Los trabajadores de las basuras de Orihuela irán a huelga. Así lo han decidido en una asamblea general, que se ha celebrado en la campa de RSU del polígono industrial Puente Alto, a la que ha asistido el 80% de la plantilla.

Los tres sindicatos mayoritarios y con representación en el comité de empresa de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos -CCOO, UGT y CSIF- han informado de "las deficiencias gravísimas" que se vienen arrastrando desde hace ya más de un año, sin que por el momento ni la concejala Rocío Ortuño, ni ningún representante del Ayuntamiento se hayan pronunciado al respecto, por lo que han sometido a votación iniciar una serie de medidas que han respaldado los asistentes, entre ellas iniciar los trámites para convocar huelga de trabajadores y establecer los servicios mínimos.

Para todo ello se baraja un plazo de al menos 10 días, el tiempo que tendría la Administración local para llegar a un acuerdo.

Por su parte, el Consistorio se va a reunir con los representantes de los trabajadores, según han asegurado fuentes municipales a este periódico.

Los sindicatos han criticado que "el servicio está cada vez más deteriorado e ingestionable", habiendo solicitado una reunión con Ortuño sin obtener respuesta tras varios meses.

Las quejas de los empleados se centran en que no se está aplicando la subida salarial y el pago de las horas extras está pendiente desde hace meses. Igualmente, se está aplicando un convenio sin negociar que está denunciado, obsoleto y esperando más de seis meses la negociación colectiva.

Asimismo, hacen hincapié en la falta de personal. Después de la época estival, se han cesado a más de 40 efectivos sin haber sido reemplazados, por lo que la plantilla tiene que cubrir esta carencia alargando las jornadas.

Además, los vehículos de recogida de basura y de todo el servicio son antiguos y se rompen con asiduidad, dejando en la práctica manchas y malos olores en las calles. La gran mayoría no se reparan porque los talleres no cobran las facturas y no quieren hacerse cargo, según han indicado los sindicatos.

Tampoco se han realizado durante 2025 los reconocimientos médicos obligatorios a los trabajadores y la póliza de seguros de este departamento está sin renovar desde el año 2023, mientras que se sigue incumpliendo la normativa en prevención de riesgos laborales, cargando enseres de gran peso sin las herramientas y personal necesario y camiones de carga trasera en ocasiones con un solo operario, etc.

Precisamente, los seguros caducados de la flota de vehículos encargados de la limpieza y recogida de basura, que circulaban sin seguro obligatorio de responsabilidad civil, fue lo que llevó a otra huelga en 2023 a las puertas de la Semana Santa, que se resolvió in extremis tras 24 horas sin servicio.

Así, además de la huelga, pretenden denunciar ante Inspección de Trabajo la vulneración de seguridad en Prevención de Riesgos Laborales y el incumplimiento salarial.

También han dejado patente que el contrato de limpieza de los centros de trabajo ha caducado, lo que se está traduciendo en aseos sin limpiar desde hace semanas.

Este departamento es, además, el único de todo el Ayuntamiento que se ha dejado fuera "sin explicación alguna" de la carrera profesional de la reciente RPT .