El Mercado Medieval de Orihuela llega por primera vez a Fitur

Orihuela estará presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará desde este miércoles al día 25 de en el recinto de IFEMA en Madrid, con "una propuesta turística diversa y altamente competitiva", según el Ayuntamiento. La ciudad acude a la principal cita turística del país con una estrategia centrada en la promoción de sus grandes eventos culturales, sus festividades más emblemáticas y su creciente posicionamiento como destino de turismo deportivo.

La participación de Orihuela se desarrollará en el estand de la Costa Blanca, ubicado en el pabellón 7, desde donde el Ayuntamiento presentará ante profesionales del sector, medios de comunicación y público general las principales líneas de promoción turística del municipio. Una apuesta que combina identidad, experiencias y proyección exterior, reforzando el atractivo de la localidad dentro del mapa turístico nacional e internacional. Además, contará con atención a todos los visitantes ofreciendo información personalizada.

Uno de los grandes protagonistas será el Mercado Medieval, que por primera vez contará con una presentación específica en Fitur. Esta festividad histórica y cultural celebrará su XXVI edición del 30 de enero al 1 de febrero, fechas en las que el casco histórico volverá a transformarse por completo para recrear un auténtico ambiente medieval.

Con cerca de cinco kilómetros de recorrido y más de 300 puestos, está considerado uno de los más extensos y consolidados de España. Su origen se remonta al privilegio ferial otorgado por Alfonso X en 1272, una tradición que ha perdurado hasta nuestros días y que convierte esta cita en un referente cultural y turístico de primer orden.

La presentación en Fitur incluirá el cartel oficial, el vídeo promocional y una muestra de la ambientación medieval que caracteriza esta festividad, con música, animación y recreaciones históricas.

Vídeo promocional

El municipio presentará en FITUR el nuevo vídeo promocional, una pieza audiovisual que pone en valor su riqueza patrimonial, cultural y paisajística. Bajo el concepto "Orihuela, entre poesía, palacios y templos", el spot refuerza la identidad turística de la ciudad y su posicionamiento como destino singular dentro de la Costa Blanca.

Semana Santa

Uno de los momentos más destacados, como viene siendo habitual, será la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa 2026, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y uno de los grandes referentes culturales y patrimoniales de la ciudad. En esta ocasión, la imagen del Ecce Homo representará este año una celebración que combina espiritualidad, tradición, patrimonio y un atractivo turístico consolidado.

El sábado, coincidiendo con la apertura de la feria al público general, Orihuela llevará a Fitur una puesta en escena de gran impacto protagonizada por la Convocatoria de la Semana Santa.

El sonido inconfundible de bocinas, clarines y tambores resonará primero en IFEMA y, posteriormente, en la plaza de Callao, donde las pantallas del espacio Costa Blanca 360 proyectarán imágenes de las festividades oriolanas declaradas de Interés Turístico Internacional.

Esta doble actuación permitirá trasladar a Madrid la atmósfera única de una de las tradiciones más singulares del patrimonio cultural de Orihuela.

Deporte

Dentro del bloque de Turismo Deportivo de la Costa Blanca, Orihuela realizará dos presentaciones. La primera estará dedicada a la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana, en la que el municipio participa como patrocinador a través de la marca "Orihuela. Historia del Mediterráneo". Durante el acto se proyectará un vídeo promocional con el recorrido completo de la prueba, que permitirá conocer el día en que la vuelta discurrirá por el término municipal.

Además, dará a conocer el trabajo que se está desarrollando para situar a Orihuela Costa como sede de competiciones de primer nivel, tanto del Circuito Nacional de Vóley Playa (máxima categoría nacional) como del ITF Beach Tennis World Tour (categoría BT100).

Exposición

La agenda cultural de Orihuela en Fitur incluirá también la conmemoración del centenario del nacimiento de José Soler Cardona, figura esencial en la vida cultural y religiosa de la ciudad.

Su vinculación con Orihuela fue profunda y decisiva. Ejerció como canónigo de la catedral y dirigió el Museo Diocesano de Arte Sacro, desde donde impulsó la conservación y difusión del patrimonio histórico-artístico local.

La exposición conmemorativa que acogerá el museo permitirá redescubrir su expresionismo espiritual, su aportación al arte sacro contemporáneo y su influencia en la cultura festera, reivindicando el papel determinante que Soler Cardona desempeñó en la identidad cultural de Orihuela.

Críticas

Poco antes de que el Ayuntamiento desvelara su apuesta en Fitur, que ha dado a conocer solo un día antes de la cita, el PSOE ha criticado "la falta de planificación, promoción y ambición del equipo de gobierno municipal en materia de Festividades y Turismo: ambas concejalías han demostrado una absoluta falta de pasión por un trabajo que debería servir para defender, promocionar y vender Orihuela", ha manifestado la edil María García.

"Orihuela estará en Fitur, sí, pero no se va a notar. Sin una sola novedad que anunciar, sin proyectos nuevos que presentar, sin promoción previa ni agenda conocida, la ciudad acude a la mayor feria turística del país como quien va de visita, no a vender nada, sino a pasar el rato. No se sabe qué se va a presentar, qué citas hay previstas ni qué estrategia se sigue, porque sencillamente no existe. La dejadez y la desidia ya no se disimulan. El resultado es tan absurdo como ir a una feria de promoción turística… sin promocionar", ha subrayado la concejala, que también ha lamentado que "este fin de semana Orihuela ha celebrado San Antón, una fiesta con una tradición enorme, con el concurso de charlatanes, la venta de las bolas con bergamota, el sorteo del cerdo y la bendición de animales, y sin embargo no ha habido ni un solo anuncio, ni carteles, ni rueda de prensa, ni promoción alguna por parte del Ayuntamiento", que adjudicó el contrato para su organización apenas un día antes de la festividad, "una muestra más de la improvisación constante de este gobierno, cuando se trata de una fiesta que se celebra todos los años en la misma fecha", ha concluido.