Rescate angustioso en Torrevieja: los bomberos salvan a un gato atrapado en un aparatoso operativo

"Asustado y cansado, pero sano y salvo". Con estas palabras el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante resumía un rescate aparatoso pero con final alegre. La noche del lunes un gato quedó atrapado en una farola caída: se había metido en el interior de esta, que al estar tumbada en el suelo formó un tubo en cuyo interior se había introducido el felino, sin poder salir.

Los bomberos iniciaron el protocolo de rescate animal mediante el lazo que usan en algunos de estos casos. Tirando de él, por fin lograron sacar al "michi" al que dejaron con su dueña en una aparatosa operación con final feliz.

Rescate animal

Según el protocolo recogido por la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (CONBÉ): "En términos genéricos los Servicios de Bomberos tienen responsabilidad sobre extinción de incendios, protección y salvamento de personas, bienes y semovientes de cualquier especie en situación de emergencia". La labor imprescindible del cuerpo de bomberos en la provincia y en todo el territorio español comprende salvaguardar la vida no solo de las personas, sino también del propio ecosistema y los animales que habitan en el mismo. Entre ellos, el rescate de canes y gatos que puedan estar atrapados, como este caso de Torrevieja.

El lenguaje de los gatos

Dicho protocolo de Bomberos también recoge un pequeño resumen sobre "el lenguaje de los gatos". Este permite saber a los profesionales o vecinos que se encuentren con un felino en situación de dificultad entender cómo relacionarse con el animal antes o después de llamar a los servicios de emergencias.

"La diferencia fundamental entre el gato y el perro es que el gato es un depredador solitario, por lo que no dispone de habilidades sociales y no utiliza signos de calma. Los siguientes signos expresan miedo o enfado y podrían avisarnos de la Inminencia de un ataque: