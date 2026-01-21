Esta es la fecha en la que la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana pasará por Orihuela

Orihuela ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana, que partirá desde el municipio el próximo 6 de febrero y recorrerá 158 kilómetros hasta San Vicente del Raspeig.

La etapa tendrá salida neutralizada a las 13.10 horas desde el Parque de la Ocarasa, junto al monumento en homenaje a Bernardo Ruiz, primer ciclista español federado de la historia. Esta salida cobra un significado especial al coincidir con el centenario de su nacimiento, recordando además la oportunidad que tuvo Orihuela el pasado año de compartir con él en vida la salida de una etapa desde su ciudad natal, antes de su fallecimiento en agosto.

Una vez iniciada la marcha, el pelotón se dirigirá hacia la pedanía oriolana de Los Desamparados, para entrar posteriormente en tierras murcianas por Beniel, pasando por El Mojón, y regresar de nuevo al término municipal de Orihuela por Arneva y Hurchillo.

Tras adentrarse en el corazón de la Vega Baja, pasando por Bigastro y otros municipios, la carrera continuará hacia Santa Pola, Alicante y San Juan. Después de aproximadamente 100 kilómetros de terreno llano, comenzará el tramo más exigente de la etapa, con la ascensión al Alto de Tibi, puerto de segunda categoría, tras iniciar la zona montañosa en Xixona, y el paso por Agost, antes de finalizar en San Vicente del Raspeig.

Presentación de la etapa este miércoles en Fitur / Información

Desde la organización se ha destacado que se trata de una etapa claramente diferenciada en dos partes, con opciones tanto para escapadas como para los equipos de los velocistas, lo que la convierte en una jornada muy atractiva tanto para los corredores como para el público.

Además, esta edición contará con la presencia de grandes figuras del ciclismo internacional, entre ellas el campeón del mundo de contrarreloj, Remco Evenepoel, reforzando así el impacto deportivo y mediático de la prueba.

La presentación ha tenido lugar en el stand de Costa Blanca, dentro del espacio de la Comunidad Valenciana, y ha contado con la intervención del concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, que ha destacado la importancia de acoger un evento deportivo de primer nivel internacional que permitirá proyectar la imagen de la ciudad en más de un centenar de países: "Es un honor poder ofrecer a nuestros ciudadanos un evento deportivo del máximo nivel que, gracias a su difusión, llevará el nombre de nuestra ciudad a más de 100 países de todo el mundo".