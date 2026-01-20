La Sede de la UNED en Torrevieja se suma a la Cátedra de la Infancia de la UPV

Este año, el Aula UNED de Torrevieja ha alcanzado la primera promoción de estudiantes del grado en Educación Infantil ha concluido sus estudios. Este logro académico ha sido el impulso para que el coordinador del aula presentara, en 2024, la solicitud formal de adhesión a la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

La candidatura contó con el respaldo de dos iniciativas destacadas organizadas en Torrevieja ese mismo año: el congreso internacional "La pobreza infantil en España" y la reunión nacional de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia (RUIA), integrada por treinta universidades españolas.

Acto y objetivos

El pasado viernes, 16 de enero de 2026, tuvo lugar en la Sala Honoris del edificio del rectorado de la UPV el acto solemne de firma del convenio de colaboración entre la Cátedra y doce instituciones del ámbito humanitario y educativo de la Comunidad Valenciana. Presidido por el rector de la UPV, José Esteban Capilla Romá, y acompañado por la vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas, Elena de la Poza Plata, y el director de la Cátedra, Vicente Cabedo Mallol, el evento marcó el inicio de una alianza con una vigencia inicial de cuatro años.

La Cátedra de Infancia y Adolescencia, creada en 2020 dentro de la UPV, tiene como objetivo fomentar, desde una perspectiva interdisciplinar, actividades de formación, investigación, divulgación y transferencia del conocimiento centradas en la infancia y la adolescencia. Su labor busca fortalecer la profesionalización de quienes trabajan directamente con menores, impulsar la formación continua del personal de las administraciones públicas, asesorar en políticas públicas y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Tejer lazos

“Estos actos —afirmó Jesucristo Riquelme desde Valencia—, como jornadas o congresos, sirven para tejer lazos que fortalezcan la colaboración entre instituciones y generen sinergias con sentido social y humano. Todas las entidades de la Cátedra centran su esfuerzo en mejorar la calidad de vida de los menores a los que atienden”.

Entre las instituciones firmantes figuran la Universidad Politécnica de València, la Fundación La Caixa, la empresa Trinidad Cantos (colegio Educatio), el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana (COEESCV), Caxton College, la Asociación Valenciana de Familias Numerosas (AVAFAM), la Fundación Iniciativa Social, ASINDOWN, la Fundación Mira’m, la Fundación René Quinton, el Aula UNED de Torrevieja y la UNED de Vila-real.

Un momento del acto de adhesión de las entidades a la Cátedra en la UPV de València / información

Iniciativas

Con miras al futuro, el Aula UNED de Torrevieja ha propuesto una serie de iniciativas concretas para desarrollar en el marco de la Cátedra. Entre ellas destacan la presentación del libro La pobreza infantil, una asignatura pendiente, con la presencia de su codirector, el profesor Vicente Cabedo, en el Casino de Torrevieja el 13 de marzo de 2026; talleres dirigidos a NNA sobre protección del medio marino; la organización de un congreso internacional sobre educación emocional y salud mental infantil; charlas y cursos sobre el impacto de las pantallas en la infancia desde una perspectiva optométrica; sesiones informativas sobre el espectro autista orientadas a profesionales; y programas de formación para voluntarios que trabajen con menores en contextos de familias desestructuradas.