Callosa de Segura tendrá nuevo alcalde de la UCIN: la alcaldesa vuelve a las aulas

La alcaldesa de Callosa de Segura, Amparo Serrano (PSOE), se ha reincorporado este miércoles a su puesto de trabajo como maestra, por lo que se ha iniciado así el traspaso de Alcaldía, según el acuerdo que se alcanzó en septiembre de 2024 entre los socialistas, la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) y la coalición Esquerra Unida Unidas Podemos (EUUP) que permitió desalojar del poder a un PP que gobernaba en minoría.

Este mes se cumple el ecuador del pacto que se materializó con la votación de investidura el 3 de septiembre de 2024 de Serrano como alcaldesa cuando quedaban tres años de mandato. Los acuerdos cerrados ese mismo mes entre los representantes de los tres partidos políticos recogían que la Alcaldía se repartiría en un año y medio para PSOE y UCIN -Serrano hasta este mes de enero y el resto hasta las elecciones sería para un edil de los independientes, que no se definía-.

UCIN elegiría el primer teniente de alcalde -que finalmente fue José Antonio Illán Cutillas- en ese primer periodo y el PSOE hará lo propio en el segundo -el edil Ángel García Aguilar (EUUP)-, mientras que el tercer teniente de alcalde sería designado por el grupo que ostente la Alcaldía, en este caso Ginés Pelegrín Sánchez. Hasta ahora, la alcaldesa, los tres tenientes de alcalde, Ana Belén Berná Berná (PSOE) y María Remedios Canales Zaragoza (UCIN) han compuesto la junta de gobierno.

Trascurrido el plazo de 17 meses, la todavía regidora, que tenía una excedencia parcial , ha preparado su vuelta a las aulas y la transición de la vara de mando entre ambos grupos. La próxima sesión plenaria de enero será el último pleno ordinario que presida como regidora, mientras prepara administrativamente la renuncia efectiva ante el pleno y la convocatoria del posterior pleno de investidura.

La mirada está puesta ahora en la UCIN. Todo apunta a que será Illán Cutillas quien se convierta en primer edil, aunque no está del todo claro si finalmente será Francisco Javier Pérez, que ya fue alcalde.

La reducción de jornada como maestra finalizó este mismo martes, por lo que se ha reincorporado a jornada completa en su puesto de funcionaria docente este miércoles, cuando -por decreto- se deja sin efecto la asignación individual del régimen de dedicación parcial del 50% atribuida en su condición de alcaldesa, pasando a desempeñar su cargo sin dedicación y percibiendo exclusivamente asistencias por concurrencia efectiva a órganos colegiados, sin derecho a retribución fija.

La socialista Amparo Serrano Lloret, nueva alcaldesa de Callosa de Segura / RAFA ARJONES

Cómo se gestó

El PSOE, integrado por cinco concejales, contó con el apoyo de los tres ediles de UCIN y el de EUUP en una sesión convocada por el anterior equipo de gobierno tras la renuncia al cargo alegando motivos personales y profesionales del exalcalde del municipio, el popular Manuel Martínez Sirvent , que gobernaba en minoría con siete concejales y el apoyo de un edil de Vox, un número que no le permitía avanzar en la gestión diaria de esta población de 20.000 habitantes.

Uno de los principales escollos para que esta alianza no se llevara a cabo antes fue que, aunque UCIN y PSOE compartían el modelo de gestión y hasta la distribución de concejalías , no se ponían de acuerdo en la Alcaldía. Mientras UCIN proponía que se alternaran ambos partidos, con un año y medio cada uno, tal y como ha ocurrido al final, los socialistas pretendían que la alcaldesa fuera su número 2, la ahora nueva regidora, a lo que el partido que lidera Javier Pérez se opuso argumentando que, además de su falta de experiencia política, al ser funcionaria solo iba a dedicar al Ayuntamiento dos horas diarias, tal y como ella mismo había reconocido.

La alcaldesa junto con otros miembros del equipo de gobierno / Información

Concejalías

Después, se repartieron las concejalías. García Aguilar también es concejal de Contratación y Obras e Infraestructuras, así como de Servicios Públicos, una de las prioridades que los tres partidos se han marcado.

Los otros dos ejes de gobierno subrayados como fundamentales, seguridad ciudadana y equilibrio presupuestario, las ha gestionado directamente UCIN. Pérez se encarga de las áreas de Seguridad Ciudadana (Policía Local, Tráfico y Protección Civil ), Deportes y Participación Ciudadana, mientras que Illán Cutillas dirige Hacienda y Transparencia.

La otra edil de UCIN, Canales Zaragoza, es la responsable de las áreas de Personal y Modernización.

Por parte del PSOE, la propia alcaldesa se reservó el área de Educación. Fran Maciá, que también fue regidor, es el responsable de Urbanismo; Barrios y Pedanías; Medio Ambiente ; Agricultura ; Actividades; Comercio y Hostelería y Defensa del Consumidor.

Juan de Dios Navarro Maciá es el concejal de Servicios Sociales y Vivienda ; Igualdad; Tercera Edad; Protección Animal y Salud Pública. Berná Berná es la edil de Fiestas, Turismo, Juventud e Infancia, mientras que Pelegrín Sánchez se encarga de Cultura ; Formación y Empleo; Empresas y Emprendimiento y Fondos Europeos.

Prioridades

El acuerdo también reflejaba que las tres formaciones comparten el objetivo de "garantizar la gobernabilidad y estabilidad en el Ayuntamiento", al mismo tiempo que se comprometían a formar un equipo de gobierno con un programa consensuado hasta las próximas elecciones, teniendo como prioridades la seguridad ciudadana, los servicios públicos y el equilibrio presupuestario. De hecho, las partes acordaban respaldar los presupuestos municipales de cada anualidad.

Para garantizar su cumplimiento, se creó una comisión de seguimiento formada por representantes de cada partido firmante. En caso de desacuerdos o incumplimientos, las partes se comprometían a "resolver las diferencias de forma amistosa y mediante el diálogo, acudiendo, si es necesario, a un mediador externo".

En sus primeras palabras, Serrano habló de "buscar siempre el bien de Callosa e intentar terminar con la desidia y con el sentimiento de desapego que se está produciendo". Además, destacó que su objetivo sería la limpieza, la seguridad y retomar el Plan Edificant, ya que "nuestros colegios están en unas condiciones que no nos parecen justas".