Eva Fernández Huéscar será la pregonera de la Semana Santa de Torrevieja 2026, que ha presentado su cartel anunciador

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Torrevieja anunció este martes que la filóloga y periodista Eva Fernández Huéscar ejercerá como pregonera de las celebraciones de Semana Santa en 2026. Desde 2016, Fernández Huéscar se desempeña como enviada especial de la Cadena COPE en la Santa Sede y en Italia, cubriendo las actividades del pontífice y los asuntos vaticanos. El acto central, previsto para el 14 de marzo. El presidente de la Junta, Francisco Montesinos Ruiz, expresó su reconocimiento a Aurelio Martínez López,por facilitar el contacto con la comunicadora.

Cartel Semana Santa Torrevieja 2026 / Laura Pérez

Un cartel que rescata la memoria cofrade

Junto al nombramiento, se dio a conocer el diseño oficial de la Semana Santa 2026, obra de Laura Pérez Aguirre, profesional formada en Comunicación Corporativa y Diseño Gráfico, además de vocal de la Junta Mayor. La propuesta, impulsada por la anterior directiva liderada por Francisco Beltrán, rinde tributo al panel de estampas creado por Guillermo Pizana «Willy» durante su labor como conserje del Museo de la Semana Santa. Esta pieza, expuesta en la muestra Diosidades durante la Cuaresma de 2025, simboliza también dos hitos institucionales: el 20º aniversario de un cartel histórico que recopiló las imágenes promocionales de las últimas décadas y el 45º aniversario de la fundación de la Junta Mayor. Montesinos destacó que el diseño honra la labor de los fotógrafos que documentan las procesiones salineras.

El cartel fue presentado públicamente por Pérez Aguirre junto al sacerdote José Antonio Gea, párroco de la iglesia de La Inmaculada, el concejal de Cultura, José Antonio Quesada, y el propio Montesinos. La diseñadora subrayó la intención de conectar el patrimonio visual con la identidad de Torrevieja.

Presentación del cartel con su creadora, el presidente de la Junta Mayor, el párroco de la Inmaculada y el concejal de Cultura de Torrevieja / JOAQUIN CARRION

Presencia en «Alicante, pasión cofrade»

El presidente adelantó que Torrevieja participará en la primera edición de Alicante, pasión cofrade, evento que se celebrará en el recinto ferial IFA. Con el apoyo del Ayuntamiento, contará con un espacio de 30 metros cuadrados para exhibir piezas emblemáticas como La Samaritana (Cofradía de La Convocatoria), el Dulce Nombre de Jesús (Cofradía de Jesús de la Caída), la corona canónica de la Virgen de la Esperanza y de la Paz —impuesta en septiembre de 2025—, y la nueva capa para la imagen de San Juan Evangelista. Además, artesanos locales expondrán trabajos en bordado, orfebrería y escultura. Los miembros de las hermandades podrán acceder con descuentos en las entradas, gestionados a través de sus respectivas cofradías.

Este despliegue refuerza el compromiso de la ciudad por consolidar su Semana Santa como referente cultural y religioso, integrando tradición, arte contemporáneo y colaboración institucional.