteligencia Artificial, que facilita el análisis forense de imágenes y se integra con la plataforma del software de gestión de seguridad centralizada ya operativa en el municipio. Esta herramienta permite a la Policía Local controlar de forma centralizada distintas plataformas y servicios vinculados a las Smart Cities.

El primer edil ha señalado que esta actuación "permite convertir a Benejúzar en un municipio videovigilado, reforzando la prevención, el control del tráfico y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia".

En suma, ha remarcado Cases, posibilita "conocer qué ocurre en tiempo real y actuar con mayor rapidez y eficacia ante cualquier situación", añadiendo que "seguimos dando pasos importantes para mejorar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, apostando por la tecnología como herramienta clave de prevención y control". En este sentido, ha subrayado que "este conjunto de actuaciones supone una inversión estratégica para blindar perimetralmente Benejúzar, mejorar la gestión del tráfico y aumentar la tranquilidad de la ciudadanía".