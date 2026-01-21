El sindicato Sintta se demarca de la huelga de los trabajadores de las basuras en Orihuela

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración (Sintta) se ha desmarcado de la huelga impulsada por el comité de empresa de los empleados de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Limpieza Viaria de Orihuela, manifestando que "carece de la credibilidad y el apoyo necesario para ejercer una representación legítima de la voluntad mayoritaria de los trabajadores".

Aunque comparten las quejas y deficiencias en el servicio, el sindicato ha hecho hincapié este miércoles en que representa a casi el 50% de los empleados por afiliación de los cerca de 170 que componen la plantilla, por lo que ha puesto en duda los datos arrojados por el comité -formado por UGT, CCOO y CSIF-, que afirmó que había asistido a la asamblea un 80% de los trabajadores, saliendo adelante la propuesta de huelga.

Los afiliados a Sintta no acudieron, según han señalado, porque el comité "nunca ha querido colaborar ni tener en cuenta nuestros puntos". Por ejemplo, han añadido, "tras más de una década de servicio, un sector numeroso de empleados sigue siendo considerado, a efectos prácticos y de representación, como personal de nueva incorporación, viéndose así privado de una defensa sindical efectiva y proporcional a su antigüedad y contribución".

Por ello, han cuestionado "la legitimidad y representación" del comité para actuar como único portavoz de la plantilla. "Sus actuaciones parecen alejarse del mandato de representación de los intereses generales de los trabajadores, circunscribiéndose a la defensa de un bienestar particular", han manifestado.

Así, no secundarán la huelga al considerar que "una decisión de tal magnitud y consecuencias requiere un apoyo mayoritario real, un proceso de información veraz y una representatividad que el actual comité no acredita".

Por ello, han solicitado de manera formal la disolución del actual comité de empresa, exigiendo al mismo tiempo "la convocatoria inmediata de un proceso electoral libre y democrático para la constitución de un nuevo comité que represente fielmente a toda la plantilla, sin exclusiones ni agravios comparativos".