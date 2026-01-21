Torrevieja negocia en Fitur ser escenario de Master Chef Celebrity

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el Ayuntamiento de Torrevieja mantuvieron una reunión de trabajo con la productora Shine Iberia, responsable de formatos como MasterChef y Maestros de la Costura, para explorar la posibilidad de grabar uno de los episodios del programa en el municipio.

Durante el encuentro, se presentaron distintos escenarios de la ciudad que podrían albergar las icónicas cocinas del concurso. La elección de Torrevieja como ubicación supondría una importante proyección mediática, dada la amplia audiencia del programa en televisión nacional, y permitiría mostrar ante millones de espectadores tanto su paisaje urbano como su identidad turística y gastronómica.

Aniversario

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y la concejala de Turismo, Rosario Martínez, valoran positivamente estar entre las opciones consideradas por la productora. La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de promoción del destino mediante acciones de alto impacto y colaboraciones con formatos audiovisuales de gran alcance. Esta propuesta coincide además con la celebración del 50 aniversario de la Asociación de Hostelería local, una efeméride que impulsa la visibilización de la gastronomía torrevejense y del tejido hostelero del municipio.

La participación en FITUR incluye diversas acciones orientadas a consolidar a Torrevieja como un destino atractivo, competitivo y capacitado para acoger producciones y eventos de relevancia nacional. El municipio no aclara de qué depende que la ciudad sea escogida como escenario ni el coste necesario para cumplir ese objetivo.

Reunión entre el Ayuntamiento y la productora en Fitur / INFORMACIÓN

Sobre MasterChef

MasterChef es un formato de concurso culinario creado por Franc Roddam en 1990 para la BBC. Desde entonces, ha sido adaptado en más de 50 países y se emite actualmente en más de 200 territorios. Su objetivo es descubrir talento culinario entre participantes de distintos niveles de experiencia, quienes compiten por obtener el reconocido “delantal dorado”.

El programa goza de gran popularidad en España y cuenta con varias ediciones, entre ellas MasterChef Junior y MasterChef Celebrity, dirigidas a niños y figuras públicas, respectivamente. Además de su éxito televisivo, la marca ha desarrollado una amplia gama de productos de merchandising relacionados con la cocina.