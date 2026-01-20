Orihuela acude a la vía judicial para reclamar a Cataluña la devolución del Llibre dels Repartiments

Una vez agotadas todas las alternativas, el Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado la contratación de un servicio jurídico especializado para llevar a cabo acciones judiciales frente a la Generalitat de Cataluña con el objetivo de reclamar la devolución del Llibre dels Repartiments, una de las piezas documentales más relevantes de la historia del municipio, actualmente custodiado por la Biblioteca de Catalunya.

Los informes técnicos y jurídicos recabados por el Consistorio ponen de manifiesto la complejidad del caso y la necesidad de abordar la reclamación por la vía judicial. En este contexto, el expediente recoge que se ha considerado imprescindible contar con asesoramiento jurídico especializado en patrimonio histórico y documental, que costará 14.990 euros.

El servicio jurídico será prestado por el letrado Jorge F. Español Fumanal, abogado con experiencia en el ejercicio de acciones judiciales complejas y en procedimientos civiles de alta especialización, especialmente en asuntos relacionados con la defensa de intereses institucionales y patrimoniales.

Entre los años 1907 y 1908, el manuscrito fue robado del archivo Municipal de Orihuela, del que formó parte durante siglos, siendo su paradero desconocido hasta que, entre los años 1920 a 1933, fue adquirido, "sin duda a sabiendas de su origen ilícito", subraya el Consistorio, por la Diputación de Barcelona, que lo depositó en la Biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, hoy Biblioteca de Catalunya.

La fuente de adquisición, reflejada en su actual ficha del catálogo, correspondería a una compra al librero Salvador Babra, probablemente proveniente de la biblioteca de la familia Sánchez Muñoz.

Intereses

Así, la decisión de contratar al servicio jurídico, algo que el bipartito ya planteó hace casi dos años, responde a la necesidad de defender los intereses patrimoniales e históricos de la ciudad, tras décadas de reclamaciones administrativas infructuosas.

El expediente aprobado recoge que, pese a los numerosos requerimientos formulados por el Ayuntamiento a la Generalitat de Cataluña para su restitución, estos han sido sistemáticamente rechazados, lo que ha motivado el inicio de la vía judicial como única alternativa viable para la recuperación de este bien patrimonial.

El Llibre dels Repartiments, redactado en el año 1310, constituye un documento clave para comprender la configuración territorial y social de Orihuela y su entorno tras la Reconquista, al recoger el reparto de tierras tras la conquista cristiana a partir de 1265.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha señalado que "es una cuestión de justicia histórica y de defensa del patrimonio de todos los oriolanos", reiterando al mismo tiempo el compromiso del equipo de gobierno con la protección y puesta en valor de los bienes que forman parte de la identidad de la ciudad.

El libro se exhibió en 2010 en la Sala Museo San Juan de Dios, la única vez en la que se consiguió el préstamo temporal al Ayuntamiento / Información

Gestiones

La decisión de acudir a la vía judicial responde a la falta de avances efectivos tras décadas de gestiones institucionales. Desde principios del siglo XX, el Ayuntamiento ha impulsado numerosas iniciativas para lograr la devolución del manuscrito, incluyendo solicitudes formales, acuerdos plenarios y contactos con distintas administraciones públicas, sin que estas actuaciones hayan dado el resultado esperado.

El Ayuntamiento comenzó en 1931 a realizar gestiones para su recuperación, actuaciones que periódicamente se han repetido sin éxito. En el mandato del exalcalde Emilio Bascuñana (PP), el pleno aprobó una declaración institucional en mayo de 2021 , y en julio de ese mismo año el Consell Valencià de Cultura apoyó un informe sobre la devolución , mientras que en agosto Bascuñana envió un requerimiento formal al entonces presidente Pere Aragonès (ERC) , donde advertía de que la Administración local recurriría a la vía judicial si en un plazo de tres meses no entregaba esta valiosa fuente documental.

Pasados más de 90 días, Rafael Almagro, entonces concejal de Patrimonio, anunciaba que la asesoría jurídica municipal preparaba una demanda judicial , que no llegó a presentarse. La moción de censura que en abril de 2022 desalojó al PP del poder truncó los planes, un objetivo que el equipo de gobierno de PP y Vox volvió a reactivar hace casi dos años, cuando avanzó que se encontraba en vías de contratación de un letrado especialista en reclamaciones de estas características.

Acuerdo verbal

Ya en enero de 2022, a preguntas de INFORMACIÓN , Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya explicó que "en 2009 la biblioteca y los propios interesados del Ayuntamiento de Orihuela llegaron a un pacto por el que la Biblioteca de Catalunya mantenía la propiedad del manuscrito y entregaba una copia digitalizada a la Concejalía de Cultura", en época de Mónica Lorente.

Más recientemente, fue en mayo de 2024 cuando el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció en la entrega de premios del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela que el pleno del Consell aprobaría un acuerdo extraordinario para reclamar la vuelta del Llibre dels Repartiments , lo que se materializó poco después , dando traslado de esta declaración institucional a las Cortes para mostrar su apoyo a la devolución de este documento de inmenso valor histórico, documental y sentimental para toda la ciudadanía, al mismo tiempo que se remitía al Gobierno de Cataluña y al Parlamento catalán para su toma en consideración.