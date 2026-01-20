Ciudadanos propone dar la Medalla de Oro de Orihuela a la Cámara de Comercio

El bipartito de PP y Vox deberá posicionarse sobre la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela, votando en el pleno una moción para reconocer a la institución a propuesta de Ciudadanos, justo en un momento en el que las relaciones entre la Administración local y el organismo no pasan por el mejor momento después de que Mario Martínez declarara que es el peor equipo de gobierno de la historia, criticando la parálisis de la ciudad y la mala gestión.

En la sesión de octubre, la formación naranja puso el foco, también con una moción, en el "desdén, lejanía y desprecio" del bipartito hacia la Cámara de Comercio, haciendo hincapié en que el Consistorio recuperara las relaciones con la institución cameral para que gane peso en el diseño de políticas municipales.

En concreto, el texto pretende ahora que el Ayuntamiento reconozca la presencia y labor de la Cámara de Comercio en el 125 aniversario de su fundación, que celebra este año, felicitando a la institución por ello, así como que el alcalde del municipio, Pepe Vegara, inicie mediante decreto, en virtud del Reglamento de Honores y Distinciones, expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Orihuela.

El próximo 27 de marzo, cumplirá 125 años. Fue ese día de 1901 cuando se produjo su constitución legal a través de Real Orden emitida al efecto, aprobándose su reglamento por el Gobierno Civil de Alicante el 18 de abril de ese mismo año, tal como señala el cronista oficial, Antonio Luis Galiano, en su libro Historia de la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela, editado por la propia institución cameral en 2021.

"Desde su fundación ha sido un pilar fundamental para el comercio y la industria local, adaptándose a los cambios y desafíos de cada época", resalta la moción, que añade que este año alcanza "un nuevo hito en su compromiso con el desarrollo económico y social de la ciudad y, por extensión, a la Vega Baja".

Historia

La Cámara fue creada con el objetivo de representar y defender los intereses de los comerciantes e industriales de Orihuela, y a lo largo de su historia ha enfrentado momentos de esplendor y crisis, pero siempre ha mantenido su misión de apoyar el crecimiento económico de la zona. Desde sus inicios, la Cámara ha liderado iniciativas como la construcción de infraestructuras clave, la promoción de la formación profesional y la defensa de los intereses de sus asociados.

Así ha sido La Noche de la Economía de Orihuela / Áxel Álvarez

En la década de los años 70 y 80, la Cámara vivió una etapa de transición marcada por la búsqueda de estabilidad económica y la adaptación a los cambios en el entorno empresarial. En los años 90, experimentó un periodo de consolidación, con la ampliación de su sede y la implementación de programas de formación y apoyo a los empresarios. Ya en el presente siglo se enfocó en la modernización y expansión de sus servicios, inaugurando su Vivero de Empresas en 2008, un espacio destinado a apoyar a emprendedores y pequeñas empresas. Además, se estableció la oficina Antena Orihuela Costa, que acercó los servicios de la Cámara a los empresarios de la zona litoral.

La institución fue igualmente relevante en la iniciativa de dotar de participación a las políticas municipales en materia de comercio, al acoger como sede la Mesa del Comercio y Hostelería constituida a iniciativa del Ayuntamiento en 2011.

Así, ha liderado campañas en defensa de los intereses de la ciudad, como la lucha por el soterramiento del trazado del AVE a su paso por Orihuela y la mejora de las infraestructuras de la comarca, como muestra su compromiso constante en la demanda de la vertebración y comunicación de Orihuela y su comarca con la CV-91 y la CV-95, y aunque no todas las iniciativas han tenido éxito, la institución ha demostrado su capacidad para movilizar a la ciudadanía y trabajar en conjunto con otras entidades.

En los últimos años, ha continuado su labor con proyectos como el Vivero de Empresas, el impulso al turismo gastronómico y la promoción de la internacionalización de las empresas locales. Además, ha liderado iniciativas como la creación de la Mesa Comarcal y el programa "Fuerza Vega Baja", que busca una voz unificada para la comarca ante las administraciones.

En 2021, la Cámara conmemoró ya su 120 aniversario con un pleno extraordinario en el Vivero de Empresas, donde se anunciaron actividades como la segunda edición de la Noche de la Economía Oriolana, evento que viene ampliando su repercusión y relevancia año tras año.

Sus presidentes Desde la constitución inicial en mayo de 1900 de una junta provisional encargada de llevar a cabo la puesta en marcha de la institución, con José Martínez Costa y José Martínez Sánchez al frente, junto a otros comerciantes e industriales oriolanos, los presidentes de la misma han sido los siguientes, según se extrae de la Historia de la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela, de Antonio Luis Galiano: José Martínez Sánchez (1901-1913) José Balaguer Murcia (1913) Manuel Penalva Donate (1914-1923) Antonio Balaguer Ruiz (1923-1924) Manuel Lozano Lidón (1924-1927, 1929-1935) Francisco Tafalla Santos, en funciones (1927-1928) José Gimeno Martínez, interino (1935-1936) Vicente Cebrián Celestino (1936-1939) Tomás Navarro Fernández (1939-1957) Joaquín García Gálvez, en funciones (1957-1959) Mateo Gil Muñoz (1959-1970, 1981-1982) Antonio Pedrera Soler (1970-1979) Juan Chazarra Pérez (1979-1980) Antonio Borreguero Andújar (1982-1985) José Antonio Sánchez Mollá (1985-2002) Juan Francisco Cerdán Martínez (2002-2010) Mariano Moreno Barberá, en funciones (2010) Félix Cerdán Martínez (2010-2016) Mario Martínez Murcia, en funciones (2016-2018, 2018-2022, 2022-actualidad). Además, tiene como presidentes honorarios a los siguientes: - Basilio Paraíso y Lassús - Trinitario Ruiz Capdepón - Manuel Ruiz Valarino - Mateo Gil Muñoz

Con "una historia rica y un futuro prometedor, sigue siendo un motor clave para el desarrollo económico y social de la región", concluye la moción que reivindica la distinción de Medalla de Oro de la Ciudad de Orihuela por "su trabajo en beneficio de la ciudad, contribuyendo y favoreciendo de manera notable su crecimiento cultural, patrimonial, social o medioambiental".