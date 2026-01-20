Los propietarios insisten 20 años después en Almoradí: regresa el plan de centro comercial sobre medio millón de metros en la zona más inundable

Nuevo intento. Los propietarios de suelo del sector ZND-TR-1 del Plan General de Ordenación Urbana han presentado una nueva propuesta para la construcción de un centro comercial sobre más de medio millón de metros cuadrados en el entorno de la Ciudad Deportiva de Almoradí, según ha desvelado el grupo municipal de Izquierda Unida en Almoradí.

Área que presenta uno de los mayores riesgos de inundación del término municipal, entre el casco urbano, la pedanía del Saladar y la autopista,

Los titulares del terreno intentan desde hace dos décadas rentabilizar el suelo que compraron. Una operación que iniciaron en 2007 pese a la legislación ya apuntaba que no podrían urbanizarlo fácilmente por el riego físico de inundación, que se confirmó en con la dana de septiembre de 2019 y de que en ese momento las parcelas no eran urbanizables. Desde la aprobación del Plan General almoradidense de 2023, aunque con muchos condicionantes, ya son urbanizables.

Una de las zonas de huerta, urbanizables desde 2023, afectadas por el proyecto / INFORMACIÓN

Renuncia

En julio de 2024, la empresa Probetoan Servicios Inmobiliarios S.L., que era la empresa que encabezaba la iniciativa, renunció, como avanzó INFORMACIÓN al polémico proyecto de construcción de un gran centro comercial y de ocio junto a la Ciudad Deportiva. Exigió, además, la devolución de la fianza depositada. Lo hizo justo después de conseguir que esos terrenos fuesen contemplados en el Plan General de Ordenación, aprobado en 2023 con la mayoría absoluta del Partido Popular, como suelo terciario.

La presentación del proyecto ahora explica aquella decisión empresarial. Según explica Izquierda Unida, Probetoan se presenta junto con otros propietarios de la zona, como una Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) para iniciar desde cero, de nuevo, la redacción y tramitación de un nuevo plan parcial del sector ZND-TR-1 y, en palabras de la formación de izquierdas, con la intención de retomar prácticamente el anterior proyecto. Claramente el objetivo es adaptar la antigua propuesta a lo que el Plan General sí permitiría ahora.

Alegaciones

Izquierda Unida Almoradí ha trasladado al equipo de gobierno del Partido Popular alegaciones en las que rechazan de nuevo la iniciativa. La oposición destaca que la situación "sigue siendo la misma". En el proyecto se recoge el riesgo de inundaciones por la baja cota de esos terrenos, por el potencial desbordamiento del Azarbe de Mayayo, del efecto barrera de los taludes de la AP-7, y "se habla de la necesidad de elevar la cota media de dicho sector, lo que agravará considerablemente el riesgo para los vecinos y vecinas del Saladar".

La elevación de cota, que todavía no se detalla técnicamente en la documentación previa registrada por los propietarios, puede permitir salvar la nueva zona urbanizada de la inundación pero deriva la presión del volumen del agua hacia otras. En este caso, según IU hacia la pedanía del Saladar que ya ha sufrido graves episodios de inundación a lo largo de su historia pese a que su entorno no estaba urbanizado, como ahora se pretende, elevando ese riesgo de inundación.

En rosa el ámbito de actuación de edificación de la zona comercial sobre más de 150.000 metros cuadrados. A la izquierda, arriba la pedanía del Saladar y el azarbe Mayayo. A la derecha, la autopista / INFORMACIÓN

IU recuerda que la Generalitat Valenciana está tramitando una actualización del Plan de Acción contra el Riesgo de Inundación, Patricova, que, asegura, ampliará las zonas inundables y endurecerá las limitaciones a la construcción en respuesta al cambio climático y a la reiteración de episodios extremos tras las devastadoras consecuencias de la dana de octubre de 2024 en la provincia de València. Y sugiere que los propietarios quieren anticiparse a ese cambio legal.

“Avanzar en un planeamiento urbanístico de esta envergadura sin incorporar los nuevos criterios de prevención del riesgo de inundación es una temeridad. Esto supone poner en riesgo a las personas, generar costes públicos futuros y crear una evidente inseguridad jurídica”, advierten desde la formación.

Terciario

Además, desde el grupo de izquierdas, denuncian que el plan plantea un desarrollo terciario "de gran escala" en la periferia, concentrado en una única gran manzana y orientado a grandes superficies comerciales, lo que favorece la deslocalización de la actividad económica, amenaza directamente al pequeño y mediano comercio local y consolida un modelo urbano dependiente del vehículo privado y socialmente desequilibrado.

Panorámica de la zona de actución que se situaría a la izquierda de la pista atletismo que se aprecia en la imagen / TONY SEVILLA

“La implantación de este modelo no está suficientemente justificada y puede provocar un grave impacto sobre el comercio de proximidad y la vida urbana de Almoradí. No se puede hipotecar el futuro del municipio con un crecimiento innecesario y mal planificado”, subrayan en las mismas alegaciones.

IU establece reclama una planificación urbanística "responsable, segura y socialmente justa, que priorice la protección del territorio, la economía local y el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses particulares y especulativos".

Uno de los numerosos azarbes de riego que atraviesa el sector y que en episodios de inundación cumplen la función prioritaria de evacuar el agua, en muchas ocasiones por desbordamiento / INFORMACIÓN

Evaluación ambiental

La agrupación de propietarios ha presentado el documento para iniciar la redacción del plan parcial del sector de suelo urbanizable, con la evaluación ambiental y territorial estratégica. El área se ubica muy cerca del límite del término municipal colindante con los municipios de Catral y Dolores y, "se inserta en un área estratégica junto al casco urbano principal", la autopista AP-37 y la carretera de Dolores conocida como “ruta del mueble”.

Los propietarios aspiran a desarrollar "esta zona de expansión del casco urbano junto con sus dotaciones de equipamiento público para conformar una gran zona de esparcimiento público que va a servir de nexo entre la zona urbana consolidada del casco principal y la pedanía Saladar", como una nueva "puerta a Almoradí". Al parecer a los propietarios les parece que la pedanía histórica enclavada en la huerta tradicional requiere necesariamente estar conectada con el casco urbano almoradidense.

CONCEPTO SUPERFICIE (m²) Ámbito de Ordenación 553.148,48 Red Primaria Viario Afecta a su Destino 5.391,00 Red Primaria Adscrita Espacios Libres (EL) 146.124,85 Superficie Computable (SCS) 547.757,48 Índice Edificabilidad Bruta (IEB) 0,3432 Red Primaria Viario (CV) 28.453,80 Zona Terciaria 154.873,32

Densidad de edificabilidad

El despacho que ha elaborado la propuesta admite que el sector "tiene mucha densidad de edificabilidad comercial y muy poco suelo edificable disponible para ese uso por lo que nos va a llevar a gran concentración edificatoria" porque la zona presenta el riesgo de inundabilidad de grado 2 en el Patrivoca, el segundo más elevado de los seis de la escala de la legislación autonómica. Con lo que los 154.000 metros cuadrados que restan terciarios deben levantarse concentrados en planta baja y dos alturas, incluso tres si finalmente se lleva a cabo un uso hotelero contemplado en el plan. Además debe planificar zonas de drenaje y evacuación de pluviales para evitar el efecto barrera de la autopista y contar con más de 1.800 aparcamientos: 1.400 en parking y 440 en los viales y avenidas previstos.

Simplificado

El documento del despacho de urbanismo Sixto Arquitectos señala en la documentación que su previsión es que las obras de urbanización puedan comenzar en noviembre de 2026. Sin embargo, la proyección de estos técnicos ya acumula bastante retraso. El mismo despacho justificó la tramitación municipal de la evaluación ambiental -denominada como "simplificada"- frente a la ordinaria, que requiere más tiempo y filtros de la administración, que hubiera realizado la Generalitat, y lo justificó por la supuesta falta de impactos ambientales del proyecto. De hecho, en la documentación se llega a presentar el negocio inmobiliario y comercial como una iniciativa de mejora ambiental y paisajística de la zona.