La bicicleta de 2.000 pesetas que esconde una historia de amor de toda una vida en Orihuela

En un rincón de un conocido centro comercial de Orihuela, una bicicleta antigua, con dinamo y frenos de los de antes, llamó la atención de José María López, ciclista y creador de contenido conocido por su reto solidario: dar la vuelta a España en bicicleta para concienciar sobre la leucemia. No era una bicicleta cualquiera. Estaba aparcada, silenciosa, pero seguía en uso. Y poco después, apareció su dueña: una mujer mayor cargada con bolsas de la compra y paso tranquilo.

José María le preguntó si era suya. Ella lo confirmó orgullosa, sin saber que estaba a punto de compartir una historia que ha conmovido a miles de personas en redes sociales. El vídeo, publicado en Instagram, suma ya más de 294.000 “me gusta” y miles de comentarios. Pero lo que lo hace especial no son las cifras, sino el relato que esconde.

Un regalo de Reyes… que sigue rodando

"Tiene muchos años, perla", explica Carmen, la protagonista de esta historia. Y es que, según ella misma cuenta, la bicicleta tiene 63 años. No está colgada en una pared ni guardada como recuerdo: es su medio de transporte habitual. Se la regaló su marido cuando todavía eran novios, como regalo de Reyes. Ella no había cumplido los 20, ahora tiene 82. Él, según cuenta, apareció con ella ilusionado. Costó 2.000 pesetas, pero hoy vale mucho más. Es parte de su historia, de su rutina y también de su salud.

Durante la conversación, la mujer relata una escena que repite cada año en la consulta médica. Su cardióloga, al verla, siempre le hace la misma pregunta: “Carmen, tú sigues en la bicicleta aún?”. Ella responde que sí y entonces recibe una recomendación que lo dice todo: “Pues no te la dejes. No te la dejes”.

La bicicleta no es una anécdota. Es parte de su bienestar, físico y emocional.

Una historia compartida

Carmen cuenta que su marido, que falleció hace años, también usaba la bicicleta de vez en cuando. Él se la llevaba sin decir nada y ella le advertía en tono de broma que si se la quitaban, tendría que dar explicaciones.

Lo cuenta sin drama, con naturalidad. Con ese tipo de memoria tranquila que solo tienen quienes han compartido la vida con alguien durante décadas.

“Y ahí se va Carmen, con su bicicleta”

El vídeo termina con una imagen sencilla y poderosa: Carmen se sube a la bici y se aleja pedaleando. José María, desde detrás de la cámara, lanza una frase que cierra la escena sin necesidad de adornos: “Y ahí se va Carmen, con su bicicleta”.

Sin guion, sin filtro, sin poses. Solo una historia real, cotidiana y entrañable que demuestra que a veces lo más emotivo está en lo más simple.