Segalés y Monbus competirán con Avanza por el contrato del nuevo servicio de transporte urbano de Torrevieja de 138 millones

Dos grandes empresas del sector de transporte de viajeros, Monbus (a través de la UTE Alcalabus/Castromil) y la catalana Segalés (bajo la firma de su filial Osona 25 Bus), además de Avanza (Mobility ADO), han presentado oferta para hacerse con el nuevo contrato millonario de transporte público de Torrevieja, valorado en 138 millones de euros por un periodo de servicio de diez años sin prórrogas.

La prestación la lleva a cabo en estos momentos la empresa Avanza, heredada de Costa Azul, mercantil del transporte oriolana adquirida por la multinacional mexicana en 2017. Pero el servicio se realiza en Torrevieja sin contrato desde 2012, a través de pagos que presentan informes en contra de la Intervención Municipal. El Ayuntamiento abona, mes a mes, una media de 250.000 euros por esta prestación en la actualidad. Desde entonces los equipos de gobierno que han gestionado el municipio han sido incapaces de cumplir con la indicación de los técnicos municipales y de la Generalitat de sacar el servicio a concurso público con el objetivo también de mejorarlo para sus miles de usuarios diarios.

Presentación de la renovación parcial de la flota de Avanza en Torrevieja en el año 2020 / J. CARRION

No fue hasta mediados de 2025, mientras Avanza seguía facturando, cuando el municipio aprobó los pliegos y licitó la prestación, pero tuvo que suspender este primer intento de adjudicación con las ofertas ya presentadas. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales asumió la alegación de una firma del sector en la que denunciaba supuestas irregularidades en el pliego de condiciones que hacían que la concurrencia de empresas, a su juicio, no se llevara a cabo en igualdad de condiciones.

El procedimiento administrativo tuvo que comenzar de cero con la reelaboración de los pliegos. Mientras tanto, los usuarios siguen soportando un servicio deficiente, con retrasos constantes en los horarios, sin información en tiempo real de la llegada de los buses a las paradas y de frecuencias de paso e insuficientes enlaces entre distintas líneas.

Líneas de bus del nuevo servicio Líneas de bus del nuevo servicio Línea y recorrido Puntos de demanda Circular Circular, sentido único – Centro de Torrevieja Eras de la Sal / Puerto

Habaneras / Carrefour

Estación de autobuses, zonas deportivas, recinto de mercados

CEIP: Acequión, Cuba, Salvador Ruso, Virgen del Carmen, Habaneras, Inmaculada

CS: Patricio Pérez, La Loma, Acequión

IES: Mare Nostrum, Mediterráneo, Las Lagunas 1. Hospital Lineal ida/vuelta – Lanzadera centro–Hospital Puerto, Hospital, CS Acequión

Cementerio (bajo demanda) 2. Los Altos–Rocío del Mar Lineal ida/vuelta – Desde Hospital Hospital, CEIP Romualdo Ballester, Cala Piteras 3. Los Balcones Lineal ida/vuelta – Zona residencial Hospital (principal) 4. Torretas Lineal ida/vuelta Puerto / Eras de la Sal, Habaneras / Carrefour, estación

CEIP Las Culturas, Inmaculada

CS La Siesta, IES Torrevigía 5. San Luis Lineal ida/vuelta Puerto / Eras de la Sal, Habaneras / Carrefour

CEIP Inmaculada, IES Torrevigía, CS San Luis 6. Torreblanca–La Mata–Quirón Lineal ida/vuelta Puerto / Eras de la Sal, Hospital Quirón

Auditorio/Conservatorio (bajo demanda)

CEIP Ciudad del Mar, Rosario, Salvador Ruso

CS: La Loma, Patricio Pérez, La Mata

Zona deportiva, mercados, IES: Mare Nostrum, Las Lagunas, Libertas 7. La Mata por Interior Lineal ida/vuelta – Avenidas interiores Puerto / Eras de la Sal, La Mata

CEIP Virgen del Mar, Virgen del Carmen, Inmaculada

CS La Mata, IES Mediterráneo, Ciudad del Mar 8. La Mata–Playas Lineal ida/vuelta Puerto / Eras de la Sal, La Mata, playas del norte

CS La Mata, Patricio Pérez, estación de autobuses Nocturnas (N1–N3) Sábados todo el año; diarias en temporada media/alta (00:00–04:00) N1: La Mata

La Mata N2: Norte (CV-905)

Norte (CV-905) N3: Sur

Un servicio deficiente

Una parte de las paradas carecen de marquesinas y en algunos puntos sólo un folio plastificado con los horarios la indica a los viajeros. Aquellas que cuentan con marquesinas y un banco de espera, instaladas en 2004, se encuentran muy deterioradas y carecen de mantenimiento desde 2016, incluyendo las que concentran mayor número de usuarios como las del centro del casco urbano en la calle Ramón Gallud. Solo un ejemplo: el trayecto entre la zona urbana litoral de La Mata y el Hospital de Torrevieja necesita dos horas de recorrido y de esperas para cubrir 6 kilómetros.

Pagar y no pagar

El actual modelo de transporte se puso en pie en la década de los años 90. El Ayuntamiento ha ido respondiendo a las constantes quejas de los usuarios por las carencias que presenta con la gratuidad de la prestación para una parte importante de los usuarios: los empadronados, apenas pagan una tasa de menos de diez euros por el uso ilimitado de los autobuses durante todo el año.

El nuevo servicio que sale a concurso, por el contrario, será de pago para el 80 % de los usuarios a cambio de una prestación que se intentará acercar a los estándares de cualquier servicio público de transporte de una ciudad de cien mil habitantes como Torrevieja. Más líneas, mayor frecuencia de paso, comunicación con el usuario y una nueva flota de vehículos compuesta por 6 autobuses eléctricos y 26 híbridos. Todos ellos estarán provistos de sistema de asistencia a la conducción, de tal forma que tanto usuarios como concesionaria puedan conocer en tiempo real la información relativa a rutas, tiempos de paso e incidencias. Por su parte, el número de trabajadores se incrementa más del doble, ya que se estima una plantilla más de un centenar de profesionales, cuando en la actualidad son 41.

Se crean, además, seis nuevas líneas que se suman a las actuales: la Línea Circular, Línea Hospital, Línea Torreblanca-La Mata-Hospital Privado Quirón, así como las tres líneas nocturnas, mientras que los horarios serán de 7 a 22.30 horas en temporada baja y de 7 a 24 horas en temporada alta.

PSOE

Las empresas

Avanza, filial de Mobility Ado, es una de las principales empresas de transporte urbano e interurbano de España y gestiona algunas de las concesiones más importantes del país. Es referencia, en este sentido, en los municipios de la Comunidad de Madrid. A nivel global la multinacional Mobility Ado, de la que es filial, gestiona más de 450 terminales y estaciones en América y Europa, opera una flota de más 8.000 vehículos y transporta a 500 millones de pasajeros al año. En Torrevieja no solo gestiona la estación de autobuses, es también propietaria de las instalaciones.

Sagalés es un grupo catalán de movilidad, que opera fundamentalmente en Cataluña y Baleares, y en menor medida, Euskadi, y transporta a más de 30 millones de viajeros al año, según sus cifras corporativas. Cuenta con 250 líneas regulares y una flota de 860 autobuses, también con ambulancias y otros vehículos de transporte. Además, gestiona terminales de autobuses y opera agencias de viaje, entre otras líneas de negocio que ha diversificado en los últimos años. Es una de las empresas familiares más antiguas de España, con 385 años de historia.

Parada de bus urbano en la calle Ramón Gallud, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Por su parte, Monbus, una de las compañías más destacadas del sector del autobús y autocar en España, lleva más de cien años ofreciendo servicios de movilidad desde Galicia. Abarca transporte urbano, regional y de larga distancia. Con una flota que supera los 1.500 vehículos y una plantilla de más de 2.800 profesionales, la empresa traslada anualmente a unos 37 millones de pasajeros. Sus operaciones se extienden a cerca de 1.900 destinos, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, con presencia en países como Marruecos y diversos puntos de Europa.

¿Cuánto costará el billete del nuevo servicio? ¿Cuánto costará el billete del nuevo servicio? El servicio deja de ser gratuito para los empadronados Modalidad Condiciones y beneficiarios Precio BILLETE ORDINARIO Sencillo, sin tarjeta Esta es la tarifa que pagará el 80 % de los usuarios Todo público 1,50 € BONO ORO Viajes ilimitados, todo el año Mayores de 65 años, empadronados ≥1 año

Pensionistas o discapacidad >33%, empadronados ≥1 año Gratuito BONO BUS MULTIVIAJE ESPECIAL ~50 % descuento Jóvenes < 26 años

Familias numerosas

Parados de larga duración (>2 años) 0,75 € / viaje BONO 30 30 días ilimitados, todas las líneas Todos los usuarios 44 € TOURIST CARD Uso ilimitado por días 3 días

7 días 10 € / 18 € BONO BUS MULTIVIAJE Tarjeta recargable 10 o 20 viajes, cualquier usuario 11 € (10 viajes)

22 € (20 viajes)