Ander Martín, Paola Bernabé y Charo Esquiva triunfan en la Gala del Deporte de Torrevieja

Torrevieja celebró en el Auditorio Internacional, la XXXVI edición de la Gala del Deporte, "un acto consolidado como el gran homenaje anual al esfuerzo, la constancia y los logros de sus deportistas", en palabras de la Concejalía de Deportes, y que en esta edición reconocía los méritos alcanzados durante la temporada 2025, con un total de 116 deportistas nominados, 13 equipos, dos menciones honoríficas y tres menciones especiales.

Remo y balonmano

El remero Ánder Martín fue distinguido como mejor deportista del año y también como mejor deportista absoluto masculino. En categoría femenina, Paola Bernabé, del balonmano, recibió el galardón de mejor deportista absoluta mientras que Charo Esquiva obtuvo un doble reconocimiento: mejor deportista promesa del año y mejor deportista juvenil femenina, mientras que en la categoría juvenil masculina el premio fue para Alejandro Martín por su trayectoria en karate.

Ánder Martín y Charo Esquiva junto al alcalde Eduardo Dolón y la concejala de Deportes, Diana Box en la Gala del Deporte / INFORMACIÓN

Diversidad

En las categorías de diversidad funcional, los galardones recayeron en Javier García, en remo, y Patricia Álvarez, en atletismo. Entre los cadetes, destacaron Mazhorau Dziamyan en kick boxing y Miley Martínez en gimnasia rítmica. En infantiles, los premiados fueron Volodymyr Gamzian en jiu jiksu y Anastasia Salkova en gimnasia rítmica, mientras que en alevines los reconocimientos fueron para Izan Rogel en vela y Aitana Sánchez en remo.

Jaime Gómez fue nombrado mejor técnico por su labor en el ámbito del karate. el premio a mejor equipo correspondió a la sección de pesca del Club Náutico Marina Internacional. En la categoría máster, los reconocimientos fueron para Yury Pashkovich en jiu-jitsu y grappling, y para Ana María Ribera en atletismo.

Club

El Club de Taekwondo Taiko Kwan Torrevieja fue distinguido como mejor club o asociación deportiva.

Las menciones especiales fueron otorgadas a Manuel Peñalver Lorente, Alfredo Mercader y Ramón Vera, mientras que Casimiro Torres y Agamed obtuvieron menciones honoríficas.

Según la Concejalía de Deportes, la gala volvió a reunir a toda la familia del deporte torrevejense, poniendo en valor no solo los resultados competitivos, sino también los valores, el compromiso y el trabajo diario de deportistas, técnicos, clubes, asociaciones y entidades colaboradoras. Las entidades colaboradoras Quirón y Grupo TM recibieron un reconocimiento institucional por su apoyo continuado al deporte local.

El coste de organización de esta Gala del Deporte para el Ayuntamiento fue de 87.000 euros (IVA incluido), al margen de la disponibilidad de recursos personales y materiales municipales extraordinarios.