Torrevieja presenta un nuevo audiovisual en Fitur que pone el foco en la forma de vivir el destino turístico

El Torrevieja ha presentado en FITUR una nueva campaña de promoción turística internacional bajo el lema "Torrevieja Way of Life", con la que busca destacar lo que denomina "estilo de vida mediterráneo" como principal valor diferencial en un entorno turístico cada vez más competitivo. La iniciativa, desarrollada en el marco del Plan Estratégico de Turismo 2025–2029, apuesta por transmitir una experiencia emocional y cercana, especialmente dirigida al mercado europeo, en lugar de limitarse a mostrar atractivos tradicionales.

"Calma, autenticidad, luz y mar"

La pieza central de la campaña sigue la mirada de un visitante del norte de Europa que, desde el frío y el estrés de su rutina diaria, descubre en Torrevieja una forma de vida marcada por la luz, el mar, "la calma -señala la campaña-" y "la autenticidad".

Con locución original en inglés y subtítulos en español, el vídeo transmite un mensaje claro: "Goodbye stress. Hello Mediterranean lifestyle". A través de imágenes dinámicas y "optimistas", se entrelazan elementos como las salinas, las playas, la gastronomía local, las terrazas al sol, las tradiciones, el deporte y la naturaleza, configurando una narrativa que invita a vivir el destino, no solo a visitarlo.

Presentación de la estrategia de promoción turística de Torrevieja en Fitur 2026 / INFORMACIÓN

Micropíldoras

Complementando este spot, se han producido una serie de micropíldoras audiovisuales de 30 a 40 segundos, diseñadas para redes sociales y plataformas digitales, que profundizan en ejes temáticos como la gastronomía, la naturaleza, el ocio, el deporte o la vida activa, siempre manteniendo la coherencia estética y conceptual de la campaña principal. Esta estrategia responde a un cambio en los perfiles de los visitantes: más del 67 % son internacionales y muestran un creciente interés por experiencias ligadas al bienestar, la sostenibilidad y la integración en la vida cotidiana de la ciudad.

Así, en palabras de la concejala de Turismo, Rosario Martínez Chazarra y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la ciudad refuerza su posicionamiento como un destino moderno, auténtico y emocional, donde lo esencial no es lo que se ve, sino lo que se vive.